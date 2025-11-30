Chuyện cảm động về bác sĩ trẻ "Xóa bớt cho em"

Hành trình "Xóa bớt cho em" của bác sĩ Hoàng Văn Tâm, giảng viên Bộ môn Da liễu - Trường ĐH Y Hà Nội, không chỉ xóa đi những mảng màu sẫm tối trên da thịt, mà còn phá bỏ "lớp kén" mặc cảm, giúp những trẻ em nghèo viết lại giấc mơ. Đó là hành trình diệu kỳ, nơi y học "vá" lại những phận đời kém may mắn.

Nỗi đau giấu kín

Hành trình nhân ái này bắt đầu từ cô gái dân tộc vùng cao Lường Thị Quyên, 17 tuổi. Ở cái tuổi thanh xuân rạng rỡ nhất, Quyên lại thu mình trong nỗi ám ảnh mang tên "bớt rượu vang". Vết bớt đỏ rực không chỉ loang lổ mà còn làm lệch toàn bộ vùng môi, khiến khuôn mặt em biến dạng. Quyên và gia đình từng tuyệt vọng khi nghĩ đến tương lai: "Liệu có ai yêu thương? Liệu có thể lấy chồng?". Trước đó, em trải qua nhiều lần phẫu thuật và bắn laser nhưng đều thất bại. Hy vọng của gia đình dường như đã cạn kiệt, héo mòn cùng với cái nghèo đeo bám dai dẳng.

Cũng đau đáu như Quyên và là nỗi niềm của bác sĩ Tâm là trường hợp của một nữ sinh viên trường y - người học trò của chính anh. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, dù luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng với vết bớt đỏ bao trùm gần hết nửa khuôn mặt và cổ, nỗi đau trong tâm hồn cô gái ấy vô cùng lớn. Câu hỏi rụt rè của Lê Thị Dương năm nào: "Thầy ơi, nhà em không có điều kiện, thầy có cách nào giúp em không?" khiến bác sĩ trẻ day dứt khôn nguôi. Lúc ấy, do chưa có đủ nguồn lực để giúp đỡ, nên bác sĩ Tâm chỉ biết hẹn em chờ đợi.

Xót xa hơn cả là những thiên thần nhỏ mang theo tổn thương từ thuở chưa biết gì về cuộc đời, bởi những vết bớt xanh, bớt đỏ hằn trên da. Với Hoàng Minh Hiếu (10 tuổi, ở Lạng Sơn), những lời cay đắng như "ghẻ lở, hắc lào" đã đẩy em vào "chiếc kén" của sự mặc cảm. Vết bớt không chỉ gây đau đớn thể xác, làm môi biến dạng, chảy máu mà còn là nỗi bất lực của cha mẹ em. Sau quá trình chạy chữa khắp nơi, họ đành bỏ cuộc vì chi phí điều trị vượt quá khả năng.

Câu chuyện của bé Bàn Minh Vĩ (7 tuổi, ở Khuổi Lầy, Tuyên Quang cũ) với vết bớt đỏ chiếm nửa khuôn mặt cùng bao lời trêu chọc đã để lại nỗi đau trong lòng người mẹ nghèo. Đến với chương trình "Xóa bớt cho em", chị Tuyên vỡ òa hạnh phúc khi được hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và đi lại. Với chị, đây không chỉ là chữa lành làn da mà là cơ hội để con trai có một tương lai tươi sáng, không còn phải mặc cảm.

Bác sĩ Hoàng Văn Tâm khám cho bệnh nhi bị bớt dị dạng

"Vá" lại mảnh vỡ số phận

Trong quá trình hành nghề, bác sĩ Tâm thường xuyên chứng kiến nhiều bệnh nhân đến trị liệu với tia hy vọng mong manh. Khi nghe đến chi phí, họ lặng lẽ ra về. Với "bớt rượu vang" (chiếm 0,5% dân số) hay bớt Ota (khoảng 1% dân số), bệnh nhân phải kiên trì đi lại cả chục lần với chi phí lên tới vài chục cho tới vài trăm triệu đồng, con số không nhỏ đối với những gia đình nghèo.

Bác sĩ Tâm luôn trăn trở đã có chương trình mổ tim, mổ hở hàm ếch miễn phí nhưng chưa có chương trình nào cho những trẻ bị bớt bẩm sinh. Nếu không được điều trị sớm, những vết bớt ở gần mắt, mũi, miệng có thể ảnh hưởng tới thị lực, tầm nhìn và khứu giác do phần bớt gồ lên theo thời gian. "Một vết bớt nhỏ thôi cũng đủ sức tạo thành bức tường vô hình ngăn cách các em với thế giới, đủ để đánh cắp đi nụ cười và tương lai của một con người" - vị bác sĩ trẻ chia sẻ.

Chính nỗi đau của bệnh nhân nghèo và lời hứa với cô học trò đã thôi thúc bác sĩ Tâm khởi xướng dự án "Xóa bớt cho em". Để dự án ra đời, anh đã dành 10 năm chuẩn bị kỹ lưỡng về kinh tế, chuyên môn, uy tín xã hội cho đến sự chín muồi về cảm xúc. Đó cũng chính là quá trình "phá kén" của chính anh, chấp nhận đối mặt với hoài nghi, soi xét để hành động. "Khi một đứa trẻ được "phá kén", không chỉ gương mặt em thay đổi mà cả cuộc đời em cũng được mở ra theo một hướng khác tốt đẹp hơn" - vị thầy thuốc trẻ tự tin.

