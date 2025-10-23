Chuyên gia cảnh báo những chấn thương không ngờ đến khi chơi Pickleball

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chuyên gia cảnh báo những chấn thương không ngờ đến khi chơi Pickleball

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Theo nghiên cứu mới, số ca chấn thương mắt do Pickleball tăng mạnh trong 3 năm qua, phần lớn ở người trên 50 tuổi.

Dẫn theo nghiên cứu mới trên tạp chí JAMA Ophthalmology (Mỹ), TS-BS Hồ Hữu Đức, Trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa-Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), đưa ra khuyến cáo những ca chấn thương mắt liên quan đến bộ môn Pickleball tăng mạnh trong năm 2024.

Pickleball là môn thể thao lai giữa tennis, bóng bàn và cầu lông đang bùng nổ tại Mỹ với hơn 20 triệu người chơi. Với ưu điểm dễ học, chi phí thấp và tính xã hội cao, Pickleball thu hút đặc biệt người trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển nhanh chóng, các chấn thương liên quan đến môn thể thao này cũng gia tăng đáng lo ngại, nhất là ở nhóm người lớn tuổi.

Cẩn trọng với chấn thương thường gặp khi chơi Pickleball - Ảnh 1.

Bên cạnh sự phát triển nhanh chóng, các chấn thương liên quan đến Pickleball cũng gia tăng đáng lo ngại, nhất là ở nhóm người lớn tuổi.

Theo nghiên cứu mới, số ca chấn thương mắt do Pickleball tăng mạnh trong 3 năm qua, phần lớn ở người trên 50 tuổi. Nguyên nhân chính là bóng bay với tốc độ cao đập thẳng vào mắt, gây từ trầy xước, bầm tím đến xuất huyết nội nhãn, bong võng mạc hay gãy xương hốc mắt.

Mới đây, chị D.N.A (40 tuổi, ở TP HCM) phải nhập viện kiểm tra mắt sau khi chơi Pickleball. Trước đó, chị bị bóng đập thẳng vào mặt trong lúc chuẩn bị nghỉ giữa ván đấu khiến vùng mặt chị sưng bầm, mắt sưng gây đau đớn.

Đi khám, kiểm tra đo nhãn áp, thị lực, soi đáy mắt, may mắn kết quả cho thấy không tổn thương nghiêm trọng. Chị được bác sĩ cho thuốc giảm sưng bầm kèm thuốc nhỏ mắt nhân tạo. Vài ngày sau, tình trạng mới dần cải thiện.

"May mắn khi bóng lao tới tôi kịp phản xạ nhắm mắt lại, nếu không hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều" - chị N.A nói.

BS Đức cho biết thêm ngoài mắt, chấn thương cơ xương khớp cũng phổ biến, gồm bong gân, căng cơ, rách sụn, đặc biệt ở đầu gối, cổ tay và mắt cá. Người dưới 60 tuổi thường bị tổn thương phần mềm, trong khi người cao tuổi, đặc biệt phụ nữ sau mãn kinh, dễ bị gãy xương do loãng xương.

Pickleball mang lại nhiều lợi ích nhưng người chơi cần cẩn trọng để tránh chấn thương, bảo vệ sức khỏe lâu dài và duy trì niềm vui bền vững.

Tin liên quan

An toàn khi chơi pickleball

An toàn khi chơi pickleball

Nhiều bạn đọc hỏi: Mới đây, một cô gái trẻ khi chơi pickleball đã bị gãy xương đùi. Xin hỏi bác sĩ chơi môn thể thao này làm sao cho an toàn ?

Người mẫu Kỳ Hân gãy xương trên sân pickleball

(NLĐO) - Người mẫu Kỳ Hân đã bị gãy xương đùi bên trái, giữa thân xương. Đáng chú ý, do đôi chân dài khiến ca phẫu thuật khó khăn hơn bình thường

Người đàn ông đột quỵ khi đang chơi pickleball

(NLĐO) - Sau khoảng 20 phút vào sân chơi pickleball, người đàn ông bất ngờ ngã gục, ngừng tuần hoàn

chấn thương chấn thương thể thao pickleball chơi pickleball
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo