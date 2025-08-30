HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chuyến công tác Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng rất lớn

Dương Ngọc

(NLĐO)- Các cuộc trao đổi tới đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ góp phần tăng cường trao đổi chiến lược.

Nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng tại TP Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31-8 đến 1-9-2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà.

Chuyến công tác Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng rất lớn- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết chuyến công tác, làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này mang những ý nghĩa, mục đích hết sức quan trọng.

Trước hết, việc các lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần được mời tham dự nhiều Hội nghị thượng đỉnh mở rộng của các tổ chức, cơ chế mà Việt Nam không phải là thành viên như G7, G20, BRICS và nay là SCO, cho thấy bạn bè, đối tác quốc tế rất coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, muốn lắng nghe quan điểm, tiếng nói của chúng ta về những vấn đề an ninh, chính trị, phát triển của khu vực và thế giới.

Thứ hai, trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị và phát triển ở khu vực và trên thế giới thời gian qua xuất hiện một số các yếu tố không thuận lợi, bất ổn định, thậm chí ở cả khu vực châu Á, với chủ đề "Thực hiện chủ nghĩa đa phương, duy trì an ninh khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững", Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng lần này sẽ là cơ hội để những người đứng đầu Chính phủ các quốc gia thành viên của SCO cũng như những nhà lãnh đạo khách mời như Việt Nam có thể chia sẻ, trao đổi về những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác đối thoại, tăng cường chủ nghĩa đa phương để duy trì, bảo đảm ổn định và an ninh khu vực cũng như thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững - một lĩnh vực mà các thành viên SCO ngày càng quan tâm, là một yếu tố nền tảng để bảo đảm cho an ninh và phát triển lâu dài của khu vực châu Á cũng như trên thế giới.

Thứ ba, trong chuyến công tác lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo, các bộ, ngành, doanh nghiệp của Trung Quốc để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt là thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác thực chất về kinh tế - thương mại - đầu tư, các dự án lớn về phát triển hạ tầng chiến lược.

Đặc biệt, các cuộc trao đổi tới đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ góp phần tăng cường trao đổi chiến lược, tiếp tục củng cố niềm tin chiến lược và tìm ra giải pháp để xử lý các khác biệt, bất đồng còn tồn tại trong quan hệ giữa hai nước và qua đó tiếp tục duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước.

Kỳ vọng tạo ra những đột phá mới

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, thời gian gần đây, trên nền tảng những tiến triển trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là sau các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước, sau khi hai nước thiết lập Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, quan hệ hai nước thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực, có nhiều điểm sáng và hợp tác ngày càng thực chất và hiệu quả.

Tiếp xúc cấp cao và trao đổi chiến lược diễn ra thường xuyên, lãnh đạo cấp cao của hai bên đã thăm nhau thường xuyên, các cuộc tiếp xúc diễn ra linh hoạt, thông qua các hình thức khác nhau như thư tín, gặp gỡ tại các diễn đàn đa phương.

Chuyến công tác Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng rất lớn- Ảnh 3.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

Các cơ chế hợp tác vận hành thông suốt như Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, các cơ chế hợp tác về thương mại - đầu tư cũng như các cơ chế hợp tác mang tính chất trụ cột quốc phòng - an ninh, trao đổi về biên giới lãnh thổ đều diễn ra thường xuyên với kết quả ngày càng thực chất.

Đặc biệt, các lĩnh vực hợp tác thực chất giữa hai nước trong thời gian vừa qua tiếp tục phát triển hết sức mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc năm 2024 theo số liệu thống kê của Việt Nam đạt 205,2 tỉ USD, tăng 19,3%; 7 tháng đầu năm tăng trên 21%. Hợp tác du lịch phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, Trung Quốc trở lại ngôi đầu về số lượng khách du lịch đến Việt Nam với hơn 3,1 triệu lượt khách trong 7 tháng đầu năm 2025, chiếm 22,5% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Một số lĩnh vực hợp tác trọng điểm về phát triển hạ tầng chiến lược như đường sắt cũng có tiến triển rõ nét; những mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc cũng phát triển mạnh mẽ. Trong đó, cùng với sầu riêng với tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt trên 3 tỉ USD, một số mặt hàng nông sản chủ lực khác cũng tiếp tục được xuất khẩu thông thoáng sang thị trường Trung Quốc. Giao lưu nhân dân thời gian qua diễn ra sôi động đặc biệt trong bối cảnh năm nay là Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao.

Chuyến công tác dịp này của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng rất lớn. Định hướng hợp tác chiến lược giữa hai bên đã được thiết lập rõ rệt trong các chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, thông qua các cuộc tiếp xúc sắp tới của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, các bộ, ngành, doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá mới trong các dự án hợp tác về hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, 5G, 6G, đặc biệt là hợp tác về hạ tầng chiến lược giữa hai nước, đưa nhận thức cấp cao trở thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Đây cũng là dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục trao đổi chiến lược, tăng cường tin cậy chính trị với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, tìm ra giải pháp đối với các vấn đề tồn tại giữa hai nước, đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông, từ đó duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển của hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự kỷ niệm chiến thắng phát-xít tại Trung Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự kỷ niệm chiến thắng phát-xít tại Trung Quốc

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít và làm việc tại Trung Quốc.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thăm Việt Nam

(NLĐO)- Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sắp thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác chiến lược, gìn giữ hòa bình Biển Đông

(NLĐO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

thủ tướng phạm minh chính Trung Quốc Việt Nam - Trung Quốc thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ
