Thị trường chứng khoán những ngày qua liên tục biến động mạnh sau cú sập lịch sử 115 điểm vào ngày 9-3.

Diễn biến bắt đầu từ chiến sự tại Trung Đông leo thang, giá dầu bật tăng mạnh, nguồn cung dầu từ Trung Đông bị đứt gãy do Iran kiểm soát eo biểu Homuz; trong khi vàng dù được xem là kênh trú ẩn an toàn nhưng cũng biến động hết sức khó lường.

Về vĩ mô, chiến sự ở Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, giá dầu, tác động tới lạm phát, tỉ giá và chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh này, talkshow của Báo Người Lao Động được tổ chức vào lúc 14 giờ chiều 12-3, với chủ đề: "Chứng khoán, vàng, dầu biến động, cơ hội nào cho nhà đầu tư?"