Mở ra tương lai tươi sáng

Sau bao nỗ lực không mệt mỏi, những trái ngọt đầu tiên đã đến mang theo những giọt nước mắt hạnh phúc. Vết bớt của Lường Thị Quyên vốn sưng phồng đã xẹp xuống sau 10 buổi điều trị phối hợp các loại laser, môi đỡ lệch hẳn. Ngày bố con Quyên mang chai mật ong rừng đến tặng bác sĩ, món quà ấy bỗng trở nên vô giá bởi nó chứa đựng niềm hạnh phúc vỡ òa của người cha khi thấy con mình được tái sinh.

Cô học trò trường y năm xưa Lê Thị Dương nay đã đỗ bác sĩ nội trú cũng quay lại tìm thầy. Em gửi cho thầy Tâm bức ảnh rạng rỡ tự tin tháo bỏ lớp khẩu trang… Nụ cười của em chính là câu trả lời trọn vẹn nhất cho lời hẹn 3 năm trước của bác sĩ Tâm.

Với Minh Hiếu, hành trình từ tháng 3-2024 qua 14 buổi laser thực sự là một cuộc "phá kén" kỳ diệu. Vết bớt lan rộng gây đau rát ngày nào giờ đã cải thiện tới 80%. Những mảng da sáng dần lên nơi khuôn mặt không chỉ xóa đi nỗi sợ soi gương mà còn là đôi cánh giúp em bay khỏi vùng tối mặc cảm. Sự tự tin của Hiếu hôm nay cũng chính là ánh sáng tương lai mà bố mẹ em đã mòn mỏi chờ đợi suốt bao năm. Kỳ diệu hơn cả là bé Bảo Ngọc (Phú Thọ) - bệnh nhân nhỏ tuổi nhất chương trình, được điều trị khi mới 30 ngày tuổi. Bố mẹ bé khóc hết nước mắt vì vết bớt đỏ của con, nay vỡ òa hạnh phúc khi vết bớt đã mờ trên 90%.

"Xóa bớt cho em" dần trở thành một hành trình cộng đồng lan tỏa mạnh mẽ. Chặng đường này không đơn thuần là y khoa, đó là hành trình "vá" lại những mảnh vỡ của số phận. Và với bác sĩ Tâm, phần thưởng lớn nhất chính là được nhìn thấy những đứa trẻ ngẩng cao đầu bước đi dưới ánh mặt trời, không còn nỗi đau nào phải giấu kín. Bác sĩ Tâm không chỉ chữa bệnh, anh đang gieo mầm cho những cuộc đời mới. Thứ ánh sáng ấy đang dần thắp lên cho từng em nhỏ, từng gia đình, từng chiếc kén đang chờ ngày hóa bướm.

Mỗi vết bớt mờ đi là một tương lai tươi sáng hơn được mở ra.

Vươn xa đến với cộng đồng Chương trình "Xóa bớt cho em" là một hành trình "phá kén" đầy nhọc nhằn nhưng bền bỉ với 248 hồ sơ từ khắp 20 tỉnh, thành gửi về; 40 em nhỏ đủ điều kiện để điều trị và 8 bác sĩ đồng hành cùng dự án. Gần 240 triệu đồng đã được sử dụng để hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở cho các gia đình. 153 tuýp thuốc đặc trị sau laser được sử dụng để bảo đảm hiệu quả điều trị lâu dài. Chương trình đã thực hiện 352 buổi điều trị, tổng quãng đường đưa, đón các em xuống Hà Nội xóa bớt lên tới 295.686 km. Mỗi chuyến xe lăn bánh không chỉ chở theo một em bé mà là cả một giấc mơ được trở về cuộc sống bình thường, không còn ánh mắt xa lạ hay lời bàn tán sau lưng. Đến cuối tháng 11-2025, đã có em bé thứ 55 tham gia điều trị miễn phí cùng "Xóa bớt cho em". Không chỉ dừng lại ở miền Bắc, bác sĩ Tâm đang ấp ủ đưa chương trình vào miền Nam và xa hơn là vươn tay tới các nước lân cận như Lào, Campuchia. "Xóa bớt cho em" sẽ là chương trình trọn đời của bác sĩ Tâm. Đó là lời khẳng định và là mệnh lệnh của người thầy thuốc. Vị bác sĩ trẻ với niềm hạnh phúc “vá” lại những cuộc đời kém may mắn Tiêu chí của chương trình chỉ cần các bé có bớt xanh, bớt đỏ trên mặt, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp (dưới 10 triệu đồng/cặp vợ chồng), gia đình có hoàn cảnh đặc biệt hay người dân tộc vùng cao... đều được chương trình dang tay đón nhận. Bệnh nhân không phải chi trả bất kỳ loại chi phí điều trị nào, kể cả tiền đi lại. Bác sĩ khuyến cáo việc điều trị bớt càng sớm càng tốt. Những em bé sơ sinh chỉ vài ngày tuổi nếu có vết lạ nghi ngờ "bớt rượu vang" hay bớt Ota, cha mẹ hãy liên hệ qua Fanpage "Xóa bớt cho em", miễn phí điều trị chàm, bớt cho bệnh nhân khó khăn. Chương trình miễn phí hoàn toàn từ chi phí đi lại, thuốc bôi, điều trị laser... xuất phát từ tấm lòng muốn giúp trẻ em bất hạnh lấy lại gương mặt tươi sáng.

