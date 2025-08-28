HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán ngày 29-8: Tránh mua đuổi cổ phiếu tăng giá mạnh

Tin - ảnh:Thy Thơ

(NLĐO) – Chứng khoán ngày 29-8 có thể biến động mạnh. Nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng, tránh mua đuổi cổ phiếu tăng giá nóng

Chứng khoán ngày 29-8: Tránh mua đuổi cổ phiếu tăng giá mạnh- Ảnh 1.

Kết phiên 28-8, VN-Index đóng cửa tại 1.680 điểm, tăng 8điểm (0,48%).

Phiên giao dịch sáng 28-8 mở đầu tích cực khi chỉ số VN-Index tăng 7 điểm. Tuy nhiên, chỉ số này nhanh chóng chịu áp lực điều chỉnh khi nhóm bất động sản và các cổ phiếu vốn hóa lớn như Vingroup (VIC, VHM, VRE) đối mặt với lực bán mạnh. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán (SSI, VND, ORS) và thép (HPG, NKG, HSG) tiếp tục là tâm điểm thu hút dòng tiền, giúp thị trường duy trì sự cân bằng.

Bước sang phiên chiều, thị trường dần lấy lại sắc xanh nhờ lực cầu gia tăng ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. Các mã như SHB (+4,25%), VPB (+2,10%) và TCB (+1,67%) dẫn dắt đà hồi phục, trong khi nhóm Vingroup thu hẹp đà giảm. Sự khởi sắc của nhóm bất động sản (DXG, KBC, TCH) và sự duy trì sắc xanh của nhóm chứng khoán từ phiên sáng đã củng cố xu hướng tăng.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.680 điểm, tăng 8 điểm (0,48%).

Toàn sàn HoSE ghi nhận 11 mã tăng trần, 177 mã tăng và 137 mã giảm, cho thấy tâm lý nghiêng về bên mua. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh mẽ với giá trị 2.574 tỉ đồng, tập trung vào các mã như HPG, MSB và MBB, tạo áp lực không nhỏ lên thị trường.

Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), việc VN-Index kết phiên trên mốc 1.680 điểm là tín hiệu tích cực, cho thấy nỗ lực hồi phục của thị trường vẫn được duy trì. Dòng tiền luân chuyển sôi động giữa các nhóm ngành đã hỗ trợ chỉ số củng cố các vùng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu vẫn diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi nhà đầu tư phải cẩn trọng trong các quyết định giao dịch.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tránh mua đuổi các cổ phiếu tăng nóng trong phiên 29-8, do rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu; duy trì tỉ lệ vay ký quỹ an toàn, tránh lạm dụng đòn bẩy tài chính trong bối cảnh thị trường biến động. Người "chơi" chứng khoán có thể cân nhắc giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có tín hiệu tích cực, như chứng khoán (SSI, VND, HCM) và bán lẻ (MWG, FRT), vốn đang có dấu hiệu thu hút dòng tiền mạnh mẽ.

Các công ty chứng khoán khác cũng lưu ý nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến khối ngoại, vốn đang duy trì xu hướng bán ròng liên tục trong các phiên gần đây. Điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, đặc biệt ở các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chứng khoán lao dốc rồi bật tăng 53 điểm, giới đầu tư lại háo hức tìm mua cổ phiếu

(NLĐO) – Nhiều nhà đầu tư vừa cắt lỗ sau 2 phiên chứng khoán giảm liên tiếp, lại bất ngờ khi VN-Index bùng nổ tăng hơn 53 điểm.

Chứng khoán ngày 26-8: Cơ hội thu về lợi nhuận từ các cổ phiếu tăng nóng

(NLĐO) - Sau 2 phiên liên tiếp chìm trong sắc đỏ, nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận từ các cổ phiếu từng tăng giá nóng

Hàng loạt quyết định, hợp đồng của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM bị giả mạo

(NLĐO)- Các tài liệu này gắn mác “quyết định”, “hợp đồng”..., kèm theo cả con dấu và chữ ký của lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

