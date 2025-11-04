HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán ngày 5-11: Có thể nắm giữ cổ phiếu trên đà tăng giá

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Phiên ngày 4-11 có sự đảo chiều ngoạn mục của VN-Index vào phút chót. Nhà đầu tư có thể nắm giữ các cổ phiếu đang giữ đà tăng giá

Chứng khoán ngày 5-11: Có thể nắm giữ cổ phiếu trên đà tăng giá - Ảnh 1.

Kết phiên 4-1, nhiều cổ phiếu trên sàn HOSE tăng giá kịch trần 7% ( các mã cổ phiếu màu tím)

Sáng 4-11, thị trường mở cửa trong sắc xanh nhẹ nhàng, với VN-Index dao động giằng co quanh mốc 1.620 điểm trong biên độ +/- 5 điểm. Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm Vingroup (VIC, VHM) và một số bluechip ngân hàng như VCB, LPB, HDB. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng ở nửa cuối phiên sáng đã đẩy chỉ số lùi nhẹ dưới mức tham chiếu, với các mã vốn hóa lớn như FPT, VJC, MWG chịu lực "xả hàng" sau chuỗi tăng nóng trước đó.

Bước sang phiên chiều, áp lực bán tiếp tục dâng cao ngay 30 phút đầu, khiến thị trường chìm trong sắc đỏ với nhóm ngân hàng, tiêu dùng và bất động sản dẫn dắt đà giảm, đẩy VN-Index chạm vùng hỗ trợ cứng 1.600 điểm. Thế trận đảo ngược từ giữa phiên khi dòng tiền bắt đáy dồn vào các mã ngân hàng (VPB, SHB, MBB) và chứng khoán (SSI, VIX, VCI), kéo chỉ số bật tăng. Đà hồi phục được củng cố nhờ sự đồng thuận từ bluechip, lan tỏa sắc xanh sang bất động sản và đầu tư công, giúp VN-Index nhanh chóng lấy lại mốc 1.650 điểm. Khối ngoại đảo chiều mua ròng mạnh mẽ với 1.222,7 tỉ đồng, tập trung vào các mã VIX, VPB và MSN.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.651 điểm, tăng gần 35 điểm (tương đương 2,16%).

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thị trường được hỗ trợ vững chắc tại vùng 1.600 điểm và hồi phục nhanh chóng. Thanh khoản cổ phiếu gia tăng cho thấy dòng tiền chủ động đang hỗ trợ rất mạnh cho đà tăng của chỉ số VN-Index.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) nhận định sự đảo chiều vượt trội nhờ thanh khoản mua chủ động cuối phiên đã xác nhận xu hướng hồi phục của VN-Index.

Với diễn biến hiện tại, VCBS khuyến nghị trong phiên 5-11, nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang giữ đà tăng tốt ở các nhóm cao su, dầu khí và công nghệ. Đồng thời, có thể cân nhắc giải ngân lướt sóng ngắn hạn với những cổ phiếu thu hút lực cầu trở lại. Các nhóm đáng chú ý gồm ngân hàng, bất động sản, thép và chứng khoán.

chứng khoán VND SSI VPB SHB VCI mbb cổ phiếu VIX
