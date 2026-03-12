HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán, vàng, dầu biến động, cơ hội nào cho nhà đầu tư?

Thái Phương, Đồ họa: Kiến Quí

(NLĐO) – Đó là chủ đề của Talkshow do Báo Người Lao Động tổ trong bối cảnh chứng khoán, vàng, dầu biến động mạnh do ảnh hưởng từ chiến sự ở Trung Đông

Thị trường chứng khoán những ngày qua liên tục biến động mạnh sau cú sập lịch sử 115 điểm vào ngày 9-3.

Diễn biến bắt đầu từ chiến sự tại Trung Đông leo thang, giá dầu bật tăng mạnh, nguồn cung dầu từ Trung Đông bị đứt gãy do Iran kiểm soát eo biểu Homuz; trong khi vàng dù được xem là kênh trú ẩn an toàn nhưng cũng biến động hết sức khó lường.

Về vĩ mô, chiến sự ở Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, giá dầu, tác động tới lạm phát, tỉ giá và chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh này, talkshow của Báo Người Lao Động được tổ chức vào lúc 14 giờ chiều 12-3, với chủ đề: "Chứng khoán, vàng, dầu biến động, cơ hội nào cho nhà đầu tư?"

- Ảnh 1.

Tin liên quan

Động thái mới của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán sau cú giảm điểm lịch sử

Động thái mới của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán sau cú giảm điểm lịch sử

(NLĐO)- Động thái đăng ký mua gom cổ phiếu sau khi thị trường chứng khoán giảm kỷ lục giúp nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá các cổ phiếu này sẽ sớm hồi phục

Chứng khoán ngày 10-3: Phục hồi mạnh mẽ sau cú rơi lịch sử

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam sáng nay (10-3) đã ghi nhận một màn lội ngược dòng ấn tượng.

VIDEO: Chứng khoán sẽ thế nào sau phiên giảm lịch sử hơn 115 điểm?

(NLĐO) – Dù thị trường chứng khoán vừa có phiên sập mạnh nhưng chuyên gia cho rằng nhà đầu tư chưa nên vội bán tháo cổ phiếu, tránh hoảng loạn

chứng khoán thị trường chứng khoán nhà đầu tư VN-Index chiến sự trung đông
