Chương trình Văn hóa Ẩm thực “Hương sắc miền Nam” mừng lễ 2-9 tại Khu Du lịch Văn Thánh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Chương trình Văn hóa Ẩm thực “Hương sắc miền Nam” mừng lễ 2-9 tại Khu Du lịch Văn Thánh

H.Đông

Làng Du lịch Bình Quới ra mắt Chương trình Văn hóa Ẩm thực "Hương sắc miền Nam" tại Khu Du lịch Văn Thánh, khai trương nhân dịp Lễ Quốc khánh 2-9

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực "Món ngon Saigontourist Group 2025" lần thứ 4 do Saigontourist Group tổ chức tại Khu Du lịch Văn Thánh đã thu hút hơn 70.000 lượt khách tham quan vào cuối tháng 3-2025. Tiếp sau lễ hội, Khu Du lịch Văn Thánh đã tổ chức Chương trình sự kiện Văn hóa Ẩm thực "Hương sắc miền Nam" chào mừng đại lễ 30-4 - Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của du khách.

Đáp lại những phản hồi tích cực từ chương trình "Hương sắc miền Nam" ngày 30-4, Làng Du lịch Bình Quới chính thức ra mắt Chương trình Văn hóa Ẩm thực "Hương sắc miền Nam" tại Khu Du lịch Văn Thánh, khai trương nhân dịp ngày Lễ Quốc khánh 2-9 - Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương trình Văn hóa Ẩm thực “Hương sắc miền Nam” mừng lễ 2-9 tại Khu Du lịch Văn Thánh- Ảnh 1.

Sự kiện Văn hóa Ẩm thực "Hương sắc miền Nam" BBQ ngoài trời với các món nướng đặc sắc, tái hiện không gian sông nước miền Tây và món ngon đặc sắc các vùng miền.

Giá vé: 440.000 đồng/khách (miễn vé vào cổng với trẻ em dưới 1m2).

Hình thức phục vụ: Coupon.

Thời gian: Từ 17 giờ đến 21 giờ, từ thứ bảy 30-8-2025 đến thứ ba 2-9-2025.

Với mục tiêu xây dựng mô hình ẩm thực độc đáo đan xen giữa ẩm thực truyền thống với không gian hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành điểm đến nổi bật cho khách du lịch và cư dân quanh tuyến Metro số 1, đặc biệt là giới trẻ, chương trình mang đến trải nghiệm ẩm thực ngoài trời, nơi thực khách có thể thưởng thức những món nướng thơm lừng, được chế biến trực tiếp trên bếp than hồng, lan tỏa hương vị hấp dẫn giữa không gian xanh mát ven hồ của Khu Du lịch Văn Thánh.

Nét chấm phá độc đáo của chương trình là không gian tái hiện sống động cảnh mua bán trên bến dưới thuyền đậm chất miền Tây sông nước, mang đến cảm giác sống động như đang lạc vào một phiên chợ nổi thu nhỏ. Du khách không chỉ thưởng thức món ngon, mà còn có cơ hội hòa mình vào không khí văn hóa dân gian đặc trưng của miền Nam. Đây là một hành trình khơi gợi ký ức về nét đẹp mộc mạc, hào sảng của vùng đất phương Nam đầy bản sắc.

Chương trình Văn hóa Ẩm thực “Hương sắc miền Nam” mừng lễ 2-9 tại Khu Du lịch Văn Thánh- Ảnh 2.

Việc tuyến Metro số 1 chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2024 không chỉ góp phần thay đổi diện mạo giao thông đô thị, Khu Du lịch Văn Thánh trở thành điểm đến lý tưởng, dễ dàng tiếp cận cho mọi người dân và du khách. Chỉ mất 2 phút từ Ga Nhà hát Thành phố, du khách đã có thể đến Ga Metro Văn Thánh - nơi sở hữu view đẹp mắt ấn tượng trên tuyến Metro và dễ dàng kết nối với không gian ẩm thực - văn hóa độc đáo của chương trình.

Nhằm mang đến những trải nghiệm độc đáo, chương trình còn có rất nhiều hoạt động đa dạng từ truyền thống đến sáng tạo. Khách tham gia có thể thỏa sức khám phá các gian hàng Tò he, Thư pháp, hay đắm mình vào thế giới của tranh cát, tô tượng, vẽ trứng, vẽ quạt. Bên cạnh đó, du khách cũng sẽ được thử tài làm nhà khảo cổ, trở về tuổi thơ với các trò chơi dân gian như ô ăn quan, bịt mắt đập niêu, đi cầu thăng bằng, thả banh bàn đinh... Đừng quên ghé thăm quầy lưu niệm với những món quà ý nghĩa như túi tre, nón lá, khăn rằn và trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật thắt cào cào lá dừa.

Chương trình Văn hóa Ẩm thực “Hương sắc miền Nam” mừng lễ 2-9 tại Khu Du lịch Văn Thánh- Ảnh 3.

Sau dịp lễ, chương trình sẽ được tổ chức định kỳ vào thứ sáu và thứ bảy hằng tuần tại Khu Du lịch Văn Thánh.

Địa điểm: Sân vườn Hoa Sứ - Khu Du lịch Văn Thánh

Cổng sau: Cạnh Ga Metro Văn Thánh

Cổng chính: 48/10 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn khác trong giai đoạn đầu khai trương, liên hệ Hotline: 0901 889 705 để được tư vấn.

Đây là lời tri ân gửi đến khách hàng đã đồng hành cùng Làng Du lịch Bình Quới trong suốt thời gian qua, đồng thời cũng là cơ hội để khám phá sâu hơn các giá trị ẩm thực vùng miền đặc trưng. Làng Du lịch Bình Quới vinh dự khi trở thành điểm đến hội tụ các giá trị văn hóa, ẩm thực và du lịch đặc sắc của thành phố.

văn hóa ẩm thực khu du lịch ẩm thực truyền thống trò chơi dân gian
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo