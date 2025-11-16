Thị trường tiền số hôm nay, 16-11: Bóc trần đường dây đa cấp 16 tầng khiến nhà đầu tư ngã ngửa

Tối 16-11, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin gần như đi ngang, tăng 0,01% lên 95.630 USD.

Tương tự, các đồng tiền số khác như Ethereum tăng 0,5% lên 3.170 USD; BNB nhích hơn 0,1% lên 932 USD. Ngược lại, XRP giảm 0,6% còn 2,2 USD, Solana giảm 0,05% xuống 140 USD.

Nhà đầu tư vẫn ưu tiên Bitcoin

Theo Cointelegraph, Quỹ Solari Capital do AJ Scaramucci điều hành đã rót hơn 100 triệu USD vào American Bitcoin.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 95.630 USD Nguồn: OKX

Khoản đầu tư nằm trong vòng huy động 220 triệu USD hồi tháng 7, trước khi công ty lên sàn qua thương vụ sáp nhập ngược. Nhiều nhà đầu tư nổi tiếng khác như Tony Robbins, Charles Hoskinson, Grant Cardone và Peter Diamandis cũng tham gia.

Ở góc nhìn thị trường, ông Anthony Bassili, Chủ tịch mảng quản lý tài sản của Coinbase, cho biết nhà đầu tư hiện vẫn ưu tiên Bitcoin và Ethereum. Solana có thể là lựa chọn tiếp theo, trong khi các đồng còn lại như XRP vẫn cách khá xa về mức độ quan tâm.

Bẫy giao dịch tiền ảo

Ngày 16-11, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị này đang mở rộng điều tra một nhóm tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 5-2025, Nguyễn Văn X. (trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội) biết trên thị trường giao dịch tiền điện tử xuất hiện mô hình thu hút tiền của người đầu tư.

Đối tượng X. nảy sinh ý định tạo ra đồng tiền điện tử Spin (là đồng tiền do X. nghĩ ra và tự đặt tên), vật phẩm mới (viết tắt là NFT) và lập một website giao dịch tiền điện tử, NFT dưới hình thức mua bán tiền điện tử theo hệ thống kinh doanh đa cấp.

Với mỗi cấp bậc, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng, tiền thưởng từ chính kết quả đầu tư của mình và của những cấp dưới tối đa lên đến 16 tầng. Với thủ đoạn trên, nhóm của X. đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 6 người về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.