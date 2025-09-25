Chuyên gia bàn giải pháp tháo gỡ áp lực cho cán bộ hiện nay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chuyên gia bàn giải pháp tháo gỡ áp lực cho cán bộ hiện nay

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Bối cảnh mới đặt ra không ít thách thức cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Chiều 25-9, tại Học viện Cán bộ TP HCM, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đông Nam bộ tổ chức Hội thảo với chủ đề: "Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới".

Cán bộ đối mặt không ít thách thức

Phát biểu định hướng tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng bối cảnh mới đặt ra không ít thách thức cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo bà Nhàn, yêu cầu về năng lực quản lý đang và sẽ đặt ra cho đội ngũ cán bộ khả năng quản lý đa ngành, liên thông, bao quát các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường đến an ninh, quốc phòng; kỹ năng lãnh đạo trong môi trường đa dạng, phức tạp, cạnh tranh các lợi ích đan xen; trình độ ứng dụng công nghệ số, sử dụng dữ liệu số, chính quyền số.

"Yêu cầu về phẩm chất, đạo đức công vụ phải là những cán bộ thật sự liêm chính, gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách; có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung" - bà Nhàn nói.

Chuyên gia bàn giải pháp tháo gỡ áp lực cho cán bộ hiện nay- Ảnh 1.

Hội thảo với chủ đề: "Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới"

Th.S. Nguyễn Thị Như Yến, Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng cho biết chính quyền địa phương cấp xã phải tiếp nhận 1.065 nhiệm vụ của cấp huyện chuyển về. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ cấp xã chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kịp thời dẫn đến còn lúng túng trong xử lý công việc, đối mặt không ít khó khăn, thách thức, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiều số.

Th.S. Nguyễn Thị Như Yến nêu thực trạng hiện nay của tỉnh Lâm Đồng: cấp xã có 113/124 địa phương đăng ký nhân sự hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực chuyên môn sâu khác nhau. Một số địa phương thiếu cán bộ, nhất là cán bộ chuyên môn, còn đối mặt với tình trạng cán bộ chưa quen việc, chưa bắt nhịp kịp thời với những đầu việc mới nên áp lực càng thêm lớn, làm cho bộ máy hành chính vận hành gặp không ít khó khăn. Chẳng hạn như xã Trà Tân hiện nay thiếu đến 8 biên chế, trong đó Phòng kinh tế thiếu 3 biên chế và Trung tâm phục vụ hành chính công thiếu 3 biên chế.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM cho rằng để xây dựng đội ngũ cán bộ tốt cần có giải pháp đồng bộ. 

Chuyên gia bàn giải pháp tháo gỡ áp lực cho cán bộ hiện nay- Ảnh 2.

Ông Phạm Chánh Trực nêu ý kiến tại hội thảo

Ông Phạm Chánh Trực kiến nghị sau khi thực hiện tổ chức lại hệ thống chính trị cả nước và xây dựng mới chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương cần tiên hành một cuộc chỉnh huấn trong toàn Đảng. Kiện toàn và phát huy công tác huấn luyện cán bộ thông qua Trường Đảng, đồng thời có nhiều hình thức tập huấn, hội thảo khoa học, tổng kết công tác... nhằm thường xuyên giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên, công chức. Ông Phạm Chánh Trực cũng kiến nghị sớm cải cách tiền lương. Không nên để tình trạng cán bộ, công chức không sống được bằng tiền lương thì rất khó chống tham nhũng. 

TIN LIÊN QUAN

Theo ông Trần Công Danh, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Công Thương TP HCM, trong tình hình mới, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Công Thương thành phố không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Việc vận dụng các Nghị quyết của Đảng, gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM sẽ tạo nền tảng để hình thành đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, vững chính trị, giỏi chuyên môn, thành thạo công nghệ số, sẵn sàng thích ứng với Al.

Chuyên gia bàn giải pháp tháo gỡ áp lực cho cán bộ hiện nay- Ảnh 4.

Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM Nguyễn Văn Y kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM Nguyễn Văn Y cho biết các chuyên gia đã đề cập nhiều giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Trong đó, cần đổi mới đồng bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kết hợp với các phương pháp đào tạo linh hoạt, trực tiếp hoặc trực tuyến, thông qua trong nước và ngoài nước. Cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo về chế độ, chính sách tôn vinh, đãi ngộ, tuyển dụng, thu hút nhân tài, hiện đại hóa môi trường công vụ để giữ chân đội ngũ cán bộ.

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm cán bộ, chiến sĩ tại Đặc khu Côn Đảo

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm cán bộ, chiến sĩ tại Đặc khu Côn Đảo

NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, ngành y tế luôn tri ân sự hy sinh thầm lặng của lực lượng đang công tác nơi biên giới, hải đảo

Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả

(NLĐO)- Dự kiến từ ngày 22-9, khoảng 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Hải Phòng đi làm hàng ngày bằng tàu hỏa

Hơn 40 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ từ Bình Phước cũ đến Đồng Nai làm việc

(NLĐO)- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Bình Phước cũ đến Đồng Nai làm việc sau sáp nhập sẽ được hỗ trợ hơn 40 tỉ đồng

TP HCM hội thảo cán bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo