HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VIDEO: Chứng khoán sẽ thế nào sau phiên giảm lịch sử hơn 115 điểm?

Thực hiện: Thái Phương - Lê Tỉnh

(NLĐO) – Dù thị trường chứng khoán vừa có phiên sập mạnh nhưng chuyên gia cho rằng nhà đầu tư chưa nên vội bán tháo cổ phiếu, tránh hoảng loạn

Thị trường chứng khoán ngày 9-3 chứng kiến một trong những phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử khi VN-Index lao dốc hơn 115 điểm, rơi xuống còn 1.652 điểm. Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên khiến hàng loạt cổ phiếu giảm sàn, tạo tâm lý hoảng loạn trên thị trường.

Tình trạng bán tháo lan rộng ở nhiều nhóm ngành. Ngay cả các cổ phiếu dầu khí và vận tải biển – nhóm từng tăng mạnh trong những phiên trước đó – cũng đảo chiều giảm sâu hoặc đóng cửa trong sắc đỏ.

Diễn biến tiêu cực của thị trường xảy ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng vọt do chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang. Có thời điểm giá dầu vượt 114 USD/thùng, mức cao nhất trong nhiều năm qua. 

Trên các diễn đàn đầu tư, nhiều nhà đầu tư bày tỏ lo ngại khi thành quả tích lũy sau nhiều tháng nắm giữ cổ phiếu gần như "bốc hơi" chỉ sau một phiên giao dịch.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Hiền Phương – giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam – cho rằng cú lao dốc của VN-Index chủ yếu xuất phát từ biến động mạnh của giá dầu thế giới và tâm lý lo ngại lạm phát.

Theo ông Phương, sau khoảng 4 năm, giá dầu mới quay trở lại ngưỡng trên 100 USD/thùng và có thời điểm vượt 114 USD/thùng. Mức tăng quá nhanh khiến nhà đầu tư lo ngại giá dầu có thể tiếp tục leo thang, kéo theo nhiều hệ lụy đối với nền kinh tế.

Khi giá dầu tăng cao, giá xăng dầu trong nước cũng có xu hướng tăng mạnh. Điều này có thể tạo áp lực lạm phát do chi phí đầu vào của doanh nghiệp gia tăng, đặc biệt là chi phí vận chuyển và sản xuất.

"Khi chi phí đầu vào tăng, doanh nghiệp có thể rơi vào hai kịch bản. Một là giữ giá bán để duy trì sản lượng nhưng biên lợi nhuận bị thu hẹp. Hai là tăng giá bán để bù chi phí, song sản lượng tiêu thụ lại giảm. Dù theo kịch bản nào, lợi nhuận doanh nghiệp cũng có thể bị ảnh hưởng" - ông Phương phân tích.

Chứng khoán rớt thảm 115 điểm và giá dầu tăng sốc: Những điều cần biết - Ảnh 2.

Nhiều nhà đầu tư sốc nặng sau phiên VN-Index "bốc hơi" hơn 115 điểm. Ảnh: Trường Thịnh

Tuy vậy, vị chuyên gia nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ rơi vào khủng hoảng hay ngừng hoạt động. Vì vậy, việc nhà đầu tư bán cổ phiếu trong trạng thái hoảng loạn là không cần thiết, đặc biệt với các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững và triển vọng dài hạn.

Theo ông Phương, trong vài phiên tới, thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực từ hoạt động bán giải chấp (force sell). Nhiều nhà đầu tư đang sử dụng đòn bẩy tài chính nên khi giá cổ phiếu giảm sâu, khả năng bị call margin là khá lớn. Tuy nhiên, áp lực này thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Một yếu tố quan trọng khác là diễn biến của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Nếu tình hình sớm hạ nhiệt, tâm lý thị trường có thể ổn định trở lại.

"Thông tin tích cực là nhóm các nước G7 đang xem xét giải phóng một phần kho dự trữ dầu chiến lược nhằm hạ nhiệt giá dầu. Dự kiến khoảng 300-400 triệu thùng dầu có thể được đưa ra thị trường từ tổng lượng dự trữ khoảng 1,2 tỉ thùng" - ông Phương cho biết.

Theo ông Phương, động thái này có thể giúp thị trường năng lượng hạ nhiệt. Thực tế, sau khi vượt mốc 114 USD/thùng, giá dầu đã giảm xuống quanh mức 106 USD/thùng. Nếu xu hướng này tiếp tục, áp lực lên thị trường chứng khoán có thể dần giảm bớt trong thời gian tới.

Chứng khoán rớt thảm 115 điểm và giá dầu tăng sốc: Những điều cần biết - Ảnh 3.

VN-Index mất hơn 115 điểm trong 1 phiên ngày 9-3

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 6-3: Động thái mới của sàn chứng khoán lớn nhất thế giới

Thị trường tiền số hôm nay, 6-3: Động thái mới của sàn chứng khoán lớn nhất thế giới

(NLĐO)- Tập đoàn sở hữu sàn chứng khoán lớn nhất thế giới đã rót vốn vào sàn OKX nhằm thúc đẩy mảng cổ phiếu được số hóa và giao dịch trên công nghệ blockchain

Một nhà đầu tư chứng khoán ở Thanh Hóa bị phạt 1,5 tỉ đồng

(NLĐO)- Ông Tống Anh Linh bị phạt 1,5 tỉ đồng kèm theo việc cấm giao dịch 2 năm do sử dụng 25 tài khoản khác nhau thao túng chứng khoán AAT

VIDEO: Ngoài chiến sự Trung Đông, điều gì đang kìm hãm đà tăng của chứng khoán?

(NLĐO) – Chiến sự ở Trung Đông tác động tới VN-Index trong ngắn hạn trong khi lãi suất tăng đang khiến thị trường chứng khoán khó bứt phá.

thị trường chứng khoán nhà đầu tư công ty chứng khoán VN-Index đầu tư chứng khoán giá xăng dầu giá dầu thế giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo