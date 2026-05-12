Chuyện cầu thủ nhập tịch ở Việt Nam (*): Tăng sức mạnh, giữ bản sắc

Từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore đến Thái Lan, làn sóng sử dụng cầu thủ nhập tịch đã và đang tạo ra những thay đổi đáng kể về tương quan lực lượng. Với đội tuyển Việt Nam, đây cũng là một hướng đi được cân nhắc kỹ lưỡng với mục tiêu tận dụng nguồn lực để nâng tầm đội tuyển.

Cú hích cần thiết

Không thể phủ nhận, nhập tịch cầu thủ là một giải pháp nhanh để gia tăng chất lượng đội hình. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại đòi hỏi tốc độ, thể hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, việc bổ sung những cầu thủ có nền tảng đào tạo tốt từ nước ngoài giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện đáng kể năng lực cạnh tranh.

Thực tế thời gian qua đã cho thấy hiệu quả bước đầu. Một số cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên... khi được trao cơ hội đã nhanh chóng hòa nhập, đóng góp chuyên môn rõ nét. Họ mang đến sự khác biệt về thể chất, tư duy chiến thuật và khả năng xử lý trong những tình huống then chốt.

Gần nhất, sự xuất hiện của Nguyễn Tài Lộc (Geovane) và Đỗ Phi Long (Gustavo) với tư cách công dân Việt Nam được kỳ vọng là sự bổ sung chất lượng cho tuyển quốc gia. Bộ đôi này hứa hẹn giải quyết bài toán hóc búa về hiệu suất hàng công và sự vững chãi nơi hàng thủ cho đội tuyển.

Nguyễn Tài Lộc sinh năm 1994, từ lâu được xem là một trong những tiền đạo ngoại đáng xem tại V-League. Với chiều cao 1,88m cùng cái chân trái cực khéo, anh không chỉ là một cây săn bàn mà còn là một "trạm trung chuyển" bóng đẳng cấp.

Tại V-League 2025-2026, Tài Lộc khẳng định giá trị với bản năng "săn bàn" đỉnh cao cùng kỹ năng độc lập tác chiến, dứt điểm từ xa và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Cầu thủ gốc Brazil còn có thể đá tiền đạo cắm, hộ công hoặc dạt cánh.

Trong khi đó, "gã khổng lồ" Đỗ Phi Long mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho bất kỳ hệ thống phòng ngự nào. Trung vệ sinh năm 1995 gốc Brazil sở hữu chiều cao đến 1,95 m nên luôn chiếm ưu thế trong những tình huống không chiến, chưa kể hơn 7 năm thi đấu tại Việt Nam giúp anh có sự hiểu biết về mọi chân sút tại V-League. Anh từng là nhân tố chủ chốt giúp Đông Á Thanh Hóa giành 2 chức vô địch Cúp Quốc gia trước khi chuyển sang SHB Đà Nẵng.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang cần những nhân tố có thể hình tốt để đối đầu với các đối thủ hàng đầu châu lục. Những cầu thủ nhập tịch này đã sống và làm việc tại Việt Nam hơn 5 năm, giao tiếp tốt và hiểu rõ văn hóa bóng đá nội. Điều này giúp rút ngắn tối đa thời gian làm quen với chiến thuật của đội tuyển quốc gia.

Sau Xuân Son và Hoàng Hên, liệu sẽ có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch gia nhập tuyển Việt Nam?

Lưu giữ bản sắc

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú phát biểu: "Việc mở cửa với cầu thủ nhập tịch là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, chúng tôi không làm bằng mọi giá mà phải có sự chọn lọc, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của đội tuyển".

Hiện tại, VFF và ban huấn luyện đang có cái nhìn cởi mở hơn với cầu thủ nhập tịch (không sở hữu nguồn gốc Việt) để gia tăng sức mạnh cho mục tiêu World Cup và Asian Cup. Dù vậy, nếu nhìn rộng ra khu vực, không ít nền bóng đá đã phải trả giá khi quá lệ thuộc vào cầu thủ nhập tịch. Đội hình thiếu sự gắn kết, bản sắc mờ nhạt và hệ thống đào tạo trẻ bị ảnh hưởng là những hệ lụy dễ thấy.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: "Nhập tịch chỉ nên là giải pháp bổ sung. Nếu lạm dụng, cầu thủ nội sẽ mất đất diễn, về lâu dài sẽ làm suy yếu nền tảng bóng đá quốc gia. Bên cạnh đó, điểm mấu chốt nằm ở cách sử dụng cầu thủ nhập tịch, các HLV phải biết dùng người như thế nào để phát huy hiệu quả mà không phá vỡ cấu trúc đội tuyển".

Thành công của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn 2018-2022 không đến từ những cá nhân xuất sắc đơn lẻ, mà từ một tập thể gắn kết, giàu tinh thần chiến đấu - yếu tố được hun đúc từ hệ thống đào tạo trẻ và bản sắc văn hóa bóng đá. Bản sắc của bóng đá Việt Nam nằm ở lối chơi kỷ luật, tinh thần đồng đội và ý chí vượt khó. Nếu nhập tịch mà làm mất đi điều đó, thì dù mạnh hơn về lý thuyết, đội tuyển cũng khó thành công bền vững.

Ngoại binh hòa nhập và chiến đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Thêm giải pháp chiến lược

Theo định hướng của VFF, những cầu thủ nhập tịch được lựa chọn phải đáp ứng nhiều tiêu chí: chuyên môn cao, thái độ chuyên nghiệp, khát khao cống hiến và đặc biệt là khả năng hòa nhập với văn hóa, lối chơi của đội tuyển. Điều này giúp hạn chế rủi ro "lạc nhịp" trong tập thể.

Ngoài ra, việc ưu tiên các cầu thủ có gốc Việt hoặc có thời gian dài sinh sống, thi đấu tại Việt Nam cũng là cách để giữ được sự kết nối về văn hóa và tinh thần. Đây là hướng đi khác biệt so với một số quốc gia trong khu vực, nơi cầu thủ nhập tịch đôi khi chỉ gắn bó ngắn hạn.

Bản sắc bóng đá không phải là khái niệm trừu tượng. Đó là cách một đội bóng chơi bóng, cách họ chiến đấu và kết nối với người hâm mộ. Với Việt Nam, đó là tinh thần đoàn kết, sự bền bỉ và ý chí không bỏ cuộc - những yếu tố đã tạo nên những kỳ tích trong quá khứ.

Việc bổ sung cầu thủ nhập tịch, nếu được thực hiện hợp lý, có thể giúp nâng cấp đội hình mà không làm mất đi "chất Việt". Ngược lại, nó còn có thể tạo ra sự đa dạng trong lối chơi, giúp đội tuyển linh hoạt hơn trước các đối thủ mạnh.

Trong hành trình hướng đến các mục tiêu lớn như Asian Cup hay xa hơn là World Cup, đội tuyển Việt Nam cần nhiều hơn những giải pháp mang tính chiến lược. Nhập tịch cầu thủ, nếu được triển khai đúng cách, sẽ là một trong những "mảnh ghép" quan trọng.

Nhập tịch có thể giúp bóng đá Việt Nam đi nhanh hơn. Nhưng để đi xa, vẫn cần một nền tảng vững chắc từ chính những giá trị nội tại. Đó cũng là con đường khó hơn, nhưng bền vững hơn, để bóng đá Việt Nam không chỉ vươn tầm, mà còn lưu giữ truyền thống trong dòng chảy hội nhập.

_____________

(*) Xem Báo Người Lao Động số ra từ ngày 10-5-2026