Chứng khoán ngày 18-12: Cổ phiếu Hóa Chất Đức Giang giảm 3 phiên liên tiếp

VN-Index duy trì sắc xanh nhẹ nhờ lực đỡ từ nhóm hàng không và một vài cổ phiếu ngân hàng, bất chấp việc khối ngoại bán ròng mạnh tay hơn 850 tỉ đồng.



Bước vào phiên giao dịch đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 12 (VN30F1M), tâm lý thận trọng bao trùm lên toàn bộ thị trường. Nhà đầu tư hạn chế giao dịch lớn để quan sát động thái của các "tay to", khiến thanh khoản sụt giảm đáng kể so với phiên bùng nổ trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng nhẹ 3,32 điểm (tương đương 0,20%), đóng cửa tại mốc 1.676,98 điểm. Chỉ số VN30 cũng đồng thuận tăng 5,52 điểm (+0,29%), lên mức 1.903,47 điểm, cho thấy sự ổn định của nhóm vốn hóa lớn trong ngày chốt sổ phái sinh.

Sự thận trọng của ngày đáo hạn phái sinh thể hiện rõ qua thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE sụt giảm xuống còn 17.764,95 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với những phiên gần đây. Dòng tiền lớn dường như đang "án binh bất động" chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn.

Điểm sáng rực rỡ nhất trong rổ VN30 hôm nay gọi tên VJC (Vietjet Air). Cổ phiếu này bất ngờ bứt phá mạnh mẽ, tăng tới 4,8% lên mức giá 193.900 đồng, trở thành đầu tàu kéo chỉ số đi lên.

Song hành cùng hàng không là sự nỗ lực của một số mã ngân hàng. HDB (HDBank) có phiên giao dịch xuất sắc khi tăng 3,4%, đóng cửa tại 25.600 đồng. Đây cũng là phiên giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của HDBank.

Các mã ngân hàng khác cũng tăng giá tích cực như như STB (+1,7%), TCB (+1,2%) hay VPB (+1,1%)… cũng góp phần duy trì sắc xanh cho thị trường. Tuy nhiên, sự đồng thuận không diễn ra trên diện rộng khi "anh cả" BID đứng giá, còn CTG giảm nhẹ 1%.

Đáng nói nhất trong rổ VN30 là mã DGC của Hoá Chất Đức Giang giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp xuống còn 74.900 đồng/cổ phiếu, vì một số tin đồn chưa được kiểm chứng. Đến cuối phiên dư bán giá sàn của DGC vẫn còn gần 22 triệu cổ phiếu. Thị giá lao dốc, vốn hóa thị trường của DGC cũng "bốc hơi" nhanh chóng gần 6.900 tỉ đồng sau 3 phiên giao dịch.

Ở nhóm bất động sản và chứng khoán, sự phân hóa diễn ra rõ nét. Trong khi AGR tăng hơn 6% hay VND tăng 2,7% thì VIX lại giảm 1,1%.

Nhóm Vingroup sau chuỗi ngày biến động mạnh đã chững lại: VHM đứng giá tham chiếu, VIC giảm nhẹ 0,1%, chỉ có VRE tăng 2,2%.

Điểm trừ lớn nhất trong phiên hôm nay tiếp tục đến từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại đã quay lại bán ròng mạnh tay với giá trị lên tới 851,95 tỉ đồng. Áp lực bán ròng này tập trung vào các mã trụ như VIC (331 tỉ đồng), FPT (94,6 tỉ đồng)… tạo ra lực cản không nhỏ cho đà hồi phục của chỉ số.

Theo giới phân tích, việc VN-Index vượt qua phiên đáo hạn phái sinh mà không có biến động tiêu cực lớn (giảm sâu) được xem là một thành công, giúp cũng cố tâm lý nhà đầu tư. Mốc 1.670 - 1.680 điểm đang dần trở thành vùng cân bằng ngắn hạn. Tuy nhiên, với thanh khoản thấp và áp lực bán ròng dai dẳng của khối ngoại, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động trong biên độ hẹp (sideways) để tích lũy thêm nội lực.



