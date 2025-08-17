Chung kết trong mơ Cincinnati 2025: Sinner đại chiến Alcaraz

Rạng sáng 17-8, người hâm mộ quần vợt toàn cầu đã được chứng kiến hai trận bán kết rực lửa của Cincinnati Masters 2025. Kết quả, Jannik Sinner và Carlos Alcaraz, hai tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện tại đã cùng nhau giành vé vào trận chung kết trong mơ.

Trong đó, Alcaraz đã tạo nên chuỗi trận đấu và số trận chung kết như mơ trong năm. Từ sau thất bại trước David Goffin tại vòng 2 Miami Open 2025, anh đã trải qua 148 ngày liên tiếp góp mặt ở 7 trận chung kết, thắng 16 trận Masters 1000.

Thành tích này mà từ năm 2000 đến nay chỉ có Djokovic (17), Federer (17), Nadal (9), Sinner (8) và Murray (7) đạt được.

Alcaraz “Hạ gục” Zverev! Chung kết Masters 1000 Thứ 7 trong năm: Đỉnh cao phong độ!

Carlos Alcaraz chứng minh vì sao anh được coi là "người kế thừa" của Nadal và Djokovic. Đối đầu Alexander Zverev, tay vợt Tây Ban Nha dù bị dồn ép 0-40 nhưng vẫn ngược dòng ngoạn mục để thắng 6-4 ở set một.

Sang set hai, Zverev gặp vấn đề thể lực, không thể chống đỡ những cú đánh mạnh mẽ như búa bổ của đối thủ, đành chấp nhận thua 3-6. Alcaraz khép lại trận đấu chỉ sau hơn 1 giờ 30 phút, qua đó cân bằng thành tích đối đầu 6-6 với tay vợt người Đức.

Với chiến thắng này, Alcaraz đã nối dài chuỗi trận thắng ở Masters 1000 lên 16 trận liên tiếp, đồng thời tiến vào chung kết ATP thứ 7 trong năm 2025. Ở tuổi 22, anh trở thành tay vợt trẻ thứ ba trong lịch sử có 9 lần góp mặt ở chung kết Masters 1000, chỉ đứng sau Nadal và Djokovic.

Sinner: Mừng sinh nhật tuổi 24 ngọt ngào!

Trong ngày sinh nhật lần thứ 24, Jannik Sinner đã tự tặng cho mình món quà hoàn hảo. Trước hiện tượng Atmane, tay vợt người Pháp gây sốc khi từ vòng loại tiến thẳng tới bán kết gặp số 1 thế giới, Sinner không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào.

Sinner đạt tỉ lệ giành điểm giao bóng một lên tới 91%, không đối mặt với break point nào và chỉ cần 86 phút để khép lại trận đấu. Đây là chung kết Masters 1000 thứ 8 trong sự nghiệp của anh, đồng thời là chiến thắng thứ 200 trên mặt sân cứng tại ATP Tour.

Đáng chú ý, chuỗi trận toàn thắng trên mặt sân cứng của Sinner hiện đã kéo dài lên 26 trận liên tiếp, một thống kê thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc.

Trận Đấu Thế Kỷ: Quần vợt thế giới chấn động, ai sẽ vô địch?

Cincinnati 2025 sẽ là lần thứ 4 trong năm Sinner và Alcaraz chạm trán nhau, sau những cuộc so tài nảy lửa ở Rome, Roland Garros và Wimbledon. Lần này, họ gặp lại nhau với phong độ cực cao, hứa hẹn một trận chung kết nghẹt thở.

Trận đấu diễn ra vào 2 giờ sáng 19-8 (giờ Việt Nam). Không chỉ là màn phân định ngôi vương Cincinnati, đây còn là bước chạy đà quan trọng cho cả hai trước thềm US Open 2025.

Thêm phần hấp dẫn, chức vô địch năm nay đi kèm khoản thưởng 1,1 triệu USD, cao hơn 100.000 USD so với năm trước.

Phần thưởng "khủng" này càng khiến trận đấu được mong chờ trở thành "chung kết trong mơ" đúng nghĩa với làng banh nỉ.



