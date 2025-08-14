Chứng khoán ngày mai 15-8: Cổ phiếu ngân hàng còn gây “cơn bão” giá?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán ngày mai 15-8: Cổ phiếu ngân hàng còn gây “cơn bão” giá?

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 14-8 có sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngân hàng, đà tăng này có tiếp tục tạo "cơn bão" giá trong phiên giao dịch ngày 15-8?

Chứng khoán ngày mai 15-8: Cổ phiếu ngân hàng còn gây “cơn bão” giá?- Ảnh 1.

Chỉ số VN-Index ngày 14-8 đóng cửa tại 1.640điểm, tăng 29 điểm (+1,81%), đánh dấu một phiên giao dịch hết sức sôi động

Thị trường chứng khoán ngày 14-8 mở cửa trong tâm lý hưng phấn khi chỉ số VN-Index tăng mạnh 17 điểm, nhờ sự đồng thuận của nhiều nhóm ngành. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là tâm điểm, với các mã vốn hóa lớn như VPB, TCB, STB, và SHB dẫn đầu đà tăng, giúp chỉ số duy trì sắc xanh. Trong khi đó, một số mã lớn như FPT, MSN, và GVR ghi nhận mức giảm nhẹ, không đủ sức cản trở xu hướng chung.

Sang phiên chiều, chỉ số VN-Index tiếp tục bứt phá, chinh phục mốc 1.640 điểm trước khi chịu áp lực chốt lời tại một số mã ngành ngân hàng. Dòng tiền dần lan tỏa sang các nhóm ngành khác như tiêu dùng và bất động sản, nhưng ngân hàng vẫn là tâm điểm.

VN-Index đóng cửa tại 1.640điểm, tăng 29 điểm (+1,81%), đánh dấu một phiên giao dịch sôi động. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng giá trị 2.366,06 tỉ đồng, tập trung vào các mã như HPG, FPT, và SSI.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) cho biết VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới với thanh khoản duy trì ở mức cao, đạt hơn 52.000 tỉ đồng. Sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp VN-Index tăng gần 30 điểm đầy ấn tượng. Thanh khoản cao và lực cung chốt lời được hấp thụ tốt cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng bền vững.

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), dòng tiền tiếp tục nâng đỡ thị trường, và nguồn cung chưa tạo áp lực đáng kể. Dự báo, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.650 - 1.660 điểm trong phiên ngày 15-8. Tuy nhiên, áp lực chốt lời có thể gia tăng tại vùng này, dẫn đến những nhịp rung lắc.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ tỉ trọng cao với các mã đang trong xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là nhóm ngân hàng như VPB, TCB, STB, và SHB.; đồng thời cân nhắc mua vào các mã đang tích lũy, có tín hiệu dòng tiền tích cực thuộc nhóm tiêu dùng, thép, và bất động sản.

Một số công ty chứng khoán khác nhận định nhóm cổ phiếu ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục là động lực chính dẫn dắt thị trường trong phiên ngày 15-8, nhờ tâm lý tích cực và dòng tiền mạnh. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng với áp lực chốt lời khi chỉ số VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh.

Tin liên quan

Chứng khoán ngày mai 14-8: Giá cổ phiếu sẽ biến động khó lường

Chứng khoán ngày mai 14-8: Giá cổ phiếu sẽ biến động khó lường

(NLĐO) – Phiên giao dịch ngày 13-8 chứng kiến VN-Index có lúc giảm 17 điểm trước khi phục hồi nhẹ vào cuối ngày, ngày 14-8 hứa hẹn biến động khó lường.

Chứng khoán liên tục lập đỉnh mới

Nhiều cổ phiếu có mức sinh lời tính bằng lần đã thu hút rất đông người dân đổ tiền vào kênh đầu tư này

Chứng khoán tăng chưa từng thấy, nhà đầu tư tiếc vì bán cổ phiếu quá sớm

(NLĐO) – Nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu bất động sản, chứng khoán vừa bán xong, cổ phiếu đồng loạt tăng trần. VN-Index lên đỉnh chưa từng thấy.

cổ phiếu ngân hàng STB SHB VPB TCB HPG SSI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo