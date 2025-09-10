HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán ngày 11-9: Cơ hội giải ngân cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ, dầu khí ?

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 10-9 ghi nhận một số cổ phiếu thu hút sức mua mạnh, mở ra cơ hội để nhà đầu tư chọn lọc giải ngân trong phiên 11-9.

Chứng khoán ngày 11-9: Cơ hội giải ngân cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ, dầu khí ?- Ảnh 1.

Kết phiên 10-9, VN-Index đóng cửa tại 1.643 điểm, tăng gần điểm 6 điểm (+0,36%).

Nối tiếp đà hồi phục từ phiên chứng khoán trước, VN-Index mở cửa ngày 10-9 có mức tăng 9 điểm so với mốc tham chiếu. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt, nổi bật với sắc xanh từ các mã như TCB, MBB và CTG. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức thấp, áp lực bán chiếm ưu thế khiến thị trường thu hẹp đà tăng

Trong phiên chiều, VN-Index tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp quanh mốc 1.635 điểm. Dù lực cung vẫn lấn át, nỗ lực hồi phục từ các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Vingroup (VIC, VHM) và ngân hàng đã giúp chỉ số lấy lại sắc xanh vào cuối phiên. Đáng chú ý, một số cổ phiếu vốn hóa trung bình thuộc các ngành thực phẩm (DBC, PAN) và dầu khí (BSR, PVD) ghi nhận lực cầu tích cực, trở thành điểm sáng trong phiên. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị đạt 2.937 tỉ đồng, tập trung vào các mã như HPG, MWG và MBB.

Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.643 điểm, tăng gần điểm 6 điểm (+0,36%). Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm, đạt khoảng 42.515 tỉ đồng, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền.

Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) dòng tiền mua chủ động vẫn luân chuyển, giúp chỉ số VN-Index cân bằng và duy trì nhịp hồi phục để hướng tới các mốc cao hơn. Nhà đầu tư nên tận dụng xu hướng dòng tiền để chọn lọc giải ngân vào các cổ phiếu đã xác nhận vùng giá hỗ trợ thành công, đi kèm thanh khoản mua chủ động tăng. Ưu tiên các mã trong nhóm ngân hàng (TCB, MBB, CTG), bán lẻ (MWG, MSN) và dầu khí (BSR, PVD, PLX). Tuy nhiên, cần thận trọng khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự 1.650 điểm, do khả năng giằng co hoặc điều chỉnh giảm có thể xảy ra.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị nhà đầu tư quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá xu hướng của thị trường, tiếp tục cân nhắc chốt lời ngắn hạn trong những đợt hồi phục, giảm tỉ trọng cổ phiếu để phòng ngừa rủi ro.

