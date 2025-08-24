Chuyến đi trọng trách!

Đối với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, những ngày vừa qua và sắp tới đặc biệt sôi động về đối ngoại. Những hoạt động đối ngoại này có ý nghĩa quan trọng sống còn đối với tương lai an ninh, ổn định và phát triển của Hàn Quốc.

Ông Lee Jae Myung thăm Nhật Bản trong 2 ngày 23 và 24-8, trước khi đến Mỹ để gặp Tổng thống Donald Trump đầu tuần sau. Một phái bộ cao cấp của Hàn Quốc được ông Lee Jae Myung cử sang Trung Quốc từ ngày 24 đến 27-8. Trước đó không lâu, tổng thống mới của Hàn Quốc đã đưa ra đề xuất nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều. Đề xuất của ông Lee Jae Myung gồm 3 giai đoạn: Đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên, giảm dần và cuối cùng hủy bỏ hoàn toàn chương trình này.

Tất cả đối tác liên quan tới các động thái đối ngoại trên của ông Lee Jae Myung đều là những nhân tố tác động quyết định nhất đến môi trường chính trị - an ninh, đối ngoại và kinh tế đối ngoại của Hàn Quốc. Cái khó đối với ông Lee Jae Myung là Hàn Quốc hiện gặp trắc trở trong mối quan hệ với tất cả đối tác này, mà quan hệ với bên này lại luôn tác động trực tiếp tới quan hệ với bên kia.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại cuộc gặp ở thủ đô Tokyo ngày 23-8. Ảnh: YONHAP

Tâm điểm của cục diện đối ngoại của Hàn Quốc là mối quan hệ Seoul - Bình Nhưỡng. Khác với người tiền nhiệm, ông Lee Jae Myung chủ trương hòa giải với Triều Tiên nhưng mặt khác lại không khác biệt cơ bản ở định hướng dựa vào Mỹ trong ứng phó thách thức an ninh từ phía Bình Nhưỡng. Từ khi lên nắm quyền, ông Lee Jae Myung đã có những động thái hòa dịu với Triều Tiên nhưng sự hồi đáp từ láng giềng vẫn rất thận trọng và kiềm chế.

Hàn Quốc giờ phải cải thiện quan hệ với Trung Quốc vì Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của Hàn Quốc và vì nhu cầu cùng Trung Quốc ứng phó chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hàn Quốc vẫn khúc mắc với Nhật Bản về chuyện gốc rễ từ quá khứ lịch sử nhưng hợp tác với Tokyo để đối phó thách thức an ninh từ Triều Tiên lại vô cùng quan trọng và cấp thiết với Seoul. Đến Mỹ, ông Lee Jae Myung phải giải quyết 3 vấn đề chính là cùng Mỹ xử lý vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, giải quyết tranh cãi về thuế quan và thương thảo với ông Donald Trump về chi phí để duy trì lực lượng lớn quân Mỹ ở Hàn Quốc. Chuyến đi Nhật Bản và Mỹ khó khăn chứ không dễ thành công đối với ông Lee Jae Myung.

Trong khi đó, đề xuất mới đây của ông Lee Jae Myung về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên tuy về logic và trên lý thuyết thì rất hợp lý nhưng trên thực tế lại cực kỳ khó khả thi. Nguyên nhân trước hết ở chỗ Triều Tiên không coi Hàn Quốc là đối tác thích hợp để giải quyết vấn đề hạt nhân. Mỹ và Hàn Quốc là đồng minh quân sự chiến lược truyền thống nên Triều Tiên không tách quan hệ với Hàn Quốc ra khỏi quan hệ Mỹ - Triều. Triều Tiên và Hàn Quốc có thể đạt được những tiến triển nhỏ trong cải thiện quan hệ song phương nhưng Triều Tiên chỉ giải quyết vấn đề hạt nhân với Mỹ. Nguyên nhân tiếp theo là đề xuất của ông Lee Jae Myung không bao hàm mời chào đáng giá cơ bản nào cho Triều Tiên để đổi lấy 3 bước nhượng bộ nói trên. Dù rất khó khả thi nhưng đề xuất của ông Lee Jae Myung vẫn thể hiện thiện chí và nỗ lực hòa giải của vị tổng thống này.

"Hướng tới tương lai" Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung có cuộc hội đàm tại thủ đô Tokyo ngày 23-8, tập trung thảo luận về quan hệ song phương, vấn đề tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ. Hai nhà lãnh đạo còn thảo luận những mối bận tâm chung, trong đó có chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và quan hệ với Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Ishiba nhận định một mối quan hệ ổn định mang lại lợi ích cho cả hai nước và cho khu vực. Điều quan trọng nữa là hai nước phải củng cố liên minh ba bên với Mỹ. Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Lee nhấn mạnh nhu cầu hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản ngày càng cấp thiết khi hai nước đang đối mặt những biến động quốc tế liên quan đến các vấn đề thương mại và an ninh, đồng thời có lập trường tư tưởng tương đồng. Đây là lần thứ hai 2 nhà lãnh đạo này gặp nhau. Cuộc gặp trước đó diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) tại Canada hồi tháng 6. Theo AP, cuộc gặp lần này chủ yếu nhằm thể hiện mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước láng giềng đang cùng đối mặt với những thách thức chung từ chính sách thuế quan của Mỹ, đồng minh của cả hai nước. Trả lời phỏng vấn truyền thông Nhật Bản trước thềm chuyến đi, Tổng thống Lee bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực an ninh và kinh tế. Ông Lee gọi chuyến thăm Tokyo lần này là cơ hội để củng cố nền tảng cho mối quan hệ "hướng tới tương lai" khi năm nay đánh dấu kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong ngày 24-8, ông Lee dự kiến gặp các nghị sĩ Nhật Bản trước khi khởi hành đến Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump một ngày sau đó. Hoàng Phương



