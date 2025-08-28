HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thăm Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sắp thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 28-8, nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Trung Quốc, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2-9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 31-8 đến ngày 2-9.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thăm Việt Nam- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế ngày 29-7-2025, nhân dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: TTXVN

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tổng thể duy trì xu thế phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (ngày 18-1-1950 - 18-1-2025), hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt: Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (ngày 15-1), tuyên bố khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (ngày 14 đến 15-4), là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam lần thứ 4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và là lần thứ 2 trong cùng một nhiệm kỳ Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đại hội XIII của Đảng ta. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn WEF Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc (ngày 24 đến 26-6).

Năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia (sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc).

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc cả năm 2024 đạt 205,2 tỉ USD (tăng 19,3%); trong đó ta xuất khẩu 61,2 tỉ USD (giảm 0,2%), nhập khẩu 144 tỉ USD (tăng 30,2%), nhập siêu 82,8 tỉ USD (tăng 67,9%).

Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 136,47 tỉ USD (tăng 21,3%); trong đó ta xuất khẩu 35,02 tỉ USD (tăng 7,1%), nhập khẩu 101,4 tỉ USD (tăng 27,1%), nhập siêu 66,4 tỉ USD (tăng 41,1%).

Về đầu tư, năm 2024, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 955 dự án, chiếm 28,3%; đứng thứ 3 về tổng số vốn đăng ký với 4,73 tỉ USD (sau Singapore và Hàn Quốc), tăng 3,1%. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 695 dự án, chiếm 30,83%; đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 2,27 tỉ USD (sau Singapore), tăng 41,6%.

Năm 2024 ta đón 3,74 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 114% so với năm 2023, chiếm 21,26% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng thứ hai sau Hàn Quốc. Trong 7 tháng đầu năm 2025, ta đón hơn 3,1 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam, chiếm 25,5% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Tin liên quan

Đoàn quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam dự diễu binh khi nào?

Đoàn quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam dự diễu binh khi nào?

(NLĐO)- Thiếu tướng Tống Văn Thanh đã thông tin về công tác chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Đoàn cấp cao của Trung Quốc, Nga, Cuba... sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về khách quốc tế đến Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác chiến lược, gìn giữ hòa bình Biển Đông

(NLĐO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh mẫn Trung Quốc Việt Nam - Trung Quốc Quốc khánh 2-9
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo