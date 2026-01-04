Chuyên gia công nghệ “bắt bài” hàng loạt fanpage lớn bất ngờ “biến mất” ảnh đại diện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Chuyên gia công nghệ “bắt bài” hàng loạt fanpage lớn bất ngờ “biến mất” ảnh đại diện

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Chuyên gia dự đoán một số fanpage lớn gỡ avatar có thể do đang tái định vị thương hiệu hoặc đơn giản là "bắt trend" để tạo sự tò mò.

Một người dùng Facebook cho biết vừa nhận được thông báo từ nền tảng về việc ảnh đại diện bị gỡ với lý do xâm phạm bản quyền của người khác. Tuy nhiên, việc gỡ ảnh này không dẫn đến khóa tài khoản.

Theo ghi nhận, đến nay đã có một số trang cá nhân Facebook nhận được thông báo trên, khiến người dùng của nền tảng này không khỏi lo ngại. 

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hồng Đức, nhà sáng lập Công ty TNHH OneAds Digital, cho rằng các đối tượng xấu có thể lợi dụng tính năng "Báo cáo bản quyền" hoặc "Nội dung nhạy cảm" để nhắm trực tiếp vào ảnh đại diện của page hoặc profile người dùng (hồ sơ cá nhân), từ đó khiến tài khoản bị gỡ ảnh.

Vì sao loạt fanpage lớn bất ngờ “biến mất” ảnh đại diện? - Ảnh 1.

Một fanpage thông báo gỡ ảnh đại diện

Việc quản trị viên chủ động gỡ avatar, theo ông Đức, được xem là cách để loại bỏ "đích ngắm" của các đợt báo cáo hàng loạt (mass report).

Ông Đức cũng nhìn nhận đây là chiến thuật quen thuộc của các page kinh doanh sản phẩm có nguy cơ vi phạm chính sách (như thực phẩm chức năng, game bài, hàng giả thương hiệu...). Việc gỡ ảnh đại diện hoặc để ảnh mặc định giúp hệ thống AI của Meta khó nhận diện thương hiệu ngay từ đầu, từ đó kéo dài thời gian hoạt động của trang và quảng cáo trước khi bị các lớp kiểm duyệt phát hiện.

Một lý do khác có thể là các trang tự "làm sạch" để phục vụ kháng nghị. Khi page bị hạn chế hoặc dính các lỗi như 273, 902, nhiều admin có kinh nghiệm thường chủ động gỡ bỏ các tài sản dễ vi phạm như avatar chứa logo thương hiệu, ảnh bìa có nội dung cam kết... trước khi gửi yêu cầu xem xét lại tới bộ phận hỗ trợ của Facebook.

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, hiện tượng này cũng có thể xuất phát từ hiệu ứng tâm lý đám đông hoặc mục đích marketing.

"Một số fanpage lớn có thể đang tái định vị thương hiệu (rebranding) hoặc đơn giản là "bắt trend" để tạo sự tò mò, dễ khiến người dùng chú ý, truy cập kiểm tra và vô tình làm tăng lượng tương tác tự nhiên" - ông Lê Hồng Đức phỏng đoán.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều người dùng và fanpage vẫn tiếp tục gỡ ảnh đại diện do lo ngại nguy cơ bị hack hoặc bị báo cáo hàng loạt.

Tuy nhiên, một số fanpage đã gỡ avatar như Theanh28, Disney+ Vietnam News... nhanh chóng đặt lại ảnh đại diện như ban đầu.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã gửi câu hỏi tới Facebook để làm rõ nguyên nhân song chưa nhận được phản hồi chính thức.

Tin liên quan

Sốc: Facebook sẽ tính phí người dùng chia sẻ đường link, chỉ miễn phí 2 link/tháng

Sốc: Facebook sẽ tính phí người dùng chia sẻ đường link, chỉ miễn phí 2 link/tháng

(NLĐO) - Đợt thử nghiệm tính phí sẽ tập trung vào một nhóm nhỏ trang Facebook và hồ sơ người dùng ở chế độ chuyên dành cho các nhà sáng tạo nội dung.

Lý do khiến video bão lũ giả được tạo bởi AI có thể "qua mặt" Facebook, TikTok

(NLĐO) - Các video giả được tạo bởi AI thường thu hút số người xem, chia sẻ rất lớn, bởi đánh vào tâm lý tò mò và sự thương cảm dành cho đồng bào vùng lũ.

Hàng loạt tài khoản Facebook bất ngờ đồng loạt gỡ ảnh đại diện, chuyện gì đang xảy ra?

(NLĐO) - Việc nhiều người gỡ bỏ ảnh đại diện trên Facebook xuất phát từ lo ngại nền tảng này đang tồn tại lỗ hổng, có thể khiến tài khoản bị khóa hoặc bị hack.

mạng xã hội Facebook Fanpage Gỡ avatar Facebook
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo