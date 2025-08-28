Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 28-8, nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Trung Quốc, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2-9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 31-8 đến ngày 2-9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế ngày 29-7-2025, nhân dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: TTXVN

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tổng thể duy trì xu thế phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (ngày 18-1-1950 - 18-1-2025), hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt: Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (ngày 15-1), tuyên bố khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (ngày 14 đến 15-4), là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam lần thứ 4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và là lần thứ 2 trong cùng một nhiệm kỳ Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đại hội XIII của Đảng ta. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn WEF Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc (ngày 24 đến 26-6).

Năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia (sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc).

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc cả năm 2024 đạt 205,2 tỉ USD (tăng 19,3%); trong đó ta xuất khẩu 61,2 tỉ USD (giảm 0,2%), nhập khẩu 144 tỉ USD (tăng 30,2%), nhập siêu 82,8 tỉ USD (tăng 67,9%).

Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 136,47 tỉ USD (tăng 21,3%); trong đó ta xuất khẩu 35,02 tỉ USD (tăng 7,1%), nhập khẩu 101,4 tỉ USD (tăng 27,1%), nhập siêu 66,4 tỉ USD (tăng 41,1%).

Về đầu tư, năm 2024, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 955 dự án, chiếm 28,3%; đứng thứ 3 về tổng số vốn đăng ký với 4,73 tỉ USD (sau Singapore và Hàn Quốc), tăng 3,1%. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 695 dự án, chiếm 30,83%; đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 2,27 tỉ USD (sau Singapore), tăng 41,6%.

Năm 2024 ta đón 3,74 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 114% so với năm 2023, chiếm 21,26% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng thứ hai sau Hàn Quốc. Trong 7 tháng đầu năm 2025, ta đón hơn 3,1 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam, chiếm 25,5% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.