Giải trí rạp Việt Tết dương lịch

Phim điện ảnh "Trên bàn nhậu dưới bàn mưu" do Tiến M. Nguyễn đạo diễn, với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: Diệu Nhi, Khả Như, Thúy Ngân, Kiều Minh Tuấn, Trần Ngọc Vàng, Xuân Nghị… Phim ra rạp từ ngày 29-12-2023, thuộc thể loại hài hước. Nội dung phim xoay quanh nhóm bạn nữ thân thiết gồm 3 người là Gạo (Diệu Nhi đóng), Triệu (Thúy Ngân), Du Lai (Khả Như). Gạo bị gã điển trai Trực (Trần Ngọc Vàng) lừa dối tình lẫn tiền lại còn liên lụy Triệu mất một số tiền lớn. Để lấy lại tiền và trả thù Trực, cả ba lên kế hoạch cùng Trí (Kiều Minh Tuấn) tìm kiếm bằng chứng tố cáo Trực.



Phim “Trên bàn nhậu dưới bàn mưu”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Ngoài phim này, khán giả đến rạp còn được thưởng thức 2 tác phẩm kinh dị Việt ra rạp trước đó, vẫn đang chiếu là "Quỷ cẩu" và "Kẻ ăn hồn". Phim "Quỷ cẩu" do Lưu Thành Luân đạo diễn, lấy cảm hứng từ hiện tượng linh dị dân gian nổi tiếng ở Việt Nam "chó đội nón mê", được sản xuất bởi Công ty F35 Studio. Các diễn viên trong phim: Quang Tuấn, NSND Kim Xuân, Mie, Đào Anh Tuấn, Vân Dung, Kiến An... Thông điệp được truyền tải trong phim là "gieo nhân nào gặt quả nấy", nếu làm điều sai trái thì đến lúc nào đó cũng phải trả giá cho hành vi của mình.

Phim "Kẻ ăn hồn" do Trần Hữu Tấn đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thảo Trang. Chuyện phim kể về hàng loạt cái chết bí ẩn ở một ngôi làng bí ẩn được gọi là làng Địa Ngục. Nơi đó, một kẻ đang âm thầm luyện loại ma thuật cổ xưa: 5 mạng đổi bình rượu sọ người. Trong đó, Thập Nương - cô gái áo đỏ - là kẻ nắm giữ bí thuật luyện nên loại rượu kỳ bí này. Phim có sự tham gia của Hoàng Hà, Lan Phương, Võ Điền Gia Huy, Huỳnh Thanh Trực, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Viết Liên, NSND Ngọc Thư…

Các phim nước ngoài chiếu rạp hiện có: "Death Whisperer" (tựa Việt là "Tee Yad: Quỷ ăn tạng") của điện ảnh Thái Lan. Nội dung phim xoay quanh gia đình nông dân có 6 anh chị em. Trong đó, Yam - cô em gái nhỏ - vì sở hữu thể trạng đặc biệt nên đã bị thế lực quỷ ám nhắm đến, chiếm xác và ăn mòn nội tạng. Anh trai cả Yak tìm thầy pháp đến giúp chữa trị cho em gái.

Phim siêu anh hùng "Aquaman and the Lost Kingdom" (tựa Việt: "Aquaman và vương quốc thất lạc") xoay quanh cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa Aquaman và Black Manta - kẻ đã bị ông hoàng biển cả đánh bại trong phần phim đầu tiên nhưng vẫn luôn nung nấu ý định trả thù; kinh phí lên đến 205 triệu USD, do James Wan đạo diễn. Ngoài ra, một số phim khác cũng phục vụ khán giả dịp này như: "Nhà vịt di cư", "Bàn thắng vàng"…

Phim truyền hình phát sóng từ ngày 1-1-2024 có "Văn phòng hôn nhân" do đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực thực hiện, thuộc chuỗi phim sit-com (hài tình huống) "Tám công sở", phát sóng lúc 17 giờ 50 phút hằng ngày trên VTV9. Phim kể về hành trình khởi nghiệp của nữ du học sinh chuyên ngành tâm lý học tên là Angle Hải My (Phương Linh thủ vai); dàn diễn viên tham gia còn có Hứa Minh Đạt, Lạc Hoàng Long... Phim truyền hình “Văn phòng hôn nhân”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp) Phim "Gió ngược" có sự tham gia của Thanh Hiền, Huy Khánh, Ngọc Lan, Khánh Trinh, Lê Trung Hiếu... phát sóng lúc 19 giờ 45 phút hằng ngày trên SCTV14; khai thác cuộc sống bình dị của người dân Đồng Tháp, ngợi ca những mối tình chân thành, không toan tính dù gặp nhiều phong ba bão tố thì cuối cùng cũng cập bến bình an. Ngoài ra, một số phim phát sóng trước đó tiếp tục phục vụ khán giả như: "Dưới bóng bình yên" do Văn Công Viễn đạo diễn, phát sóng lúc 19 giờ 30 phút thứ hai đến thứ tư hằng tuần, từ ngày 25-12-2023 trên HTV7; "Chúng ta của 8 năm sau" do Vũ Minh Trí đạo diễn, phần 2 đang phát sóng trên VTV3 với khung thời gian 21 giờ 30 phút.