Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới đô thị sinh thái, thông minh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới đô thị sinh thái, thông minh

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng xác định chuyển đổi xanh là động lực then chốt để phát triển đô thị sinh thái, thông minh và bền vững

Ngày 21-4, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh".

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường gia tăng, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc đối với các đô thị hiện đại. Đà Nẵng kiên định theo đuổi mô hình tăng trưởng xanh, lấy con người làm trung tâm, môi trường làm nền tảng và công nghệ làm động lực phát triển.

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới đô thị sinh thái, thông minh - Ảnh 1.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại hội thảo

Từ năm 2008, TP Đà Nẵng đã định hình hướng đi này thông qua đề án "Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường". Sau gần 2 thập kỷ triển khai, Đà Nẵng trở thành địa phương đi đầu cả nước về bảo vệ môi trường và quản lý đô thị thông minh, nhiều năm dẫn đầu chỉ số bảo vệ môi trường (PEPI). Các mục tiêu tăng trưởng xanh đã được tích hợp vào quy hoạch giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới xây dựng đô thị sinh thái, thông minh và đáng sống.

Theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, chuyển đổi xanh cũng mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, giao thông xanh và đô thị thông minh; trong đó du lịch xanh được xác định là trụ cột nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới đô thị sinh thái, thông minh - Ảnh 2.

Đại biểu tham quan gian hàng tại hội thảo

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, cũng cho biết Huế xem chuyển đổi xanh là con đường tất yếu nhằm hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống. Thành phố này đã triển khai nhiều mô hình như nền tảng đô thị thông minh Hue-S, phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", giảm rác thải nhựa, bảo vệ hệ sinh thái đầm phá Tam Giang – Cầu Hai.

Thời gian tới, Huế định hướng phát triển đô thị sinh thái lấy sông Hương làm trung tâm, mở rộng không gian xanh ra vùng đầm phá, ven biển, đồng thời tăng cường liên kết với Đà Nẵng để hình thành chuỗi du lịch xanh ven biển miền Trung.

Nhấn mạnh vai trò của các chủ thể tham gia, ông Trần Nam Hưng cho rằng người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi xanh. TP Đà Nẵng cam kết triển khai các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy các hành vi xanh trong đời sống.

Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu Net Zero, bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó bán đảo Sơn Trà được xem là tài sản chiến lược. Các giải pháp được đề xuất gồm phát triển du lịch nông nghiệp bền vững, chuyển đổi sang phương tiện điện, xe đạp du lịch và mở rộng giao thông đường sông để giảm phát thải.


Tin liên quan

Lãnh đạo Đà Nẵng nói gì tại lễ đưa vào sử dụng công trình "đắp chiếu" nhiều năm

Lãnh đạo Đà Nẵng nói gì tại lễ đưa vào sử dụng công trình "đắp chiếu" nhiều năm

(NLĐO) – Hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam chính thức được bàn giao, đưa vào sử dụng sau thời gian "đắp chiếu".

Khánh thành khu điều trị hàng trăm tỉ sau chỉ đạo "nóng" của tân Chủ tịch Đà Nẵng

(NLĐO) – Chưa đầy 1 tuần sau chỉ đạo quyết liệt của tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khu điều trị hàng trăm tỉ đồng bị "treo" 3 năm sắp được khánh thành.

Ba cây cầu xây xong chưa có đường dẫn, Viện kiểm sát ở Đà Nẵng vào cuộc

(NLĐO) – Ba cây cầu thuộc dự án đường liên xã tại Đà Nẵng xây xong nhiều năm nhưng chưa có đường dẫn, chưa thể đưa vào sử dụng.

Đà Nẵng chuyển đổi xanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo