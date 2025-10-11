TP HCM: Tổ chức Giải giao lưu Pickleball gây quỹ hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Sáng 11-10, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TP HCM phối hợp cùng các Câu lạc bộ Pickleball và các đơn vị liên quan tổ chức Giải giao lưu Pickleball với chủ đề "Chung tay hỗ trợ đồng bào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vượt qua khó khăn do bão lũ, thiên tai gây ra".

Giải giao lưu Pickleball với chủ đề "Chung tay hỗ trợ đồng bào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vượt qua khó khăn do bão lũ, thiên tai gây ra" sáng 11-10 (Ảnh: QH)

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 100 vận động viên đến từ nhiều câu lạc bộ trong và ngoài TP HCM, cùng đông đảo các doanh nghiệp, mạnh thường quân và người dân yêu thể thao. Không chỉ là một hoạt động rèn luyện thể chất, giải đấu còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc và miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TP HCM, khẳng định: "Giải đấu hôm nay không chỉ là hoạt động thể thao mang tính giao lưu, rèn luyện sức khỏe, mà còn là hành động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân TP HCM hướng về đồng bào vùng lũ. Mỗi cú giao bóng, mỗi tiếng cổ vũ là một nhịp cầu yêu thương, gửi gắm tình cảm sẻ chia của miền Nam đến miền Trung, miền Bắc thân yêu".

Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được chuyển trực tiếp đến Ủy ban MTTQ Việt Nam (Ảnh: QH)

Giải giao lưu Pickleball 2025 đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn trong các hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã chính thức phát động chương trình quyên góp trực tiếp và trực tuyến, kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân và người dân nhằm hỗ trợ kịp thời cho đồng bào đang gặp khó khăn, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Các đội tham gia giải giao lưu Pickleball (Ảnh: QH)

Với tinh thần "Thể thao vì cộng đồng", giải đấu là dịp để lan tỏa thông điệp yêu thương, đoàn kết, thể hiện rõ nét nghĩa tình của TP HCM – thành phố luôn tiên phong trong các hoạt động hướng về đồng bào cả nước.

Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được chuyển trực tiếp đến Ủy ban MTTQ Việt Nam, nhằm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng địa phương đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão lũ.

Giải giao lưu Pickleball 2025 một lần nữa khẳng định sức mạnh của thể thao gắn với trách nhiệm xã hội, là minh chứng cho tinh thần nhân ái, sẻ chia không ngừng lan tỏa từ TP HCM đến mọi miền Tổ quốc.

Ban Tổ chức, các tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: QH)



