Chung kết trong mơ Cincinnati 2025: Sinner đại chiến Alcaraz

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chung kết trong mơ Cincinnati 2025: Sinner đại chiến Alcaraz

Quốc An

(NLĐO) - Alcaraz tiến vào chung kết Cincinnati tái đấu Sinner để có trận chung kết thứ 7 trong năm 2025.

Rạng sáng 17-8, người hâm mộ quần vợt toàn cầu đã được chứng kiến hai trận bán kết rực lửa của Cincinnati Masters 2025. Kết quả, Jannik Sinner và Carlos Alcaraz, hai tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện tại đã cùng nhau giành vé vào trận chung kết trong mơ.

Trong đó, Alcaraz đã tạo nên chuỗi trận đấu và số trận chung kết như mơ trong năm. Từ sau thất bại trước David Goffin tại vòng 2 Miami Open 2025, anh đã trải qua 148 ngày liên tiếp góp mặt ở 7 trận chung kết, thắng 16 trận Masters 1000. 

Thành tích này mà từ năm 2000 đến nay chỉ có Djokovic (17), Federer (17), Nadal (9), Sinner (8) và Murray (7) đạt được.

Alcaraz “Hạ gục” Zverev! Chung kết Masters 1000 Thứ 7 trong năm: Đỉnh cao phong độ!

Carlos Alcaraz chứng minh vì sao anh được coi là "người kế thừa" của Nadal và Djokovic. Đối đầu Alexander Zverev, tay vợt Tây Ban Nha dù bị dồn ép 0-40 nhưng vẫn ngược dòng ngoạn mục để thắng 6-4 ở set một.

Sang set hai, Zverev gặp vấn đề thể lực, không thể chống đỡ những cú đánh mạnh mẽ như búa bổ của đối thủ, đành chấp nhận thua 3-6. Alcaraz khép lại trận đấu chỉ sau hơn 1 giờ 30 phút, qua đó cân bằng thành tích đối đầu 6-6 với tay vợt người Đức.

Chung kết trong mơ Cincinnati 2025: Sinner đại chiến Alcaraz- Ảnh 1.

Với chiến thắng này, Alcaraz đã nối dài chuỗi trận thắng ở Masters 1000 lên 16 trận liên tiếp, đồng thời tiến vào chung kết ATP thứ 7 trong năm 2025. Ở tuổi 22, anh trở thành tay vợt trẻ thứ ba trong lịch sử có 9 lần góp mặt ở chung kết Masters 1000, chỉ đứng sau Nadal và Djokovic.

Sinner: Mừng sinh nhật tuổi 24 ngọt ngào!

Trong ngày sinh nhật lần thứ 24, Jannik Sinner đã tự tặng cho mình món quà hoàn hảo. Trước hiện tượng Atmane, tay vợt người Pháp gây sốc khi từ vòng loại tiến thẳng tới bán kết gặp số 1 thế giới, Sinner không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào.

Sinner đạt tỉ lệ giành điểm giao bóng một lên tới 91%, không đối mặt với break point nào và chỉ cần 86 phút để khép lại trận đấu. Đây là chung kết Masters 1000 thứ 8 trong sự nghiệp của anh, đồng thời là chiến thắng thứ 200 trên mặt sân cứng tại ATP Tour.

Đáng chú ý, chuỗi trận toàn thắng trên mặt sân cứng của Sinner hiện đã kéo dài lên 26 trận liên tiếp, một thống kê thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc.

Trận Đấu Thế Kỷ: Quần vợt thế giới chấn động, ai sẽ vô địch?

Cincinnati 2025 sẽ là lần thứ 4 trong năm Sinner và Alcaraz chạm trán nhau, sau những cuộc so tài nảy lửa ở Rome, Roland Garros và Wimbledon. Lần này, họ gặp lại nhau với phong độ cực cao, hứa hẹn một trận chung kết nghẹt thở.

TIN LIÊN QUAN

Trận đấu diễn ra vào 2 giờ sáng 19-8 (giờ Việt Nam). Không chỉ là màn phân định ngôi vương Cincinnati, đây còn là bước chạy đà quan trọng cho cả hai trước thềm US Open 2025.

Thêm phần hấp dẫn, chức vô địch năm nay đi kèm khoản thưởng 1,1 triệu USD, cao hơn 100.000 USD so với năm trước.

Phần thưởng "khủng" này càng khiến trận đấu được mong chờ trở thành "chung kết trong mơ" đúng nghĩa với làng banh nỉ.


Tin liên quan

TP HCM vô địch Giải quần vợt đồng đội trẻ quốc gia 2025

TP HCM vô địch Giải quần vợt đồng đội trẻ quốc gia 2025

(NLĐO) - Tuyển TP HCM giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải quần vợt đồng đội trẻ quốc gia 2025 vừa khép lại tại Đắk Lắk, với thành tích 5 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ.

Tuyển quần vợt Việt Nam trụ hạng nhóm III Davis Cup, được thưởng hơn 200 triệu

(NLĐO) - Tuyển quần vợt Việt Nam thắng kịch tính 2-1 trước Sri Lanka ở play-off, để tiếp tục ở lại nhóm III Davis Cup 2025 khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Sinner "báo thù" Alcaraz, tạo cột mốc lịch sử cho quần vợt Ý tại Wimbledon

(NLĐO) - Jannik Sinner đã xuất sắc vượt qua Carlos Alcaraz để giành ngôi vô địch Wimbledon 2025, khẳng định vị thế của quần vợt Ý trên bản đồ thế giới.

Alcaraz Sinner Cincinnati Open
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo