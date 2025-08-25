Chương trình Văn hóa Ẩm thực “Hương sắc miền Nam” mừng lễ 2-9 tại Khu Du lịch Văn Thánh

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực "Món ngon Saigontourist Group 2025" lần thứ 4 do Saigontourist Group tổ chức tại Khu Du lịch Văn Thánh đã thu hút hơn 70.000 lượt khách tham quan vào cuối tháng 3-2025. Tiếp sau lễ hội, Khu Du lịch Văn Thánh đã tổ chức Chương trình sự kiện Văn hóa Ẩm thực "Hương sắc miền Nam" chào mừng đại lễ 30-4 - Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của du khách.

Đáp lại những phản hồi tích cực từ chương trình "Hương sắc miền Nam" ngày 30-4, Làng Du lịch Bình Quới chính thức ra mắt Chương trình Văn hóa Ẩm thực "Hương sắc miền Nam" tại Khu Du lịch Văn Thánh, khai trương nhân dịp ngày Lễ Quốc khánh 2-9 - Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự kiện Văn hóa Ẩm thực "Hương sắc miền Nam" BBQ ngoài trời với các món nướng đặc sắc, tái hiện không gian sông nước miền Tây và món ngon đặc sắc các vùng miền.

Giá vé: 440.000 đồng/khách (miễn vé vào cổng với trẻ em dưới 1m2).

Hình thức phục vụ: Coupon.

Thời gian: Từ 17 giờ đến 21 giờ, từ thứ bảy 30-8-2025 đến thứ ba 2-9-2025.

Với mục tiêu xây dựng mô hình ẩm thực độc đáo đan xen giữa ẩm thực truyền thống với không gian hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành điểm đến nổi bật cho khách du lịch và cư dân quanh tuyến Metro số 1, đặc biệt là giới trẻ, chương trình mang đến trải nghiệm ẩm thực ngoài trời, nơi thực khách có thể thưởng thức những món nướng thơm lừng, được chế biến trực tiếp trên bếp than hồng, lan tỏa hương vị hấp dẫn giữa không gian xanh mát ven hồ của Khu Du lịch Văn Thánh.

Nét chấm phá độc đáo của chương trình là không gian tái hiện sống động cảnh mua bán trên bến dưới thuyền đậm chất miền Tây sông nước, mang đến cảm giác sống động như đang lạc vào một phiên chợ nổi thu nhỏ. Du khách không chỉ thưởng thức món ngon, mà còn có cơ hội hòa mình vào không khí văn hóa dân gian đặc trưng của miền Nam. Đây là một hành trình khơi gợi ký ức về nét đẹp mộc mạc, hào sảng của vùng đất phương Nam đầy bản sắc.

Việc tuyến Metro số 1 chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2024 không chỉ góp phần thay đổi diện mạo giao thông đô thị, Khu Du lịch Văn Thánh trở thành điểm đến lý tưởng, dễ dàng tiếp cận cho mọi người dân và du khách. Chỉ mất 2 phút từ Ga Nhà hát Thành phố, du khách đã có thể đến Ga Metro Văn Thánh - nơi sở hữu view đẹp mắt ấn tượng trên tuyến Metro và dễ dàng kết nối với không gian ẩm thực - văn hóa độc đáo của chương trình.

Nhằm mang đến những trải nghiệm độc đáo, chương trình còn có rất nhiều hoạt động đa dạng từ truyền thống đến sáng tạo. Khách tham gia có thể thỏa sức khám phá các gian hàng Tò he, Thư pháp, hay đắm mình vào thế giới của tranh cát, tô tượng, vẽ trứng, vẽ quạt. Bên cạnh đó, du khách cũng sẽ được thử tài làm nhà khảo cổ, trở về tuổi thơ với các trò chơi dân gian như ô ăn quan, bịt mắt đập niêu, đi cầu thăng bằng, thả banh bàn đinh... Đừng quên ghé thăm quầy lưu niệm với những món quà ý nghĩa như túi tre, nón lá, khăn rằn và trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật thắt cào cào lá dừa.

Sau dịp lễ, chương trình sẽ được tổ chức định kỳ vào thứ sáu và thứ bảy hằng tuần tại Khu Du lịch Văn Thánh.

Địa điểm: Sân vườn Hoa Sứ - Khu Du lịch Văn Thánh

Cổng sau: Cạnh Ga Metro Văn Thánh

Cổng chính: 48/10 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn khác trong giai đoạn đầu khai trương, liên hệ Hotline: 0901 889 705 để được tư vấn.

Đây là lời tri ân gửi đến khách hàng đã đồng hành cùng Làng Du lịch Bình Quới trong suốt thời gian qua, đồng thời cũng là cơ hội để khám phá sâu hơn các giá trị ẩm thực vùng miền đặc trưng. Làng Du lịch Bình Quới vinh dự khi trở thành điểm đến hội tụ các giá trị văn hóa, ẩm thực và du lịch đặc sắc của thành phố.