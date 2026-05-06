Chuyển 9 trường hợp có dấu hiệu tội phạm liên quan đến đa cấp sang công an

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 4-2026, trên cả nước hiện có 15 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động, giảm 4 doanh nghiệp so với năm 2024. Tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp đạt 652.184 người, giảm khoảng 6% so với năm 2024.

Tổng doanh thu ngành bán hàng đa cấp năm 2025 đạt khoảng 15.096 tỉ đồng, giảm khoảng 6% so với năm 2024. Xu hướng giảm doanh thu của toàn ngành đã diễn ra liên tục từ năm 2022 đến nay. Số thuế các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã nộp vào ngân sách nhà nước năm 2025 đạt trên 2.306 tỉ đồng.

Mức hoa hồng và tiền thưởng bình quân mà mỗi người tham gia có hoạt động bán hàng nhận được trong năm 2025 khoảng 11,42 triệu đồng/người, tương đương 9% thu nhập bình quân đầu người của cả nước trong năm 2025.

Đáng chú ý, năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan công an các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã chủ động rà soát, thu thập thông tin và chuyển 9 trường hợp có dấu hiệu tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đến các cơ quan công an. Cùng với đó, Ủy ban đã phối hợp với cơ quan công an nhiều địa phương trong việc cung cấp thông tin và xác minh mô hình có đấu hiệu kinh doanh đa cấp đối với 41 trường hợp.

Nhiều vụ việc đã được cơ quan chức năng khởi tố liên quan đến các tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp (theo Điều 217a Bộ Luật Hình sự); tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (có sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp) (Điều 290 Bộ luật Hình sự) và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự).

Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng trước các lời mời chào đầu tư, kinh doanh hoặc tuyển dụng theo mạng lưới có liên quan đến QNET hoặc các tên gọi, website, nhóm cộng đồng tương tự.

Một số dấu hiệu cần cảnh giác gồm: Yêu cầu nộp tiền hoặc mua sản phẩm giá trị lớn để được tham gia; cam kết lợi nhuận cao, thu nhập thụ động hoặc hoàn vốn nhanh trong thời gian ngắn; tập trung chủ yếu vào việc tuyển thêm người tham gia để nhận hoa hồng; gây áp lực tham gia, thiếu minh bạch về pháp lý, mô hình hoạt động, sản phẩm hoặc đơn vị chịu trách nhiệm; hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội, nhóm chat, hội thảo khép kín hoặc các buổi giới thiệu không công khai đầy đủ thông tin pháp lý.

Trước khi tham gia bất kỳ mô hình nào có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp, người dân cần chủ động kiểm tra danh sách các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo đường dẫn https://bhdc.vcc.gov.vn/?page=doanhnghiepdacap.