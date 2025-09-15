HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Môi trường

Chung tay bảo vệ môi trường

Bài và ảnh: Ca Linh

Từ việc đổi rác lấy quà đến thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, TP Cần Thơ đang triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường đa dạng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An vừa phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Sống trong lành - Đổi rác lấy quà, chung tay bảo vệ môi trường năm 2025". Theo đó, 1 kg rác thải nhựa được quy đổi thành 1 điểm để nhận các phần quà tương ứng. Hoạt động này thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân hưởng ứng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cái Khế cũng đã tổ chức thành công chương trình "Ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường" 6 năm qua. Các em học sinh thu gom rác thải nhựa, giấy, thùng carton, vỏ lon… có thể tái chế để đổi lấy tập vở, cặp sách, dụng cụ học tập, bình nước, sữa, bánh kẹo, cây cảnh…

Theo ông Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cái Khế, ngày hội nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, từ đó hình thành thói quen giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp tại trường học, gia đình và nơi công cộng.

Không chỉ vậy, chương trình "Đổi rác lấy cây dược liệu" do sinh viên Khoa Y học cổ truyền - Trường ĐH Y Dược Cần Thơ khởi xướng đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa. Được tổ chức định kỳ 1-2 lần mỗi học kỳ, chương trình này tạo nên một mô hình tuần hoàn tích cực cho cộng đồng.

Theo quy định, người dân chỉ cần đóng góp tối thiểu 4 kg giấy báo cũ hoặc 40 vỏ lon, chai nhựa để nhận một chậu sen đá xinh xắn hoặc một cây dược liệu. Đây không chỉ là việc trao đổi đơn thuần mà còn là cách khuyến khích mọi người tham gia bảo vệ môi trường một cách thiết thực.

Chung tay bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Thiếu nhi ở Cần Thơ tham gia hoạt động “đổi rác lấy quà”

Một điểm sáng khác trong việc bảo vệ môi trường ở Cần Thơ là thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Nhiều năm qua, ngành nông nghiệp thành phố đã kiên trì vận động nông dân không vứt bỏ bừa bãi mà phải thu gom bao bì, mang đến điểm tập kết để tiêu hủy an toàn.

Nhiều xã, phường còn bố trí thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật độc hại, định kỳ tổ chức thu gom. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm mà còn là chiến lược giáo dục. Thói quen canh tác thiếu bền vững đang được thay thế bằng ý thức mới: sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, có trách nhiệm và hướng đến nông nghiệp xanh.

Vừa qua, nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - ĐH Cần Thơ đã đề xuất ứng dụng GIS trong thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại Cần Thơ. Nhóm này đề xuất xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình đối tượng địa lý nhằm quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt như: điểm phát sinh chất thải rắn, bố trí thùng rác, tuyến đường, điểm tập kết, trạm trung chuyển và nơi xử lý.

Các hoạt động này không chỉ mang tính giáo dục mà còn thúc đẩy sự chuyển đổi tích cực trong ý thức và hành vi của người dân.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo