Sốc: Facebook sẽ tính phí người dùng chia sẻ đường link, chỉ miễn phí 2 link/tháng

Theo TheGuardian, Meta, công ty mẹ của Facebook, đang thử nghiệm một hệ thống tính phí người dùng khi chia sẻ đường link, bước đi có thể tạo thêm áp lực cho các hãng tin và nhà xuất bản khác.

Theo Meta, thử nghiệm giới hạn này cho phép những người dùng chưa đăng ký gói Meta Verified, có giá từ 9,99 bảng Anh/tháng (tương đương hơn 350.000 đồng), chỉ được đăng tối đa hai liên kết ngoài mỗi tháng.

Đợt thử nghiệm tập trung vào một nhóm nhỏ trang Facebook và hồ sơ người dùng ở Professional Mode, tức chế độ chuyên dành cho các nhà sáng tạo nội dung, với các tính năng hỗ trợ kiếm tiền từ bài đăng.

Hiện các cơ quan báo chí, trang tin chưa nằm trong phạm vi thử nghiệm. Tuy nhiên, động thái này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến các newsroom (phòng tin tức) và nhà xuất bản khác, khi người dùng bị giới hạn chia sẻ nội dung của họ.

Các nhà xuất bản vốn đã chứng kiến lượng truy cập sụt giảm mạnh sau quyết định của Meta năm 2023 khi giảm ưu tiên hiển thị tin tức, tập trung hơn vào video và nội dung ngắn, viral.

Facebook từng là nguồn truy cập quan trọng cho các trang tin nhưng theo một số thống kê, lưu lượng truy cập từ Facebook tới các trang tin đã giảm 50% trong năm 2024.

Facebook đang thử nghiệm một hệ thống tính phí người dùng khi chia sẻ đường link. Ảnh: Alamy

Mục tiêu thử nghiệm là tìm cách khuyến khích người dùng đăng ký Meta Verified, gói dịch vụ có mức phí từ 9,99 bảng đến gần 400 bảng Anh (1,4 triệu đồng) mỗi tháng tùy cấp độ, với các tính năng bổ sung và bảo mật nâng cao.

Trong các ảnh chụp màn hình chia sẻ bởi người dùng, Facebook cảnh báo: "Bắt đầu từ 16-12, một số hồ sơ Facebook chưa đăng ký Meta Verified sẽ bị giới hạn chia sẻ hai bài viết miễn phí mỗi tháng. Đăng ký Meta Verified để chia sẻ nhiều liên kết hơn, đồng thời nhận huy hiệu xác thực và các lợi ích bổ sung".

David Buttle, nhà sáng lập công ty tư vấn truyền thông DJB Strategies, nhận định Meta đã rút lui có chủ đích khỏi mảng tin tức trong nhiều năm.

"Sau khi ngừng các khoản thanh toán cho nhà xuất bản và chặn hoàn toàn liên kết tin tức tại Canada vì lý do pháp lý, Meta đã rõ ràng rằng tin tức không còn là chiến lược ưu tiên" - ông cho biết.

Ông cũng nhận định: "Thử nghiệm này dù hiện chưa áp dụng cho các nhà xuất bản nhưng phản ánh xu hướng chuyển từ phân phối miễn phí sang kiếm tiền từ phạm vi tiếp cận, khi Meta tìm cách khai thác giá trị từ các nền tảng truyền thống".

Người phát ngôn Meta cho biết đây là thử nghiệm giới hạn để hiểu liệu việc đăng nhiều bài có liên kết hơn có mang lại giá trị bổ sung cho người đăng ký Meta Verified hay không.

Trước đó, vào tháng 1, Meta cho biết sẽ áp dụng cách tiếp cận "cá nhân hóa hơn với nội dung chính trị, để những người muốn xem nhiều hơn có thể thấy trong feed của họ".