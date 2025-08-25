Chuẩn hóa, số hóa tên đường

Dù đã có quy định nhưng việc đặt tên đường ở TP HCM vẫn xảy ra tình trạng trùng lặp, sai tên, tên không có ý nghĩa… Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân và quá trình quản trị đô thị.

Đánh đố người dân và cả ứng dụng công nghệ

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực quận 12 cũ, hàng loạt tên đường chỉ là những ký tự viết tắt kèm số thứ tự, như: TCH 03, TCH 07, TCH 26, TMT 9, TMT 17, TMT 2A, TTN 17… Khi hỏi người dân địa phương, chúng tôi mới biết đó là tên viết tắt của các phường cũ như Tân Chánh Hiệp, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Nhất, kèm theo số thứ tự. Những tên đường kiểu này khiến người đi đường không khỏi bối rối.

Chị Nguyễn Thị Thùy, một người bán hàng trên đường TCH 03 đã 10 năm, cho biết trước đây, các ký hiệu này được đặt theo tên phường, song không rõ vì sao lại đánh số như vậy. "Khách hỏi đường, nhiều khi tôi cũng chỉ biết giải thích đây là tên phường cũ cộng với số thứ tự, còn ý nghĩa ra sao thì chịu. Việc này khiến khách vãng lai, thậm chí người dân khu vực lân cận, cũng vất vả mỗi khi tìm địa chỉ" - chị kể.

Ngay tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7 cũ), người tìm địa chỉ cũng dễ rơi vào cảnh "bị đánh đố". Trên trục đường Tôn Dật Tiên, rất dễ bắt gặp những nhánh rẽ chỉ mang tên một chữ cái như "đường P", "đường O"... Trên đường Phạm Văn Nghị, các tuyến nhánh lại được đánh số thứ tự, như "đường số 2", "đường số 6"… Tất cả tạo nên một "mê cung" giữa đô thị hiện đại, khiến cả ứng dụng bản đồ số đôi khi cũng "bó tay".

Tên đường Lý Thường Kiệt cùng tồn tại ở các quận, huyện tại TP HCM trước đây, như Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn. Ảnh: HUYỀN TRÂN

Một bất cập khác dễ nhận thấy là tình trạng trùng tên đường ở nhiều địa phương trên địa bàn TP HCM. Thậm chí, nhiều tên đường xuất hiện ở 5 tuyến giao thông. Chẳng hạn, tên đường Chu Văn An có cả tại các quận 6, Tân Phú, Bình Thạnh cũ, thậm chí ở TP Thủ Đức cũ xuất hiện 2 tuyến cùng mang tên này. Tên đường Nguyễn Trường Tộ hiện diện ở các quận 4, Phú Nhuận, Tân Phú cũ và TP Thủ Đức cũ cũng có 2 tuyến. Một số tên đường khác "phủ sóng" cả 3 địa phương, như Phan Văn Trị ở các quận 5, Gò Vấp, Bình Thạnh cũ...

Tình trạng này càng trở nên phức tạp hơn khi tra cứu trên bản đồ số. Chỉ cần tìm kiếm một tên đường bất kỳ trên Google Maps, hệ thống sẽ nhanh chóng cho ra hàng loạt kết quả là những tuyến đường trùng tên ở nhiều quận, huyện trước đây.

Chẳng hạn, khi tìm kiếm từ khóa "đường Lý Thường Kiệt", ứng dụng sẽ hiển thị nhiều kết quả tại khu vực TP HCM trước đây, như ở các quận huyện 10, 11, Gò Vấp, Hóc Môn cũ. Đồng thời, khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây cũng có các tuyến đường mang tên này ở TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một và TP Vũng Tàu cũ.

Tương tự, với từ khóa "đường Trần Hưng Đạo", Google Maps cũng đưa ra một loạt kết quả là các tuyến đường cùng tên ở khu vực TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, như quận 1, 5, Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Dĩ An, Thuận An và Vũng Tàu cũ.

