Chuyển 90% chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành năm 2027 là quá tham vọng!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chuyển 90% chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành năm 2027 là quá tham vọng!

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Việc chuyển 90% chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành phụ thuộc lớn vào hạ tầng, chiến lược hãng bay, hành vi hành khách...

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, liên quan đến tiến độ khai thác sân bay Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo cơ quan có thẩm quyền phương án chuyển giao hoạt động giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành theo lộ trình 2 bước.

TIN LIÊN QUAN

Theo phương án ACV đề xuất, từ thời điểm sân bay Long Thành khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa Đông 2026 (từ ngày 1-12-2026 đến 27-3-2027), toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, bao gồm cả vận tải hàng hóa, sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. 

Giai đoạn này dự kiến chiếm khoảng 19% sản lượng khách quốc tế tại khu vực TPHCM.

Từ lịch bay mùa hè 2027 đến hết năm 2030, ACV đề xuất tiếp tục chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại sang Long Thành, ngoại trừ các đường bay ngắn dưới 1.000 km do Hãng Hàng không Việt Nam khai thác. Nếu phương án được thông qua, ngay trong năm 2027, sân bay Long Thành có thể tiếp nhận hơn 90% lượng khách quốc tế tại khu vực TPHCM.

Sau năm 2030, toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ chuyển sang khai thác tại Long Thành. Khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa, các chuyến bay quốc tế không thường lệ và các chuyến bay thuê chuyến.

Trao đổi với phóng viên, ThS Hà Quách - giảng viên ngành Quản trị du lịch và khách sạn, Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng lộ trình của ACV được xây dựng dựa trên quan điểm tập trung khai thác quốc tế nhằm tối ưu hóa công suất, giảm áp lực quá tải tại sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời định vị sân bay Long Thành trở thành trung tâm hàng không quốc tế quy mô lớn trong khu vực.

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, kịch bản trên trong giai đoạn hiện nay mang tính điều kiện hơn là chắc chắn, do phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cả nội tại (hạ tầng, năng lực điều phối, chiến lược của hãng bay) lẫn ngoại lai (hành vi hành khách, xu hướng thị trường, cạnh tranh khu vực, tình hình kinh tế - chính trị thế giới).

Đề xuất chuyển 90 % chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành năm 2026 - Ảnh 2.

Chuyên gia của RMIT Việt Nam lập luận rằng mục tiêu đạt hơn 90% vào năm 2027 là khá tham vọng, trong khi mục tiêu dài hạn sau 2030 có thể khả thi hơn

Xét về nhu cầu thị trường và hành vi hành khách, khảo sát của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho thấy người đi máy bay ngày càng ưu tiên tốc độ, sự tiện lợi và khả năng kiểm soát hành trình. 

Cụ thể, khoảng 50% hành khách đã sử dụng sinh trắc học tại sân bay; 78% mong muốn một ứng dụng tích hợp toàn bộ hành trình; và 88% kỳ vọng có thể theo dõi hành lý theo thời gian thực.

Trong khi đó, dữ liệu từ Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism) cho thấy du lịch nghỉ dưỡng vẫn chiếm tỉ trọng chủ đạo (50%-60%), còn nhóm khách công vụ và MICE (du lịch kết hợp dự hội nghị) chiếm khoảng 20%-30%, dù quy mô nhỏ hơn nhưng rất nhạy cảm với thời gian và khả năng tiếp cận.

"Trong bối cảnh TPHCM, sự chênh lệch khoảng cách giữa sân bay Tân Sơn Nhất (6-8 km) và sân bay Long Thành (hơn 40 km) sẽ làm gia tăng đáng kể chi phí tiếp cận nếu hạ tầng kết nối chưa hoàn thiện. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn sân bay, đặc biệt với phân khúc hành khách giá trị cao" - ông Hà Quách phân tích.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc chuyển đổi hoàn toàn là không dễ dàng. Tại Bangkok, sân bay Suvarnabhumi (khai trương năm 2006) đến nay vẫn chưa thay thế hoàn toàn sân bay Don Mueang. Sau 20 năm, Don Mueang vẫn đảm nhận khoảng 25%-35% chuyến bay quốc tế, chủ yếu là đường bay khu vực và giá rẻ.

Tương tự, Tokyo (Nhật Bản) vẫn duy trì song song hai sân bay Narita và Haneda, còn Hàn Quốc cũng mất nhiều năm để sân bay Incheon trở thành trung tâm chính bên cạnh sân bay Gimpo. 

Điểm chung là các quốc gia đều lựa chọn mô hình đa sân bay, với lộ trình chuyển đổi kéo dài 5-10 năm và không hướng tới trạng thái "100% tập trung".

Từ đó, chuyên gia RMIT Việt Nam cho rằng mục tiêu hơn 90% vào năm 2027 là khá tham vọng. Trong dài hạn, sau năm 2030, mục tiêu này có thể khả thi hơn nếu đáp ứng đồng bộ ba điều kiện then chốt.

Thứ nhất là hoàn thiện hạ tầng kết nối như cao tốc, metro, đường sắt (rail link) và Vành đai 3, bảo đảm thời gian di chuyển ổn định, dễ dự đoán. 

Thứ hai là điều phối mạng bay và slot theo phân khúc (mô hình hub-and-spoke tại Long Thành, trong khi Tân Sơn Nhất duy trì tần suất cao và các chuyến bay charter). 

Thứ ba là thích ứng với hành vi hành khách theo hướng hành trình liền mạch. 

"Quan trọng hơn, bài toán chiến lược không nằm ở việc chuyển hết, mà là tối ưu hóa hiệu quả của toàn hệ thống" - chuyên gia nhấn mạnh.

Tin liên quan

Đề xuất chuyển 90% chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành trong năm 2027

Đề xuất chuyển 90% chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành trong năm 2027

(NLĐO)- ACV đề xuất phương án chuyển dần chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành trong năm 2027.

TPHCM bắt đầu tính chuyện khai thác du lịch khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động

(NLĐO) – Từ lịch bay mùa hè 2027 đến hết năm 2030, ACV đề xuất chuyển tiếp toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành

VIDEO: Mừng giảm tải, lo đi xa khi chuyển bay quốc tế sang sân bay Long Thành

(NLĐO) - Trước kế hoạch chuyển chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành, người dân đặt nhiều kỳ vọng song vẫn còn lo ngại về quãng đường di chuyển.

sân bay Tân Sơn Nhất sân bay Long Thành Tân Sơn Nhất sân bay khách quốc tế khách du lịch bay quốc tế TPHCM khai thác sân bay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo