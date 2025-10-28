HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Chung tay chuyển đổi phương tiện xanh

Bài và ảnh: Thanh Yên

Việc chuyển đổi xe công nghệ xanh là xu hướng tất yếu nhằm giảm khí thải, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường

Nhằm thiết thực hỗ trợ cho đoàn viên, Nghiệp đoàn (NĐ) Xe ôm, xe công nghệ Bình Tân (LĐLĐ TP HCM) vừa cùng Tổ chức Tài chính vi mô CEP - Chi nhánh Bình Tân, Công ty CP Di chuyển xanh và Thông minh GSM (GSM) và Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ VinFast (VinFast) đã ký kết biên bản ghi nhớ.

Chương trình nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh cho tài xế xe ôm, tài xế xe công nghệ tại TP HCM, phù hợp với định hướng chiến lược của thành phố về chuyển đổi phương tiện giao thông xanh hoặc sử dụng năng lượng xanh và các chính sách quốc gia về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, loại bỏ gánh nặng tài chính từ "tín dụng đen".

Theo biên bản ghi nhớ, NĐ sẽ là đơn vị kêu gọi và bảo lãnh để tài xế tiếp cận được nguồn vốn vay giá rẻ; cung cấp danh sách các tài xế có nhu cầu chuyển đổi xe xăng sang xe điện. Chi nhánh CEP Bình Tân sẽ cung cấp nguồn vốn vay ưu đãi (tối đa 50 triệu đồng/đoàn viên), lãi suất thấp, hỗ trợ thẩm định nhanh cho tài xế có nhu cầu chuyển đổi phương tiện.

Về phía VinFast sẽ cung cấp xe máy điện chất lượng cao; hỗ trợ khoản lãi vay để chuyển đổi phương tiện; cung cấp chính sách ưu đãi đặc biệt (như miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc/đổi pin); hỗ trợ cung cấp thông tin kỹ thuật, đào tạo sử dụng, và cung cấp các dịch vụ hậu mãi, bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn. Đồng thời, giới thiệu Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup để hỗ trợ đoàn viên khi gặp khó khăn, tai nạn.

Bên cạnh đó, GSM là đơn vị vận hành, quản lý chương trình; cung cấp nền tảng công nghệ và cơ hội kinh doanh để các tài xế có thể tham gia vận hành dịch vụ sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Chung tay chuyển đổi phương tiện xanh - Ảnh 1.

Đại diện các đơn vị tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ đoàn viên chuyển đổi phương tiện xanh

Theo ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch NĐ Xe ôm, xe công nghệ Bình Tân, việc chuyển đổi xe công nghệ xanh là xu hướng tất yếu nhằm giảm khí thải, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Việc thay thế dần xe xăng bằng xe điện không chỉ góp phần xây dựng đô thị xanh, mà còn thể hiện trách nhiệm của tài xế với cộng đồng, hướng đến giao thông bền vững và văn minh.

Qua quá trình tìm hiểu ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên, trong đó nhiều người mong muốn chuyển đổi phương tiện sang xe điện, nhưng băn khoăn về giá cả và trạm sạc. Hiểu được nỗi lo chung của đoàn viên, NĐ đã cân nhắc và tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ để có chính sách ưu đãi tốt nhất cho tài xế.

"Về vấn đề mở rộng các trạm sạc/đổi pin tại TP HCM, do nhiều tài xế ở trọ, không thuận tiện sạc tại phòng trọ nên NĐ đã trao đổi và làm việc với các bên liên quan để có giải pháp tháo gỡ khó khăn; tham mưu Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn - LĐLĐ thành phố thí điểm thực hiện mô hình trạm sạc để hỗ trợ đoàn viên" - ông Lưu nói.

Sắp tới, NĐ sẽ tổ chức tuyên truyền rộng rãi về chương trình ký kết, các chính sách ưu đãi, kết nối các cơ hội kinh doanh để đồng hành cùng tài xế trong hành trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại không tính đóng BHXH bắt buộc

Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại không tính đóng BHXH bắt buộc

(NLĐO)- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại...

Phụ cấp xăng xe, điện thoại có phải đóng BHXH bắt buộc?

Nguyễn Linh An (quận 6,TP HCM) hỏi: "Ở công ty tôi, ngoài lương thì người lao động (NLĐ) còn được hỗ trợ thêm phụ cấp xăng xe, điện thoại. Xin hỏi các khoản này có phải đóng BHXH bắt buộc?".

Đề xuất lộ trình để 100% tài xế công nghệ chạy bằng xe điện

Mục tiêu đến tháng 12-2029, 100% phương tiện 2 bánh dùng cho dịch vụ giao hàng và chở khách qua nền tảng công nghệ phải là xe điện

