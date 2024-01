Chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2024" của Long An tạo dấu ấn đẹp

Ca sĩ Lê Quyên trong chương trình "Chào năm mới 2024"

Chương trình được xem là điểm hẹn vào dịp cuối năm phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán thính giả tại Long An và các tỉnh thành lân cận với lời chúc may mắn, an vui và thành công. Đông đảo khán giả đã theo dõi và cổ vũ cho các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng hoành tráng.

Chương trình đã mở đầu bằng một liên khúc rất sôi động với phần biểu diễn của các ca sĩ nhí của The Voice Kid, để cùng khán giả nhìn lại một năm qua với những gì đã làm được và những gì chưa được, cùng hướng đến một năm mới an lành, tiễn biệt năm cũ 2023 để đón chào năm mới 2024 với nhiều niềm tin và khát vọng.

Đông đảo khán giả đã đến xem chương trình "Chào năm mới 2024"

Lần đầu tiên ca sĩ Lệ Quyên đến với chương trình "Chào năm mới" nên được khán giả chào đón rất nồng nhiệt. Lệ Quyên chia sẻ: "lần đầu tiên đến Long An, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi được chương trình mời về để hát phục vụ cho bà con Long An, cảm ơn tình cảm của khán giả của Long An và cảm ơn chương trình đã cho tôi kỷ niệm tuyệt vời trong khoảnh khắc chờ đón năm mới".

Hòa cùng những giai điệu rộn ràng của mùa xuân là những bài ca vọng cổ cũng được cất lên làm cho không khí của những ngày chuẩn bị tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới trở nên rộn ràng, ý nghĩa hơn.

Đặc biệt là tiết mục tân cổ "Xuân của tình yêu" sáng tác nhạc của Thanh Sơn, lời vọng cổ của tác giả Phạm Phúc Toại, với sự góp mặt của NSƯT Vũ Luân và NSƯT Trinh Trinh.



Chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2024" cỏn có sự góp mặt của các ca sĩ như: May A, Lưu Ánh Loan, Bạch Công Khanh cùng các ca sĩ trẻ với những bản nhạc xuân sôi động và ý nghĩa đã nhận được những tràng pháo tay không ngừng của khán giả.

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mang nhiều ý nghĩa nên chương trình tự hào nhắc lại những thành tựu của tỉnh Long An đã "Vượt thách thức, ghi dấu ấn" đậm nét trong bản đồ kinh tế của khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long như: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Long An vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; là một trong 10 tỉnh đầu tiên của cả nước, là tỉnh đầu tiên của khu vực phía Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030; tỉnh đã thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực,…

Chương trình "Chào năm mới 2024" đã cùng khán giả nhìn lại chuỗi ngày tháng vừa qua, để cùng chia sẻ với nhau những cảm xúc trong thời khắc chờ đón năm mới và hướng đến cái tết cổ truyền với mùa xuân đoàn viên.