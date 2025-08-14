Chứng khoán ngày mai 15-8: Cổ phiếu ngân hàng còn gây “cơn bão” giá?

Chỉ số VN-Index ngày 14-8 đóng cửa tại 1.640điểm, tăng 29 điểm (+1,81%), đánh dấu một phiên giao dịch hết sức sôi động

Thị trường chứng khoán ngày 14-8 mở cửa trong tâm lý hưng phấn khi chỉ số VN-Index tăng mạnh 17 điểm, nhờ sự đồng thuận của nhiều nhóm ngành. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là tâm điểm, với các mã vốn hóa lớn như VPB, TCB, STB, và SHB dẫn đầu đà tăng, giúp chỉ số duy trì sắc xanh. Trong khi đó, một số mã lớn như FPT, MSN, và GVR ghi nhận mức giảm nhẹ, không đủ sức cản trở xu hướng chung.

Sang phiên chiều, chỉ số VN-Index tiếp tục bứt phá, chinh phục mốc 1.640 điểm trước khi chịu áp lực chốt lời tại một số mã ngành ngân hàng. Dòng tiền dần lan tỏa sang các nhóm ngành khác như tiêu dùng và bất động sản, nhưng ngân hàng vẫn là tâm điểm.

VN-Index đóng cửa tại 1.640điểm, tăng 29 điểm (+1,81%), đánh dấu một phiên giao dịch sôi động. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng giá trị 2.366,06 tỉ đồng, tập trung vào các mã như HPG, FPT, và SSI.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) cho biết VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới với thanh khoản duy trì ở mức cao, đạt hơn 52.000 tỉ đồng. Sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp VN-Index tăng gần 30 điểm đầy ấn tượng. Thanh khoản cao và lực cung chốt lời được hấp thụ tốt cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng bền vững.

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), dòng tiền tiếp tục nâng đỡ thị trường, và nguồn cung chưa tạo áp lực đáng kể. Dự báo, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.650 - 1.660 điểm trong phiên ngày 15-8. Tuy nhiên, áp lực chốt lời có thể gia tăng tại vùng này, dẫn đến những nhịp rung lắc.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ tỉ trọng cao với các mã đang trong xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là nhóm ngân hàng như VPB, TCB, STB, và SHB.; đồng thời cân nhắc mua vào các mã đang tích lũy, có tín hiệu dòng tiền tích cực thuộc nhóm tiêu dùng, thép, và bất động sản.

Một số công ty chứng khoán khác nhận định nhóm cổ phiếu ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục là động lực chính dẫn dắt thị trường trong phiên ngày 15-8, nhờ tâm lý tích cực và dòng tiền mạnh. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng với áp lực chốt lời khi chỉ số VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh.