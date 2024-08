Chung cư HH Linh Đàm ngày nào cũng báo cháy, khắc phục thế nào?

Ngày 14-8, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH).

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới



Một trong những nội dung được quan tâm tại dự thảo luật là xử lý đối với các cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới, một số ý kiến đề nghị làm rõ quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC, CNCH. Đồng thời, quy định rõ thời gian khắc phục, nội dung và lộ trình cụ thể về xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC, CNCH ngay tại dự thảo Luật để triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị giao Chính phủ quy định nội dung và lộ trình; ý kiến khác đề nghị giao UBND hoặc Công an cấp tỉnh quy định nội dung và lộ trình khắc phục.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với cơ quan soạn thảo thiết kế lại điều khoản chuyển tiếp, tách riêng một Điều về xử lý đối với các cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng khó khăn, vướng mắc của các công trình không bảo đảm an toàn PCCC, UBND cấp tỉnh phân loại, lập và công bố danh sách cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu về PCCC tại thời điểm đưa vào hoạt động và không có khả năng khắc phục theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động trên địa bàn quản lý; giao Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của pháp luật về xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an quy định giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn PCCC cho các công trình không bảo đảm yêu cầu PCCC thuộc thẩm quyền quản lý...

Đối với công trình, cơ sở không thể áp dụng được giải pháp kỹ thuật thay thế thì phải chuyển đổi công năng phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình, cơ sở. "Quy định như trên là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của các chủ thể được giao nhiệm vụ, bảo đảm tính khả thi, thống nhất khi triển khai trên thực tiễn"- ông Lê Tấn Tới cho hay.

Đối với ý kiến đề nghị quy định rõ tại dự thảo Luật về thời gian, lộ trình thực hiện việc xử lý đối với các cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu về PCCC, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý, giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện việc xử lý bảo đảm linh hoạt, khả thi khi triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Trường Giang băn khoăn việc xử lý các công trình không đảm bảo điều kiện về phòng cháy, chữa cháy

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng nhấn mạnh việc xử lý đối với các cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành là điều mà dự thảo Luật này cần giải quyết được.

Theo ông Giang, UBTVQH đã có thực hiện giám sát về hoạt động PCCC, đến nay cho thấy các công trình không đảm bảo về PCCC còn rất lớn, đặc biệt tại các đô thị lớn. Đối với các công trình vi phạm về PCCC nhưng đã đưa vào sử dụng, đến nay theo ông Giang, mới khắc phục được 2.960 công trình trong số hơn 11.000 công trình trên cả nước.

"Có những công trình không thể khắc phục được. Như chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội - PV), thời điểm UBTVQH đi giám sát, tôi có hỏi người dân về PCCC, họ nói ngày nào ở tòa nhà cũng có báo cháy. Với khu chung cư hơn chục tòa nhà như vậy thì khắc phục như thế nào về PCCC"- ông Nguyễn Trường Giang băn khoăn.

Do đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng dự thảo Luật cần có quy định một khoảng thời gian nhất định để xử lý các công trình không đảm bảo về PCCC, CNCH.

Kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết UBTVQH cơ bản nhất trí với điều khoản chuyển tiếp như dự thảo Luật, cần quy định thời gian cụ thể xử lý đối với các cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần quy định khoảng thời gian cụ thể để khắc phục các điều kiện tối thiểu về PCCC. Ông Trần Quang Phương cho rằng mỗi công trình có tính chất khác nhau do lịch sử để lại, do đó cần giao Chính phủ quy định chi tiết về thời gian, lộ trình khắc phục các yêu cầu về PCCC. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ kiên quyết xử lý, khắc phục các công trình không đảm bảo về PCCC.