Đi một đằng, đến một nẻo

Anh Lê Hữu Toàn - ngụ phường Bảy Hiền, TP HCM - nhớ lại lần đặt nhầm xe ôm công nghệ. Thay vì đến địa chỉ 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 cũ như thường lệ, anh đã vô tình đặt xe đến 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Gò Vấp cũ. Khi tài xế chạy gần đến nơi, anh mới phát hiện và xin lỗi.

Chị Trần Thị Thu Thủy - ngụ phường Xuân Hòa, TP HCM - vẫn nhớ như in tình huống "dở khóc dở cười" cách đây ít ngày. Chị đặt xe công nghệ từ khu vực trung tâm thành phố về nhà ở khu vực Bình Thạnh cũ, song tài xế lại chở nhầm đến đường Phan Văn Trị ở khu vực Chợ Lớn. Sự cố này khiến chị mất thêm thời gian và chi phí do xe phải quay lại để đến đúng địa chỉ.

Chị Lâm Ngọc Phương Nghi - ngụ phường Chánh Hưng, TP HCM - cũng gặp tình cảnh tương tự: "Bạn tôi hẹn gặp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi cứ nghĩ ở khu vực quận 1 cũ. Đến lúc không gặp được bạn, tôi gọi hỏi mới biết ở khu vực Thủ Đức cũ cũng có đường này. Tôi phải chạy mười mấy cây số ra Thủ Đức gặp bạn".

Từ Lâm Đồng xuống TP HCM làm nghề giao hàng được một năm nay, đầu tháng 8-2025, ông Lưu Văn Long nhận giao đơn hàng đến một địa chỉ trên đường Trần Hưng Đạo. Cho rằng bản thân đã có kinh nghiệm bởi từng giao hàng ở tuyến đường này nhiều lần, ông chạy xe thẳng đến chợ Bến Thành, rẽ vào đường Trần Hưng Đạo để lên khu vực Chợ Lớn mà không cần tìm Google Maps như mọi lần. Song, đến nơi, ông mới tá hỏa bởi địa chỉ cần giao hàng là đường Trần Hưng Đạo ở khu vực Thủ Đức cũ (nay là phường Hiệp Phú), cách đó khoảng 15 km!

311 tuyến đường trùng tên Theo đề án "Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP HCM - Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020" do Trung tâm Nghiên cứu đô thị và Phát triển thành phố thực hiện, trên địa bàn thành phố có 311 tuyến đường trùng tên do dùng chung 132 tên, chủ yếu do lịch sử để lại. Những tuyến đường này phần nhiều trùng tên nhưng khác quận, huyện; một số trùng tên trên cả địa bàn một quận, huyện cũ.

38 tên đường không chính xác Trên địa bàn TP HCM cũ có đến 38 tên đường được đặt không chính xác với tên nhân vật lịch sử, do nhiều nguyên nhân. Trong đó, 5 đường gắn bảng sai tên nhân vật lịch sử so với quyết định của UBND TP HCM, gồm: Bùi Hữu Diện, Đoàn Minh Triết, Đỗ Quang Cơ, Nguyễn Chánh Sắc, Nguyễn Trọng Trí (tên đúng là Bùi Hữu Diên, Đoàn Triết Minh, Đỗ Cơ Quang, Nguyễn Chánh Sắt, Nguyễn Trọng Trì). Khu vực TP HCM trước đây cũng tồn tại 8 đường mà các nhân vật lịch sử được đặt tên không chính xác, cần điều chỉnh cho đúng. Đó là các tên đường: Kha Vạn Cân (tên đúng là Kha Vạng Cân; sau năm 1982, chính quyền huyện Thủ Đức cũ đặt tên là Kha Vạn Cân); Lương Nhữ Học (tên đúng là Lương Như Hộc); Trương Quốc Dung (tên đúng là Trương Quốc Dụng)...

(Còn tiếp)