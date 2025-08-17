Chứng khoán sắp giao dịch xuyên trưa, nhà đầu tư không lo bỏ lỡ cơ hội?

Dù phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index giảm điểm về 1.630 điểm nhưng vẫn có 2 tuần tăng điểm liên tiếp và đang ở vùng đỉnh lịch sử. Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, với giá trị thanh khoản mỗi phiên lên tới 40.000 - 60.000 tỉ đồng, cá biệt có phiên thanh khoản kỷ lục 76.000 tỉ đồng riêng sàn HOSE.

Chứng khoán đang trở thành kênh đầu tư thu hút dòng tiền. Mới đây, nhà đầu tư lại quan tâm tới thông tin sau khi hệ thống KRX đưa vào vận hành, cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu đưa vào một số sản phẩm giao dịch mới.

Nhà đầu tư hào hứng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên các diễn đàn, hội, nhóm đầu tư chứng khoán, nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự hào hứng với việc sắp có thể được giao dịch xuyên trưa hoặc kéo dài thời gian buổi sáng và buổi chiều; bán chứng khoán đang trên đường về - bán cổ phiếu ngay sau khi vừa khớp lệnh mua; giao dịch trong ngày (T0)…

Ông Võ Văn Huy, Trưởng Phòng Khách hàng cao cấp, Công ty Chứng khoán DNSE, phân tích hiện nay thị trường chứng khoán Việt Nam nghỉ trưa 1,5 giờ. Điều này khiến thị trường bị gián đoạn và có thể bỏ lỡ các biến động từ thị trường quốc tế. Nếu triển khai giao dịch xuyên trưa, thời gian giao dịch sẽ kéo dài liên tục (như từ 9 giờ đến 15 giờ), tương tự các thị trường lớn như Mỹ hay châu Âu.

Thị trường chứng khoán liên tục đi lên thời gian qua, thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư

Khi giao dịch liên tục giúp phản ánh kịp thời thông tin kinh tế, tin tức doanh nghiệp, giảm tình trạng ngắt quãng dẫn đến biến động mạnh khi mở cửa lại. Yếu tố này sẽ thu hút nhà đầu tư nước ngoài hơn, tăng thanh khoản thị trường; hỗ trợ cho việc nâng hạng.

"Nhiều thị trường như Mỹ hay Hồng Kông (Trung Quốc) đã áp dụng giao dịch liên tục, giúp thanh khoản tăng mạnh. Ngược lại, rủi ro sẽ là tăng áp lực cho hệ thống và con người. Công ty chứng khoán cần nâng cấp hạ tầng để xử lý khối lượng giao dịch lớn hơn, tránh nghẽn lệnh. Nhân viên và nhà đầu tư có thể mệt mỏi do làm việc liên tục, dẫn đến sai lầm. Chưa kể hệ thống KRX có thể gặp rủi ro kỹ thuật chưa ổn định hoàn toàn" – ông Võ Văn Huy phân tích.

Ông Trần Anh Giàu, Giám đốc kinh doanh một công ty chứng khoán, nói rằng giao dịch xuyên trưa và T0 có thể mang lại cả lợi thế và rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Giao dịch xuyên trưa giúp tăng cường tính thanh khoản trên thị trường, cho phép nhà đầu tư dễ dàng mua bán cổ phiếu mà không cần chờ đợi đến cuối ngày.

"Nhà đầu tư có thể tận dụng các biến động giá trong ngày để chốt lời ngay lập tức, tối đa hóa lợi nhuận. Giao dịch T0 cho phép nhà đầu tư nhanh chóng phản ứng với các tin tức hoặc sự kiện ảnh hưởng đến thị trường, đặc biệt có lợi trong thị trường biến động. Cơ chế T0 và giao dịch liên tục là thông lệ ở nhiều thị trường phát triển, thu hút dòng vốn ngoại" – ông Trần Anh Giàu nói.

Cẩn trọng với những rủi ro khi giao dịch liên tục

Theo nhiều công ty chứng khoán, việc hướng đến khả năng giao dịch xuyên trưa và sản phẩm T0 là những bước tiến đáng chú ý để tăng tính cạnh tranh, thanh khoản và mức độ hội nhập dành cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc phân tích, Khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Maybank cho biết, hiện Mỹ và hầu hết quốc gia Châu Âu, việc giao dịch xuyên trưa đã áp dụng từ khá lâu. Hàn Quốc từ cuối năm 2021 đã bắt đầu giao dịch xuyên trưa để tăng tính cạnh tranh hay Nhật Bản có nghỉ trưa nhưng gần đây đang chịu sức ép để thay đổi nhằm tăng tính cạnh tranh. Nếu Việt Nam lựa chọn giải pháp giao dịch xuyên trưa sẽ là một quyết định cấp tiến, tăng thêm mức độ cạnh tranh, cải thiện hơn nữa thanh khoản thị trường.

Khi giao dịch xuyên trưa, nhà đầu tư cá nhân có thể stress vì phải theo dõi thị trường liên tục, còn tổ chức chịu áp lực hệ thống, quản trị rủi ro phức tạp hơn...

"Với T0, nếu được triển khai sẽ là một sản phẩm cho phép mua bán trong ngày với cùng mã chứng khoán đã giao dịch. Đây không phải là điều chỉnh chu kỳ thanh toán mà là một sản phẩm cộng thêm giúp nhà đầu tư có nhiều lựa chọn hơn trong giao dịch, đã được triển khai ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia… Việc sớm có sản phẩm T0 là bước đi phù hợp với quy mô hiện nay của chứng khoán Việt Nam" – ông Nguyễn Thanh Lâm nói.

Có điều, một số chuyên gia cho rằng, giao dịch trong ngày thường đi kèm với sự biến động giá cao, có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng nếu không có chiến lược quản lý rủi ro hợp lý. Giao dịch ngắn hạn liên tục có thể tạo ra áp lực tâm lý lớn, khiến nhà đầu tư dễ mắc phải những quyết định cảm xúc không hợp lý. Ngoài ra, một số tổ chức, nhà đầu tư lớn có thể lợi dụng T0 để làm giá, "đánh lên - đạp xuống" trong ngày…



