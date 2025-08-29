HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán tăng sốc, chuyên gia "mách nước" nhóm cổ phiếu nên có trong tài khoản

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Ngược dự báo, VN-Index liên tục đi lên lập những đỉnh mới khiến nhà đầu tư băn khoăn nên mua cổ phiếu ngành nào để nắm giữ đến cuối năm?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Chứng khoán tăng liên tục, vượt ngoài dự báo

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngày 28-8 vừa qua một lần nữa chứng minh rằng "chẳng ai đoán được hết" những biến động của nó. Trái ngược với dự báo của không ít chuyên gia về khả năng điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng nóng, VN-Index vẫn giữ sắc xanh và đóng cửa ở 1.680 điểm, tăng thêm 8 điểm so với phiên trước. 

VN30 thậm chí còn tăng mạnh hơn, vượt ngưỡng 1.860 điểm, trong khi HNX-Index cũng nhích lên 276 điểm. Thanh khoản dù hạ nhiệt so với những phiên bùng nổ trước đó nhưng riêng sàn HOSE vẫn ghi nhận giá trị giao dịch hơn 34.400 tỉ đồng.

Điểm đáng chú ý là khối ngoại tiếp tục duy trì chuỗi bán ròng, chỉ trong 2 ngày đã xả ròng hơn 6.500 tỉ đồng. Thế nhưng bất chấp áp lực này, thị trường vẫn tăng phiên thứ 3 liên tiếp, đưa VN-Index quay trở lại vùng đỉnh lịch sử. 

Điều này khiến không ít nhà đầu tư cá nhân rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Anh Tuấn Minh, một nhà đầu tư tại TP HCM, chia sẻ cuối tuần trước anh đã bán toàn bộ cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán trong danh mục vì tin rằng thị trường chuẩn bị điều chỉnh giảm 10%-15% như nhiều dự báo. Thế nhưng chỉ ít ngày sau, các cổ phiếu ngân hàng như SHB, HDB, VPB, MBB hay LPB đã quay lại vùng đỉnh, bỏ lại những người chốt lời sớm trong sự tiếc nuối.

Chứng khoán tăng sốc: Nhóm ngành cổ phiếu nên đầu tư cuối năm 2023 - Ảnh 2.

Thị trường chứng khoán "xanh mướt" trong những phiên gần đây

Chọn cổ phiếu ngành nào cho cuối năm?

Theo ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Công ty chứng khoán KIS Việt Nam, thị trường chứng khoán vốn luôn có những bất ngờ ngoài dự kiến. Từ tháng 4 đến nay, VN-Index đã đi một mạch gần 400 điểm. Một nhịp điều chỉnh là điều tất yếu để cân bằng lại mặt bằng giá, nhưng dường như đợt điều chỉnh vừa qua đã nhanh chóng khép lại. Ông Phương cho rằng thị trường đang đứng trước một chu kỳ tăng mới, mở ra nhiều cơ hội cho cả nhà đầu tư cũ lẫn những người đang cầm tiền mặt.

Vậy đâu là nhóm ngành nên được chú ý trong giai đoạn này? Ông Phương cho rằng có 4 trụ cột chính: chứng khoán, ngân hàng, bất động sản dân dụng và đầu tư công. Trong đó, nhóm ngân hàng được đánh giá cao nhờ những chính sách nới lỏng gần đây từ Ngân hàng Nhà nước. 

Việc giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc không chỉ giúp giảm chi phí vốn, khơi thông tín dụng mà còn mở ra cơ hội sinh lời lớn hơn cho các nhà băng. Đặc biệt, các ngân hàng nhận chuyển giao những tổ chức yếu kém còn được hưởng lợi trực tiếp, khi được phép sử dụng hàng chục ngàn tỉ đồng từ nguồn dự trữ để cho vay, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Không khó để thấy cổ phiếu ngân hàng đang là "tâm điểm" của thị trường. HDBank (mã HDB) chẳng hạn, chỉ trong chưa đầy 2 tháng đã tăng gần 50%. Đây không chỉ là kết quả của sức cầu mạnh mẽ mà còn là phản ánh từ nền tảng cơ bản: lợi nhuận ngành ngân hàng đang tăng trưởng ấn tượng. 

Từ cuối năm ngoái đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn tất việc chuyển giao 4 ngân hàng yếu kém về các "ông lớn" như Vietcombank, MB, HDBank và VPBank. Động thái này giúp củng cố hệ thống, đồng thời mở thêm dư địa phát triển cho các nhà băng tiếp nhận.

Chứng khoán tăng sốc: Nhóm ngành cổ phiếu nên đầu tư cuối năm 2023 - Ảnh 3.

Nhiều cổ phiếu dòng ngân hàng tăng mạnh thời gian qua như cổ phiếu HDB của HDBank tăng gần 50% chỉ trong gần 2 tháng qua

Các báo cáo gần đây cũng củng cố nhận định tích cực. Theo chứng khoán Maybank, lợi nhuận quý II/2025 của các ngân hàng niêm yết đã vượt kỳ vọng, tăng 16% so với cùng kỳ, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 13%. 

Cả năm 2025, ngành ngân hàng được dự báo có thể đạt mức tăng lợi nhuận khoảng 15%, trong đó quý III được kỳ vọng là giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất. Nhiều công ty chứng khoán vẫn cho rằng cổ phiếu ngân hàng vẫn còn dư địa tăng đáng kể, đặc biệt khi tín dụng cả năm được kỳ vọng tăng 16% và lợi nhuận của nhiều ngân hàng vượt 20%.

Câu hỏi đặt ra là liệu đà tăng này có thể bền vững, nhất là khi khối ngoại vẫn duy trì bán ròng mạnh? Liệu nhóm cổ phiếu ngân hàng có đủ sức giữ nhịp cho cả thị trường, hay dòng tiền sẽ dần phân bổ sang những lĩnh vực khác như bất động sản dân dụng hay đầu tư công? Và quan trọng hơn, nếu đây thực sự là khởi đầu cho một chu kỳ tăng mới, thì đâu là thời điểm hợp lý để giải ngân?

chứng khoán chứng khoán ngày mai cổ phiếu cổ phiếu ngành ngân hàng HDBank cổ phiếu HDB
