Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chuyển đổi số (CĐS) cho doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa chính là việc kết hợp các công nghệ hiện đại vào trong quá trình sản xuất, kinh doanh của tổ chức để tăng hiệu quả hoạt động DN, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Đây là xu thế tất yếu và yêu cầu khách quan của sự phát triển.



Quan tâm và đầu tư bài bản

Dù chiếm 87% số DN cả nước (theo Tổng cục Thống kê) nhưng đa số DN nhỏ và vừa chưa thật sự quan tâm đến CĐS bởi vấn đề lớn nhất đối với họ chính là duy trì sự tồn tại.

Vì vậy, giải pháp đầu tiên là tìm cách tích hợp đơn giản nhất công nghệ số vào quá trình hoạt động kinh doanh của DN nhỏ. Với bộ máy hạn chế, DN nhỏ cần CĐS nhưng không thể tạo thành một hệ thống lớn được. Mục đích của cơ chế CĐS này hướng đến gia tăng hiệu quả vận hành cho nhân viên của DN dựa trên các thiết bị di động thông minh. Vì số nhân sự ít nên cần xây dựng kho ứng dụng phục vụ cho hoạt động hằng ngày của DN với mục đích làm hài lòng khách hàng và sự thuận tiện nhất cho DN. Nghiên cứu một vài ứng dụng thống nhất của thành phố là rất cần thiết, với các bản rút gọn tùy thuộc vào quy mô của DN.

Tiếp đó, cần đẩy mạnh sự tham gia của các DN nhỏ và vừa vào cuộc chơi của công nghệ AI; thúc đẩy mạnh mẽ sự thay đổi từ mô hình truyền thống sang DN số. Bắt đầu bằng cách thực hiện áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào từng phần, đặc biệt là quản trị dữ liệu.

Tiếp đến, sự kết nối với khách hàng, kết nối trong chuỗi giá trị của DN nhỏ cần phải được quan tâm và đầu tư bài bản hơn. Với lực lượng nhân sự ít ỏi vẫn cần tái cấu trúc để hoạt động hiệu quả hơn. Việc cần thiết bây giờ là phải nhanh chóng phát triển các công ty công nghệ tạo ra các ứng dụng giúp các DN nhỏ CĐS. Hơn nữa, dù muốn và cần CĐS nhưng DN nhỏ chưa có môi trường để có thể thực hiện và tham gia.

Doanh nghiệp tìm hiểu về CĐS tại một buổi hội thảoẢnh: Hoàng Triều

Ứng dụng chuyển đổi số chuyên biệt

Cần xây dựng kho ứng dụng CĐS cho các khách hàng DN nhỏ và vừa trong thực hiện các công việc văn phòng. Đó là các ứng dụng giúp họ có thể đảm nhận lượng công việc thực hiện với số lượng nhân sự ít ỏi. Các hoạt động thường ngày như tài liệu, báo cáo, email cho khách… sẽ được tự động thực hiện theo cài đặt. Có thể xây dựng kho ứng dụng cập nhật kiến thức cho DN kiêm đào tạo nhân viên trực tuyến. Nó sẽ giúp DN tự nâng cao trình độ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Có thể nói, dữ liệu là chìa khóa để thúc đẩy CĐS thành công nhưng ở các DN nhỏ và vừa cần phải có công cụ chuyên biệt, chính xác để giúp họ nhập liệu, trích xuất và khai thác thông tin một cách hiệu quả, không để tình trạng mạnh ai nấy làm, mỗi DN tự xây dựng công cụ riêng cho mình.

Việc xây dựng ứng dụng chung sẽ đem lại lợi ích to lớn khi DN CĐS. Nhiệm vụ này có thể do một tổ chức uy tín đứng ra như Hội DN hay Hội doanh nhân. Hiện nay, các tổ chức hội này hoạt động khá mạnh mẽ, do đó nếu họ quyết liệt tham gia sẽ là sự hỗ trợ rất lớn cho các DN.

Để CĐS thành công, sáng tạo là yếu tố quyết định. Có thể dựa vào các tổ chức hội để khích lệ các DN chia sẻ sự sáng tạo trong CĐS, thúc đẩy các phong trào, diễn đàn hợp tác giữa các DN nhỏ và vừa ở thành phố.

Nên phát triển hệ sinh thái cho các DN nhỏ và vừa nhằm tối ưu hóa quy trình CĐS. Trong quá trình đó, đồng thời tích hợp vào các lối tắt giúp DN tận dụng tối đa hạ tầng có sẵn, nhanh chóng đạt được mục tiêu vận hành.

Một giải pháp khác là tăng cường nhận thức một cách đầy đủ và đúng đắn cho các DN nhỏ và vừa về CĐS bằng cách tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, các buổi cà phê doanh nhân, hội nghị, hội thảo, tọa đàm. Mục đích là để DN hiểu nếu thực hiện CĐS có bài bản và khoa học thì không tốn quá nhiều chi phí và nhân lực, không làm lộ bí quyết kinh doanh hay thông tin nội bộ.

Ngoài ra, nghiên cứu biện pháp hỗ trợ vốn cho DN tiếp cận công nghệ CĐS; tăng cường hỗ trợ phát triển các DN cung cấp các giải pháp CĐS, tập trung vào giải pháp thực tiễn giúp DN tiết kiệm chi phí và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao hơn cho thị trường.

6 mức độ CĐS của DN Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ CĐS DN và hỗ trợ thúc đẩy DN CĐS. Mức độ CĐS của DN được chia thành các cấp độ cụ thể như sau: Mức 0 - chưa CĐS; mức 1 - khởi động; mức 2 - bắt đầu (nhận thức được, bắt đầu có các hoạt động CĐS trong từng trụ cột của CĐS. CĐS bắt đầu đem lại lợi ích trong hoạt động của DN, trải nghiệm của khách hàng); mức 3 - hình thành (việc CĐS đã cơ bản được hình thành, đem lại lợi ích, hiệu quả thiết thực, bắt đầu hình thành DN số); mức 4 - nâng cao (cơ bản trở thành DN số với một số mô thức kinh doanh chính dựa trên nền tảng số và dữ liệu số); mức 5 - dẫn dắt (CĐS đạt mức độ tiệm cận hoàn thiện, là DN số, có khả năng dẫn dắt CĐS, tạo lập hệ sinh thái DN số vệ tinh).