Kinh tế

Chứng khoán trở lại mốc 1.700 điểm, dự báo mới nhất cho tuần tới

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và dầu khí "dậy sóng" tuần qua thay nhóm cổ phiếu họ Vingroup, mở ra kỳ vọng phục hồi tiếp với VN-Index.

Sau khi tăng gần 60 điểm trong tuần qua, VN-Index đang tạm dừng ở mức 1.703 điểm. Chỉ số VN30 đóng cửa trên mốc 1.930 điểm, còn HNX-Index dừng chân ở mức 253 điểm.

Độ rộng thị trường trong tuần qua phục hồi tích cực, ngoại trừ đà giảm mạnh đột biến của nhóm hóa chất - dẫn đầu là cổ phiếu DGC của Tập đoàn hóa chất Đức Giang với 4 phiên giảm sàn liên tiếp.

Theo ghi nhận, hầu hết nhóm ngành khác đều phục hồi tích cực, nổi bật ở các cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm bất động sản, dầu khí, chứng khoán, bán lẻ... Loạt cổ phiếu dầu khí như PVS, PVD, BSR, GAS có chuỗi giao dịch khởi sắc, tăng liên tiếp nhiều phiên.

Khối ngoại mua ròng trở lại với giá trị 348 tỉ đồng trên HOSE trong tuần này.

Ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích, Công ty chứng khoán Pinetree, nhận định diễn biến hiện tại của VN-Index mở ra kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng xuất hiện một nhịp hồi kéo dài từ nay đến cuối năm. Đà phục hồi càng được củng cố khi nhóm cổ phiếu họ Vingroup, đặc biệt là VHM (Vinhomes), có phiên giao dịch bùng nổ vào cuối tuần, nhiều mã đồng loạt bật tăng mạnh và tiệm cận mức giá trần.

Chứng khoán tuần tới: Dự báo diễn biến VN - Index và nhóm cổ phiếu chính - Ảnh 2.

VN-Index tăng trở lại mốc 1.700 điểm vào tuần qua

"Sự lan tỏa tốt hơn của dòng tiền, đóng góp của nhóm cổ phiếu họ Vingroup không còn chiếm tỉ trọng áp đảo, thay vào đó là các nhóm ngân hàng, chứng khoán và dầu khí. Diễn biến này giúp nhịp phục hồi trở nên cân bằng hơn" – ông Nguyễn Thái Học nói.

Dự báo kịch bản tuần tới, chuyên gia của chứng khoán Pinetree cho rằng thị trường sẽ tích cực trong ngắn hạn. Các nhóm cổ phiếu đã đi ngang và xây nền trong tuần vừa qua nhiều khả năng sẽ có diễn biến tốt hơn trong tuần tới, đáng chú ý là xây dựng, bất động sản, thép và công nghệ.

Tuy nhiên, khả năng bứt phá mạnh là không cao khi thị trường vừa trải qua một nhịp giảm khá dốc. Thanh khoản hiện tại vẫn duy trì ở mức rất thấp, chỉ xoay quanh 20.000 tỉ đồng mỗi phiên, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Do đó xu hướng phù hợp nhất trong giai đoạn này vẫn là hồi phục kèm tích lũy, thay vì tăng nóng trên diện rộng.

Theo Công ty chứng khoán SHS, thị trường ít cơ hội tăng trưởng, thanh khoản dưới mức trung bình, các vị thế giao dịch ngắn hạn chỉ tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu đầu ngành, vốn hóa lớn của thị trường. Vì vậy, các nhà đầu tư mua nắm giữ trung dài hạn cần đánh giá thận trọng dựa trên kết quả kinh quí IV/2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của doanh nghiệp.

Chứng khoán tuần tới: Dự báo diễn biến VN - Index và nhóm cổ phiếu chính - Ảnh 4.

Khối ngoại bán ròng hơn 120.000 tỉ đồng trên thị trường chứng khoán từ đầu năm tới nay. Nguồn: CSI

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán CSI cũng cho rằng xu hướng tăng điểm vẫn chưa được xác nhận một cách rõ ràng khi thanh khoản vắng bóng, thiếu động lực bùng nổ. Tín hiệu tăng điểm chưa hoàn toàn xác nhận bởi dòng tiền chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các nhà đầu tư nên ưu tiên giữ vị thế cân bằng, mua mới cổ phiếu cần kiên nhẫn chờ đợi nhị rung lắc của thị trường chung và chỉ nên gia tăng thêm tỉ trọng ở các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận.

Chứng khoán tuần tới: Dự báo diễn biến VN - Index và nhóm cổ phiếu chính - Ảnh 5.

Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất là VIC, DGC, DXS, VCB, FPT trong 5 tuần gần đây


Chứng khoán ngày 19-12: Cổ phiếu họ Vingroup "tím lịm", VN-Index lại vượt 1.700 điểm

Chứng khoán ngày 19-12: Cổ phiếu họ Vingroup "tím lịm", VN-Index lại vượt 1.700 điểm

(NLĐO) - VN-Index dũng mãnh vượt mốc 1.700 điểm trong phiên cơ cấu quỹ khi cổ phiếu họ Vingroup "tím lịm", còn mã DGC của Hoá Chất Đức Giang vẫn chưa dứt đà rơi

Hàng loạt công ty có liên quan ông Trịnh Văn Quyết- FLC rời sàn chứng khoán

(NLĐO)- Hàng loại công ty có liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết- Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC lần lượt huỷ tư cách đại chúng, rời sàn chứng khoán.

Chứng khoán ngày 18-12: Cổ phiếu Hóa Chất Đức Giang giảm 3 phiên liên tiếp

(NLĐO) - Trái ngược sự rung lắc dữ dội thường thấy trong các phiên đáo hạn phái sinh, thị trường chứng khoán ngày 18-12 diễn ra khá bình yên

