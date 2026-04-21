Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới đô thị sinh thái, thông minh

Ngày 21-4, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh".

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường gia tăng, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc đối với các đô thị hiện đại. Đà Nẵng kiên định theo đuổi mô hình tăng trưởng xanh, lấy con người làm trung tâm, môi trường làm nền tảng và công nghệ làm động lực phát triển.



Từ năm 2008, TP Đà Nẵng đã định hình hướng đi này thông qua đề án "Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường". Sau gần 2 thập kỷ triển khai, Đà Nẵng trở thành địa phương đi đầu cả nước về bảo vệ môi trường và quản lý đô thị thông minh, nhiều năm dẫn đầu chỉ số bảo vệ môi trường (PEPI). Các mục tiêu tăng trưởng xanh đã được tích hợp vào quy hoạch giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới xây dựng đô thị sinh thái, thông minh và đáng sống.

Theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, chuyển đổi xanh cũng mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, giao thông xanh và đô thị thông minh; trong đó du lịch xanh được xác định là trụ cột nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, cũng cho biết Huế xem chuyển đổi xanh là con đường tất yếu nhằm hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống. Thành phố này đã triển khai nhiều mô hình như nền tảng đô thị thông minh Hue-S, phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", giảm rác thải nhựa, bảo vệ hệ sinh thái đầm phá Tam Giang – Cầu Hai.

Thời gian tới, Huế định hướng phát triển đô thị sinh thái lấy sông Hương làm trung tâm, mở rộng không gian xanh ra vùng đầm phá, ven biển, đồng thời tăng cường liên kết với Đà Nẵng để hình thành chuỗi du lịch xanh ven biển miền Trung.

Nhấn mạnh vai trò của các chủ thể tham gia, ông Trần Nam Hưng cho rằng người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi xanh. TP Đà Nẵng cam kết triển khai các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy các hành vi xanh trong đời sống.

Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu Net Zero, bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó bán đảo Sơn Trà được xem là tài sản chiến lược. Các giải pháp được đề xuất gồm phát triển du lịch nông nghiệp bền vững, chuyển đổi sang phương tiện điện, xe đạp du lịch và mở rộng giao thông đường sông để giảm phát thải.



