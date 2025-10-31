HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn nghiêm trọng, Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy

Lê Thúy

(NLĐO) - Nếu không chuyển đổi xanh, doanh nghiệp Việt Nam có nguy cơ bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngày 31-10, Tọa đàm chuyên đề "Điện tử chuyển mình dưới áp lực địa chính trị: Phát triển Chuỗi cung ứng xanh và bền vững" do Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) phối hợp cùng Vinexad và Green In tổ chức.

Chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn nghiêm trọng, Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam

Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, chia sẻ chuỗi cung ứng toàn cầu đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Việt Nam, với vị thế là một trung tâm sản xuất điện tử quan trọng, không nằm ngoài vòng xoáy này.

Các nghiên cứu và yêu cầu từ các thị trường xuất khẩu lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn xanh, từ cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU đến các cam kết Net Zero của các tập đoàn lớn như Apple, Samsung hay Intel.

Những áp lực này không chỉ là thách thức mà còn là yêu cầu bắt buộc. Nếu không chuyển đổi xanh, doanh nghiệp Việt Nam có nguy cơ bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Chúng ta phải hành động ngay để chuyển đổi mô hình sản xuất, từ việc áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng đến xây dựng hệ thống quản trị ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) minh bạch, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và bền vững lâu dài" - bà Hương nhấn mạnh.

Bà Ngụy Thị Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Green In, nhấn mạnh thông điệp doanh nghiệp Việt đừng chờ lớn mới xanh mà hãy xanh để lớn.

Chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn nghiêm trọng, Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy - Ảnh 2.

Các diễn giả bàn về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Quốc tế đưa ra một số chính sách như nhãn sinh thái EPEAT thuộc sở hữu và được điều hành bởi Hội đồng Điện tử toàn cầu. EPEAT được áp dụng cho nhiều nhóm sản phẩm điện tử như máy tính, màn hình, ti vi, điện thoại di động… Từ đó, thúc đẩy các nhà sản xuất giảm thiểu khí nhà kính trong quá trình sản xuất, thiết kế, kéo dài vòng đời của sản phẩm…

Hay với thị trường trong nước, danh mục 2.166 doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện tử phải thực hiện tái chế sản phẩm điện tử…

TS Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, nhấn mạnh trong thế giới biến động, điều quan trọng là doanh nghiệp chuyển đổi chính bản thân mình, tranh thủ trợ lực từ chính sách nhà nước, áp lực thị trường để chuyển đổi nhằm nâng cao năng lực nội tại.

Ông Lại Hoàng Dương, Giám đốc công ty CP Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng, nhấn mạnh không thể thờ ơ, bởi nếu không cam kết về ESG có thể bị cắt đơn hàng. Nếu doanh nghiệp không tiếp tục theo đuổi ESG, có thể phải đóng cửa bởi yêu cầu với nhà cung cấp là cung cấp chứng chỉ ESG. Trong đó, doanh nghiệp có thể bắt đầu ESG bằng cách chuyển ngay từ khâu vận chuyển sang xe điện.

Tin liên quan

Ngành điện tử VN đang hồi nguy kịch

Ngành điện tử VN đang hồi nguy kịch

Theo lộ trình hội nhập AFTA, từ năm 2006, thuế suất hàng điện tử nguyên chiếc nhập khẩu vào VN chỉ còn 0-5%, tương đương mức thuế nhập khẩu linh kiện hiện nay. Thực tế này sẽ đẩy ngành điện tử VN đang còn quá non yếu vào thế “thập tử nhất sinh”.

Ngành điện tử trước nguy cơ đình đốn

Theo lộ trình AFTA, từ 1-1-2006, thuế nhập khẩu hàng điện tử nguyên chiếc từ các nước ASEAN sẽ đồng loạt giảm còn 0%-5%, thuế suất này hiện nay là 15%-20%. Trong khi đó, thuế suất linh kiện điện tử nhập khẩu từ các nước ngoài ASEAN vẫn còn duy trì 10%-20%.

Đối tác của Apple đầu tư dự án sản xuất máy tính 6.233 tỉ đồng tại Bắc Giang

(NLĐO)- Foxconn Singapore PTE Ltd (đối tác của Apple trong việc sản xuất, lắp ráp Macbook, iPad, iPhone) đầu tư xây dựng nhà máy tại Bắc Giang trị giá 6.233 tỉ đồng, tương đương 270 triệu USD.

