Ngày 21-4, Báo Tuổi Trẻ, Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM công bố các nội dung chính của dự án "Việt Nam Xanh 2026" đồng thời tổ chức hội thảo "Chuyển đổi năng lượng xanh – Động lực tăng trưởng bền vững" nhằm tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh thực chất, hiệu quả.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động, đặc biệt là nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và xăng dầu chịu tác động từ tình hình thế giới, yêu cầu thúc đẩy sử dụng nhiên liệu mới, nhiên liệu xanh và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Cùng với đó, quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, sạch và bền vững không chỉ gắn với mục tiêu giảm phát thải, mà còn là điều kiện quan trọng để bảo đảm tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Dự án "Việt Nam Xanh 2026" được khởi động từ tháng 4-2024, sau 2 năm triển khai, dự án đã tổ chức gần 20 hoạt động như hội thảo, cuộc thi, tour tham quan nhà máy - doanh nghiệp xanh. Chỉ riêng ngày hội Việt Nam Xanh tại TPHCM đã trở thành điểm nhấn thường niên của dự án, thu hút hơn 33.000 lượt khách tham dự, trao hơn 28.000 phần quà xanh, gần 30.000 đơn vị rác tái chế cũng được thu gom thông qua chương trình "Đổi rác nhận quà" tại sự kiện.

Tiếp nối hành trình, dự án "Việt Nam Xanh 2026" triển khai chủ đề "Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững", gồm nhiều hoạt động như chuỗi hội thảo chuyên đề, talkshow - podcast, chương trình "Khám phá doanh nghiệp xanh", giải trekking Việt Nam xanh, ngày hội Việt Nam Xanh 2026, giải thưởng Việt Nam Xanh Award 2026, cuộc thi "Ý tưởng xanh" và cuộc thi viết "Kiến tạo nông nghiệp tương lai".

Bà Nguyễn Thị Phương Hà, Phó Chủ tịch Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), cho biết chuyển đổi năng lượng xanh không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành một yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi này thực sự hiệu quả, cần một cách tiếp cận tổng thể – nơi năng lượng, tài nguyên và quản lý chất thải được nhìn nhận trong cùng một hệ sinh thái tuần hoàn.

Tại sự kiện, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch sâu sắc, nơi năng lượng, công nghệ và môi trường hội tụ thành một trục cạnh tranh chiến lược toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các đô thị lớn không chỉ thích ứng, mà cần chủ động đi trước, dẫn dắt và định hình xu thế phát triển mới. Thành phố xác định rõ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là ba trụ cột chiến lược xuyên suốt.

Thành phố đang triển khai đề án chuyển đổi xanh giai đoạn 2025–2035 với 10 trụ cột, 76 chỉ tiêu cụ thể, với nhu cầu huy động nguồn lực khoảng 900.000 tỉ đồng. Tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng môi trường và chất lượng sống của người dân. Trong toàn bộ tiến trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng là trụ cột then chốt. Thành phố đang triển khai các định hướng lớn về phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, phát triển hydro xanh, amoniac xanh. Trong lĩnh vực đô thị và giao thông, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 là 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch.