Hé lộ nguyên nhân tài xế bị đấm gục ở Gold Coast Nha Trang

K. Nam - N. Huy

(NLĐO)- Một nhóm người mặc đồng phục hãng taxi yêu cầu tài xế Grab rời đi rồi hai bên xảy ra cự cãi, xô xát và tài xế Grab bị đấm gục

Ngày 29-1, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tiếp tục làm rõ vụ một tài xế dịch vụ bị hành hung ngay trước khu vực hầm gửi xe trung tâm thương mại Gold Coast, nơi có đông người qua lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 27-1, ông N.T.M. – tài xế Grab – đến sảnh khách sạn Gold Coast trên đường Trần Hưng Đạo để đón khách đặt trước. Tuy nhiên, khi đến nơi, khách bất ngờ hủy chuyến. 

Ông M. sau đó chạy xe Mitsubishi màu trắng và tạm dừng ở lòng đường đối diện số 6 Trần Hưng Đạo để chờ khách khác.

Trong lúc chờ, một nhóm 4 – 5 người mặc đồng phục hãng taxi tiến đến yêu cầu ông M. rời khỏi khu vực. Hai bên xảy ra cự cãi, rồi dẫn đến xô xát. 

Xô xát ở trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang, tài xế Grab bị đấm gục. Clip: mạng xã hội

Bảo vệ tòa nhà hỗ trợ sơ cứu rồi gia đình đưa ông M. vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Công an xác định người trực tiếp gây thương tích là Tr.K.T. (SN 1988), nhân viên hãng xe taxi Xanh SM, được phân công điều tiết taxi tại khu vực trước sảnh Gold Coast - nơi doanh nghiệp có hợp đồng bãi đỗ với tòa nhà.

Tài xế Grab bị đấm gục tại Gold Coast Nha Trang: Nguyên nhân và diễn biến vụ việc - Ảnh 1.

Tài xế Grab bị đấm gục ở Trung tâm thương mại Gold Coast

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn dừng, đỗ xe tại sảnh khách sạn. Cả hai bên đều thừa nhận có hành vi xô xát, gây mất trật tự.

Công an phường Nha Trang đang trích xuất camera, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân để xử lý theo quy định.

