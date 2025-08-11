HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán ngày mai, 12-8: Không nên mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Dù nhiều cổ phiếu đang tăng giá mạnh, các công ty chứng khoán vẫn khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh mua đuổi ở vùng giá cao để hạn chế rủi ro

Chứng khoán ngày mai, 12-8: Tuân thủ kỷ luật, không mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao - Ảnh 1.

Kết phiên 11-8, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.596,8 điểm

Mở cửa phiên giao dịch chứng khoán ngày 11-8, VN-Index tăng 6 điểm so với mốc tham chiếu, duy trì đà tăng ổn định. Từ giữa phiên sáng, lực cầu mạnh xuất hiện tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN, GVR, FPT và nhóm ngân hàng (nổi bật là MBB, ACB), giúp chỉ số nhanh chóng chinh phục mốc 1.600 điểm. Nhóm cổ phiếu đầu tư công (CII, HHV) và bất động sản (DIG, PDR, NVL) cũng ghi nhận dòng tiền tích cực.

Sang phiên chiều, đà tăng của VN-Index có phần chững lại do áp lực chốt lời gia tăng ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và nhóm Vingroup (VIC, VHM…). Tuy nhiên, từ nửa cuối phiên, lực cầu dần cân bằng trở lại nhờ sự bật tăng mạnh của một số mã như SSI (tăng 5,63%) cùng với dòng tiền trở lại ở các cổ phiếu ngành tiêu dùng và chứng khoán. Nhờ đó, VN-Index giữ được mốc 1.595 điểm. Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức cao, đạt hơn 45.000 tỉ đồng.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.596,8 điểm, tăng gần 12 điểm, tương đương 0,75%.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) cho biết dòng tiền chủ động trong phiên 11-8 có dấu hiệu giảm so với các phiên trước, dù chỉ số VN-Index có lúc vượt ngưỡng 1.600 điểm.

Sau giai đoạn tăng điểm kéo dài, chỉ số này đang đối mặt với rủi ro điều chỉnh do hoạt động chốt lời tại các cổ phiếu đã tăng giá mạnh. Thế nên, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến thị trường, tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu trong danh mục, chỉ giải ngân từng phần những mã còn dư địa tăng khi thị trường rung lắc, đồng thời tuân thủ kỷ luật không mua đuổi ở vùng giá cao.

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), do ưu thế đang nghiêng về phía cầu cổ phiếu nên thị trường có thể đạt các mốc cao mới, hướng đến vùng cản 1.620 điểm và 1.650 điểm trong thời gian tới, xen kẽ các nhịp tăng giảm nhẹ.

"Nhà đầu tư có thể kỳ vọng thị trường nới rộng đà tăng, nhưng cần quan sát kỹ cung cầu, cân nhắc chốt lời ngắn hạn với các cổ phiếu đã tăng mạnh đến vùng cản. Ở chiều mua, nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi các mã đã tăng giá cao, thay vào đó nên tích lũy các cổ phiếu tăng giá ổn định" - VDSC khuyến nghị

chứng khoán cổ phiếu VN-Index bất động sản Ngân hàng ngoại thương SSI VHM VIC mbb MSN GVR FPT
