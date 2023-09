Ngọc Hân vừa đồng hành với 3 họa sĩ trẻ trong dự án sáng tác mang tên "Art Trail - Du hành & Mở xưởng" với sứ mệnh chắp cánh ước mơ của các họa sĩ trẻ, tạo cho họ cảm hứng sáng tạo nghệ thuật trong không gian gần gũi thiên nhiên.



Hoa hậu Ngọc Hân đồng hành cùng các họa sĩ trẻ

Dự án do Annam Gallery cùng Ana Mandara khởi động và đã mời 3 họa sĩ trẻ có tiềm năng, được đào tạo bài bản về kỹ thuật tham gia sáng tác giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng của Đà Lạt.

Khi trò chuyện với họa sĩ Phan Thị Thanh Nhã, Ngọc Hân thừa nhận cô ngỡ ngàng nhận ra bấy lâu nay sự hiểu biết của mình về những giá trị bảo tồn thiên nhiên vẫn chưa đủ.

Phan Thị Thanh Nhã là một nhà Thực vật học và Thực vật họa. Cô là một trong số ít những người ở trong khu vực châu Á theo đuổi cả hai lĩnh vực về khoa học và nghệ thuật của thực vật.

Ngoài thiết kế thời trang, Ngọc Hân còn đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực hội họa

Phan Thị Thanh Nhã là người hiếm hoi ở Việt Nam cũng như châu Á theo đuổi trường phái độc đáo Botanical Art nên Hoa hậu Việt Nam 2020 Ngọc Hân có ý định bảo trợ lâu dài cho cô.

Phạm Xeen là một họa sĩ tốt nghiệp chuyên ngành Lụa tại ĐH Mỹ thuật TP HCM nhưng lại dũng cảm bắt đầu lại với chất liệu sơn dầu để đồng cảm với việc chập chững của ba mình sau cơn bạo bệnh. Hoa hậu Ngọc Hân cho hay cảm nhận được tâm hồn chan chứa cảm xúc thông qua những bức tranh đặc tả được những nét đẹp đặc trưng của Đà Lạt của Phạm Xeen.

Hoa hậu bày tỏ sự trân quý các tài năng

Hà My là một trong số ít những họa sĩ trẻ theo đuổi thể loại Trung Quốc họa, không ngần ngại tìm tòi những bút pháp của Đông Phương để sau này có thể gây dựng nên những tác phẩm điêu luyện nhưng vẫn truyền tải những câu chuyện cá nhân mang tính địa phương.

Với Hà My, Ngọc Hân cho rằng, đây là một cô gái nhỏ nhưng mang trong mình nội lực phi thường. Ngoài sở hữu kỹ thuật vẽ trên lụa rất tỉ mỉ, việc kết hợp với phương pháp cắm hoa Ikebana (Nhật Bản) của Hà My cũng khiến nàng hậu thích thú bởi cách sắp xếp bố cục có chủ đích. "Nó đòi hỏi Hà My phải có sự kiên trì cao độ với mỗi tác phẩm"- Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ.

Các tác phẩm của 3 họa sĩ Phạm Công Xeen, Phan Thị Thanh Nhã và Nguyễn Hà My sáng tác trong "Art Trail #01" sẽ được hoàn thiện và dự kiến sẽ trưng bày vào tháng 12-2023 tại Ana Gallery, Đà Lạt.

Trong một tuần tham gia "Art Trail #01", 3 họa sĩ đã có chuyến du ngoạn về không gian hoài cổ kiến trúc Pháp xưa tại Ana Mandara. Mỗi hoạ sĩ đều được sắp xếp không gian riêng biệt để tự bày trí khu làm việc nhằm tối ưu hoá thời gian thực địa và thực hành.