Kinh tế

Giao dịch Bitcoin, Ethereum… có thể bị áp thuế 0,1% như chứng khoán

Minh Chiến

(NLĐO)- Chuyển nhượng tài sản số như Bitcoin, Ethereum… được đề xuất áp thuế như chứng khoán.

Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung một số nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số.

bitcoin - Ảnh 1.

Các loại tiền số như Bitcoin, Ethereum… được giao dịch phổ biến trên thế giới. Ảnh: Minh Chiến

Việc đề xuất áp thuế với hoạt động chuyển nhượng tài sản số phù hợp với tiến trình hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý tài sản số, tiền số. Tài sản số cũng đã được luật hóa trong Luật Công nghiệp công nghệ số, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9.

Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thí điểm giao dịch tài sản số tại Việt Nam. Với việc thí điểm này, các loại tiền số phổ biến như Bitcoin, Ethereum… có thể giao dịch trên các sàn được cấp phép thí điểm tại Việt Nam.

Trở lại với dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), các loại thu nhập khác được đề xuất bổ sung vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân, gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam ".vn"; Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ các-bon, trái phiếu xanh; Thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; Thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu, chuyển nhượng tài sản khác do Chính phủ quy định.

Theo Bộ Tài chính, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập khác được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Trong đó, thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh thu nhập; thuế suất 5% (tương đồng như thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại hiện nay).

Riêng đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số (tài sản ảo, tài sản mã hóa...) trên sàn giao dịch quản lý minh bạch, công khai về giá và với tần suất thường xuyên, đề nghị áp dụng mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần giao dịch như đối với chuyển nhượng chứng khoán hiện nay.

Thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu, chuyển nhượng tài sản khác sẽ do Chính phủ quy định. Việc giao Chính phủ quy định chi tiết về các khoản thu nhập khác sẽ đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát sinh, đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề còn biển động để đảm bảo linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Cơ quan soạn thảo cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định chung về thu nhập chịu thuế bao gồm 10 loại thu nhập: Thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ nhận thừa kế; thu nhập từ nhận quà tặng.

Nội dung quy định cụ thể các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như luật hiện hành về cơ bản là phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội và các hình thức hoạt động trong đời sống dân cư, đồng thời, cũng phù hợp với thông lệ quốc tế nói chung.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội và các hình thức hoạt động kinh doanh mới đã phát sinh một số khoản thu nhập khác của cá - nhân ngoài các loại thu nhập chịu thuế đã được quy định nêu trên và thường là các khoản thu nhập khác có tính chất đặc thù như thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, quyền tài sản như chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam ".vn", chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá (cùng với xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá), giao dịch tài sản số (tải sản ảo, tài sản mã hóa),...

Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, quyền tài sản này cũng có bản chất giống với một số khoản thu nhập không thường xuyên (thu nhập vãng lai) đang thuộc diện chịu thuế thu thu nhập cá nhân hiện nay như thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Qua rà soát kinh nghiệm của các nước quy định về các loại hình thu nhập chịu thuế thường bao gồm: Thu nhập từ việc làm (tiền lương, tiền công, các khoản thưởng và thu nhập khác do lao động); thu nhập từ tác quyền; thu nhập từ tiền lãi; thu nhập từ cổ tức; thu nhập từ kinh doanh cá nhân; thu nhập từ tiền lương hưu; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng tài sản; thu nhập từ cho thuê tài sản và thu nhập khác.

Ở Trung Quốc, Luật Thuế Thu nhập cá nhân quy định 9 loại thu nhập chịu thuế bao gồm: Thu nhập từ việc làm (tiền lương, tiền công); thu nhập từ việc cung cấp các dịch vụ cá nhân như thiết kế, chăm sóc sức khỏe, tư vấn luật pháp, kế toán...; thù lao của tác giả; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ lãi suất, cổ tức và phân phối lợi nhuận; thu nhập từ cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện, tàu thủy và các tài sản khác; thu nhập từ chuyển quyền sở hữu tài sản (chứng khoán, cổ phiếu, bất động sản); thu nhập bất thường khác.

