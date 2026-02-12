Chung cư P.H Nha Trang lại gặp sự cố về phòng cháy, chữa cháy

Chiều 12-2, tại chung cư P.H Nha Trang (đường Võ Thị Sáu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tiếp tục xảy ra sự cố cháy ở khu vực tầng cao, khói đen bốc lên nghi ngút khiến nhiều cư dân hoảng loạn.

Theo ghi nhận ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực kỹ thuật trên cao của tòa nhà C, số tầng 16.

Phát hiện khói lửa, nhiều người dân lập tức di chuyển xuống dưới bằng thang bộ, một số cư dân ở các tầng thấp chủ động ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Cháy ở chung cư P.H Nha Trang

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án xử lý, khống chế đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Căn hộ xảy ra sự cố phòng cháy chữa cháy

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu chung cư P.H Nha Trang xảy ra sự cố liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, vào tháng 5-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại P.H Nha Trang – chủ đầu tư dự án – số tiền 98 triệu đồng do có nhiều sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chung cư PH Nha Trang lại cháy

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp này có 4 hành vi vi phạm hành chính gồm: Không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền; không duy trì các giải pháp ngăn cháy lan theo quy định pháp luật; không tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ định kỳ; và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy không đầy đủ theo quy định.

Trước đó, máy phát điện của chung cư gặp trục trặc, bốc khói đen nghi ngút, khiến cư dân lo ngại nguy cơ cháy nổ và tháo chạy ra ngoài.

Việc sự cố cháy tiếp tục xảy ra trong bối cảnh từng có sai phạm về phòng cháy chữa cháy khiến nhiều cư dân lo lắng, đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra toàn diện hệ thống an toàn của tòa nhà nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân.