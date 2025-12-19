HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chuyển động mới tại Khu đô thị Sala - Thủ Thiêm sau 10 năm

Tin, ảnh, video: Sơn Nhung

(NLĐO) - Sau gần 10 năm mở bán và giao nhà cho khách hàng, Công ty Đại Quang Minh mới triển khai dự án mới tại Khu đô thị Sala - Thủ Thiêm

Theo quan sát của phóng viên, vài tuần trở lại đây, một số thiết bị, máy móc, cần cẩu xây dựng công trình đã được đưa vào dự án nằm cạnh khu Sadora của Khu đô thị Sala (do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, thuộc Tập đoàn Thaco, làm chủ đầu tư).

Theo thông tin công bố, đây là dự án thành phần số 8 thuộc Dự án nhà ở phức hợp thương mại dịch vụ tổng hợp và bệnh viên quốc tế trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quy mô công trình gồm 2 tầng hầm, 3 tầng khối đế và khối tháp cao 21 tầng.

Dự án do Đại Quang Minh làm chủ đầu tư. Công ty Ong & Ong là đơn vị thiết kế và Công ty CP Xây dựng Central là tổng thầu thi công.

Chuyển động mới tại Khu đô thị Sala sau 10 năm phát triển mạnh mẽ - Ảnh 1.

Dự án mà Đại Quang Minh sắp triển khai trong Khu đô thị Sala nhìn từ trên cao

Theo dự báo, giá bán căn hộ tại dự án này không dưới 200 triệu đồng/m2. Bởi lẽ, khu dự án Sadora nằm cạnh dự án này đang giao dịch ở mức trên 125-175 triệu đồng/m2, trong khi giá mở bán lần đầu chỉ 43 – 47 triệu đồng/m². 

Công ty Đại Quang Minh sắp ra mắt dự án mới tại Khu đô thị Sala

Những dự án trong Khu đô thị Sala có biên độ tăng giá rất mạnh, với mức tăng trung bình 200-380% tuỳ phân khu sau gần 10 năm mở bán. Trong đó, căn hộ khu Sarimi (năm 2015-2017) đang giao dịch gần 160 -190 triệu đồng/m2, tăng 330-390%. Với tòa tháp Sarica, hiện giá đã lên 190-230 triệu đồng/m2, cũng tăng hơn 300%; tháp Sarina đã lên 145-180 triệu đồng/m2, tăng 160-200%.

Chuyển động mới tại Khu đô thị Sala sau 10 năm phát triển mạnh mẽ - Ảnh 2.

Hình ảnh dự án đang triển khai xây dựng

Việc giá nhà ở Khu đô thị Sala tăng mạnh được các chuyên gia nhận định là do thuộc dự án "hiếm", hoàn thiện pháp lý và hạ tầng hoàn thiện. 

Ngoài Sala, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, các dự án có vị trí đắc địa cũng tăng giá mạnh trong vòng 2 năm qua. Cụ thể, dự án Empire City đã tăng giá 150%, hiện là 320 triệu đồng/m².  Dự án The Metropole tăng 150%, lên gần 450 triệu đồng/m²; dự án The River giá bán cũng lên 180-250 triệu đồng/m2, tăng 70-80% so với lúc mở bán.

Như vậy, sau gần 10 năm mở bán và hoàn tất giao nhà cho khách hàng, Công ty Đại Quang Minh mới triển khai dự án mới, nâng tổng số block căn hộ ra mắt thị trường là 14 tại Khu đô thị Sala.

khu đô thị nhà đầu tư dự án nhà ở Khu đô thị Sala Đại Quang Minh khu đô thị Thủ Thiêm
