Kinh tế

Chứng khoán ngày 26-8: Cơ hội thu về lợi nhuận từ các cổ phiếu tăng nóng

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Sau 2 phiên liên tiếp chìm trong sắc đỏ, nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận từ các cổ phiếu từng tăng giá nóng

Chứng khoán ngày 26-8: Cơ hội thu về lợi nhuận từ các cổ phiếu tăng nóng - Ảnh 1.

Kết phiên 25-8, VN-Index mất thêm 31 điểm, tương ứng giảm 1,91%, dừng ở mức 1.614 điểm

VN-Index mở cửa phiên giao dịch chứng khoán ngày 25-8 với mức tăng 8 điểm so với tham chiếu, nhờ sự dẫn dắt của các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM và SSI. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện, khiến chỉ số lùi dần về sát mốc 1.640 điểm. Nhóm ngân hàng, bao gồm VPB, SHB, TCB và CTG, chịu áp lực điều chỉnh đáng kể sau chuỗi phiên tăng giá nóng trước đó.

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Mặc dù có những nỗ lực phục hồi nhờ lực cầu bắt đáy tại một số cổ phiếu ngân hàng, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Đà giảm lan rộng sang các nhóm ngành khác, khiến VN-Index mất thêm 31 điểm khi đóng cửa, tương ứng giảm 1,91%, dừng ở mức 1.614 điểm. 

Toàn sàn HOSE (TP HCM) ghi nhận 233 cổ phiếu giảm giám, áp đảo so với 100 cổ phiếu tăng giá. Đáng chú ý, thanh khoản sụt giảm trên sàn này sụt giảm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, thay vì hoảng loạn bán tháo.

Khối ngoại cũng góp phần gia tăng áp lực khi đẩy mạnh bán ròng với tổng giá trị 1.715 tỉ đồng, tập trung vào các mã như HPG, VPB và STB.

Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm mạnh thứ hai liên tiếp sau nhiều phiên tăng nóng trước đó. Với diễn biến hiện tại, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát sao biến động thị trường, ưu tiên hiện thực hóa lợi nhuận từ các cổ phiếu đã tăng giá mạnh. Các nhịp giảm mạnh trong phiên 25-8 có thể là cơ hội để nhà đầu tư cân nhắc giải ngân. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm: bất động sản, chứng khoán và thép.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định thị trường đã không thể hồi phục và tiếp tục giảm điểm. Thanh khoản giảm so với phiên trước cho thấy áp lực chốt lời đã bớt gay gắt, nhưng vẫn đủ lớn để kéo VN- Index về gần vùng hỗ trợ 1.600 điểm. VDSC kỳ vọng tại vùng điểm này sẽ tạo lực hỗ trợ tốt, giúp thị trường hồi phục trong phiên giao dịch ngày 26-8. Nếu thành công, VN-Index có thể kiểm tra lại vùng kháng cự 1.665 điểm trong thời gian tới.

chứng khoán cổ phiếu ngân hàng thép HPG SSI VPB STB VIC VHM
    Thông báo