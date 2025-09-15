Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An vừa phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Sống trong lành - Đổi rác lấy quà, chung tay bảo vệ môi trường năm 2025". Theo đó, 1 kg rác thải nhựa được quy đổi thành 1 điểm để nhận các phần quà tương ứng. Hoạt động này thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân hưởng ứng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cái Khế cũng đã tổ chức thành công chương trình "Ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường" 6 năm qua. Các em học sinh thu gom rác thải nhựa, giấy, thùng carton, vỏ lon… có thể tái chế để đổi lấy tập vở, cặp sách, dụng cụ học tập, bình nước, sữa, bánh kẹo, cây cảnh…

Theo ông Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cái Khế, ngày hội nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, từ đó hình thành thói quen giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp tại trường học, gia đình và nơi công cộng.

Không chỉ vậy, chương trình "Đổi rác lấy cây dược liệu" do sinh viên Khoa Y học cổ truyền - Trường ĐH Y Dược Cần Thơ khởi xướng đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa. Được tổ chức định kỳ 1-2 lần mỗi học kỳ, chương trình này tạo nên một mô hình tuần hoàn tích cực cho cộng đồng.

Theo quy định, người dân chỉ cần đóng góp tối thiểu 4 kg giấy báo cũ hoặc 40 vỏ lon, chai nhựa để nhận một chậu sen đá xinh xắn hoặc một cây dược liệu. Đây không chỉ là việc trao đổi đơn thuần mà còn là cách khuyến khích mọi người tham gia bảo vệ môi trường một cách thiết thực.

Thiếu nhi ở Cần Thơ tham gia hoạt động “đổi rác lấy quà”

Một điểm sáng khác trong việc bảo vệ môi trường ở Cần Thơ là thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Nhiều năm qua, ngành nông nghiệp thành phố đã kiên trì vận động nông dân không vứt bỏ bừa bãi mà phải thu gom bao bì, mang đến điểm tập kết để tiêu hủy an toàn.

Nhiều xã, phường còn bố trí thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật độc hại, định kỳ tổ chức thu gom. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm mà còn là chiến lược giáo dục. Thói quen canh tác thiếu bền vững đang được thay thế bằng ý thức mới: sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, có trách nhiệm và hướng đến nông nghiệp xanh.

Vừa qua, nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - ĐH Cần Thơ đã đề xuất ứng dụng GIS trong thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại Cần Thơ. Nhóm này đề xuất xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình đối tượng địa lý nhằm quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt như: điểm phát sinh chất thải rắn, bố trí thùng rác, tuyến đường, điểm tập kết, trạm trung chuyển và nơi xử lý.

Các hoạt động này không chỉ mang tính giáo dục mà còn thúc đẩy sự chuyển đổi tích cực trong ý thức và hành vi của người dân.



