Chuyên gia bàn giải pháp tháo gỡ áp lực cho cán bộ hiện nay

Chiều 25-9, tại Học viện Cán bộ TP HCM, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đông Nam bộ tổ chức Hội thảo với chủ đề: "Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới".

Cán bộ đối mặt không ít thách thức

Phát biểu định hướng tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng bối cảnh mới đặt ra không ít thách thức cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo bà Nhàn, yêu cầu về năng lực quản lý đang và sẽ đặt ra cho đội ngũ cán bộ khả năng quản lý đa ngành, liên thông, bao quát các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường đến an ninh, quốc phòng; kỹ năng lãnh đạo trong môi trường đa dạng, phức tạp, cạnh tranh các lợi ích đan xen; trình độ ứng dụng công nghệ số, sử dụng dữ liệu số, chính quyền số.

"Yêu cầu về phẩm chất, đạo đức công vụ phải là những cán bộ thật sự liêm chính, gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách; có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung" - bà Nhàn nói.

Hội thảo với chủ đề: "Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới"

Th.S. Nguyễn Thị Như Yến, Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng cho biết chính quyền địa phương cấp xã phải tiếp nhận 1.065 nhiệm vụ của cấp huyện chuyển về. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ cấp xã chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kịp thời dẫn đến còn lúng túng trong xử lý công việc, đối mặt không ít khó khăn, thách thức, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiều số.

Th.S. Nguyễn Thị Như Yến nêu thực trạng hiện nay của tỉnh Lâm Đồng: cấp xã có 113/124 địa phương đăng ký nhân sự hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực chuyên môn sâu khác nhau. Một số địa phương thiếu cán bộ, nhất là cán bộ chuyên môn, còn đối mặt với tình trạng cán bộ chưa quen việc, chưa bắt nhịp kịp thời với những đầu việc mới nên áp lực càng thêm lớn, làm cho bộ máy hành chính vận hành gặp không ít khó khăn. Chẳng hạn như xã Trà Tân hiện nay thiếu đến 8 biên chế, trong đó Phòng kinh tế thiếu 3 biên chế và Trung tâm phục vụ hành chính công thiếu 3 biên chế.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM cho rằng để xây dựng đội ngũ cán bộ tốt cần có giải pháp đồng bộ.

Ông Phạm Chánh Trực nêu ý kiến tại hội thảo

Ông Phạm Chánh Trực kiến nghị sau khi thực hiện tổ chức lại hệ thống chính trị cả nước và xây dựng mới chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương cần tiên hành một cuộc chỉnh huấn trong toàn Đảng. Kiện toàn và phát huy công tác huấn luyện cán bộ thông qua Trường Đảng, đồng thời có nhiều hình thức tập huấn, hội thảo khoa học, tổng kết công tác... nhằm thường xuyên giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên, công chức. Ông Phạm Chánh Trực cũng kiến nghị sớm cải cách tiền lương. Không nên để tình trạng cán bộ, công chức không sống được bằng tiền lương thì rất khó chống tham nhũng.

Theo ông Trần Công Danh, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Công Thương TP HCM, trong tình hình mới, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Công Thương thành phố không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Việc vận dụng các Nghị quyết của Đảng, gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM sẽ tạo nền tảng để hình thành đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, vững chính trị, giỏi chuyên môn, thành thạo công nghệ số, sẵn sàng thích ứng với Al.

Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM Nguyễn Văn Y kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM Nguyễn Văn Y cho biết các chuyên gia đã đề cập nhiều giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Trong đó, cần đổi mới đồng bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kết hợp với các phương pháp đào tạo linh hoạt, trực tiếp hoặc trực tuyến, thông qua trong nước và ngoài nước. Cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo về chế độ, chính sách tôn vinh, đãi ngộ, tuyển dụng, thu hút nhân tài, hiện đại hóa môi trường công vụ để giữ chân đội ngũ cán bộ.

