Sức khỏe

Chuyển 31 vụ việc thuốc, thực phẩm chức năng sang công an

D.Thu

(NLĐO) - Bộ Y tế đã chuyển 31 vụ việc liên quan thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất cấm, hàng giả, giấy tờ giả sang cơ quan công an điều tra.

Trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Ninh Bình kiến nghị Chính phủ tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng; đồng thời công khai danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm để người dân giám sát.

Bộ Y tế đã chuyển 31 vụ có dấu hiệu hình sự liên quan thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe sang Công an - Ảnh 1.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên kiểm tra hộ kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: Cục QLTT

Trả lời kiến nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Chính phủ và Bộ Y tế nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Trong lĩnh vực dược, Bộ Y tế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như hoàn thiện thể chế, tăng thanh tra, hậu kiểm và phối hợp liên ngành.

Bộ Y tế đang tổng hợp ý kiến để sửa đổi các nghị định xử phạt theo hướng bổ sung hành vi vi phạm, tăng mức phạt, đồng thời tham mưu sửa đổi quy định của Bộ luật Hình sự để xử lý nghiêm các hành vi cố ý sản xuất, buôn bán thuốc giả.

Về kết quả kiểm tra, Bộ Y tế cho biết trong các đợt cao điểm đã tổ chức kiểm tra đột xuất, ban hành 14 quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng; đồng thời chuyển 31 vụ việc có dấu hiệu hình sự liên quan đến thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất cấm, hàng giả, dùng giấy tờ giả sang cơ quan công an điều tra.

Đối với thực phẩm chức năng, từ năm 2022 đến nay, Bộ Y tế đã xử phạt 107 cơ sở với tổng số tiền khoảng 18,2 tỉ đồng; các địa phương xử phạt hơn 20.800 cơ sở, tổng tiền phạt gần 124 tỉ đồng.

Trước đó, Bộ Y tế cũng cho biết tính đến cuối tháng 11, Cục Quản lý Dược đã kiểm tra 35 cơ sở (12 cơ sở theo kế hoạch, 23 cơ sở theo đột xuất), đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 11 cơ sở với số tiền phạt 1.058 triệu đồng.

Bộ Y tế khẳng định các vi phạm đều được công khai, song thực tế nhiều vụ việc nghiêm trọng thời gian gần đây cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục siết chặt quản lý, tăng minh bạch và trách nhiệm để bảo vệ người tiêu dùng.

Tin liên quan

Phát hiện gần 12 triệu viên thực phẩm chức năng giả các loại

Phát hiện gần 12 triệu viên thực phẩm chức năng giả các loại

(NLĐO) - Một nhóm đối tượng bán hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả, thu hàng ngàn tỉ đồng.

Đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả có chứa chất cấm ảnh hưởng trực tiếp hệ thần kinh

Dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Đinh Thiên Lý tổ chức sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn.

Phát hiện lượng lớn thực phẩm chức năng bị vứt bỏ ở bãi rác

(NLĐO)- Sáng 18-6, nhiều người dân đi qua điểm thu gom rác bất ngờ khi thấy lượng lớn hộp thuốc, thực phẩm chức năng bị vứt bỏ.

