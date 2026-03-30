Thời sự

Hang động lớn nhất thế giới ở Việt Nam lên sóng truyền hình nổi tiếng của Mỹ

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hang Sơn Đoòng vừa được phát trên chương trình "60 Minutes" của Đài CBS (Mỹ), góp phần quảng bá mạnh mẽ di sản Phong Nha - Kẻ Bàng ra toàn cầu.

Hang Sơn Đoòng tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật đối với du lịch Quảng Trị và Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 30-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết tối 29-3 (giờ miền Đông nước Mỹ), tức sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam, phóng sự về Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới - đã được phát trên chương trình "60 Minutes" của Đài CBS.

Đây được xem là một dấu mốc truyền thông quan trọng trong việc giới thiệu giá trị nổi bật của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tới khán giả quốc tế.

"60 Minutes" là chương trình thời sự, phóng sự điều tra lâu đời và uy tín của Đài CBS, thu hút hơn 8 triệu khán giả theo dõi thường xuyên và đạt hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng toàn cầu, đặc biệt tại thị trường bắc Mỹ.

Phóng sự tập trung tái hiện hành trình phát hiện hang Sơn Đoòng và các cuộc thám hiểm kéo dài nhiều năm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, từ những khảo sát ban đầu đến các nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Câu chuyện về Sơn Đoòng được kể lại dưới góc nhìn khoa học, lịch sử và con người, mang đến cái nhìn toàn diện về hang động lớn nhất thế giới.

Trước đó, đoàn làm phim của Đài CBS phối hợp với Oxalis Adventure ghi hình tại Sơn Đoòng từ ngày 14 đến 17-1, với sự tham gia của ê kíp quay phim, ánh sáng chuyên nghiệp của CBS cùng nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ryan Deboodt.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, việc chương trình "60 Minutes" lựa chọn ghi hình tại Sơn Đoòng được đánh giá là sự kiện truyền thông có ý nghĩa đặc biệt đối với du lịch địa phương và di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

Với lượng khán giả toàn cầu lớn, phóng sự được kỳ vọng tạo cú hích cho hoạt động xúc tiến du lịch năm 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định Sơn Đoòng là biểu tượng hàng đầu của du lịch thám hiểm trên thế giới.

Sau khi chương trình phát sóng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đang phối hợp các đơn vị liên quan triển khai chiến dịch truyền thông nhằm tận dụng hiệu ứng từ chương trình, tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch mạo hiểm hàng đầu châu Á của Việt Nam.

Hang Sơn Đoòng có tổng chiều dài gần 9km, vòm hang rộng lớn, với thể tích lên đến 38.5 triệu mét khối đã khiến cho hang động này trở thành hang động tự nhiên lớn nhất hành tinh.

Thể tích Hang Sơn Đoòng lớn hơn 5 lần so với Hang Deer ở Malaysia được cho là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới (trước thời điểm Hang Sơn Đoòng được phát hiện) với thể tích là 9.5 triệu m3.

Tuy nhiên điều khiến cho Sơn Đoòng trở nên đặc biệt và được thế giới chú ý là từ thế giới độc đáo bên trong bên trong hang: chứa nhiều thạch nhũ với kích thước khổng lồ (cao hơn 80m), chứa cả rừng cây nguyên sinh đang phát triển ở trong lòng hang, chứa hệ sinh thái, thời tiết riêng hay dòng sông ngầm bất tận mà chưa 1 nhà thám hiểm nào khám phá hết.


Gỡ vướng cho khách đến Sơn Đoòng, Tú Làn

Những ngày qua, các doanh nghiệp khai thác tour tại hang Sơn Đoòng hay hệ thống hang động Tú Làn thuộc tỉnh Quảng Trị đang đứng ngồi không yên.

(NLĐO) – Hang Sơn Đoòng vừa được báo South China Morning Post của Hồng Kông (Trung Quốc) vinh danh là 1 trong 7 điểm tham quan dưới lòng đất đẹp nhất thế giới.

Ngày 31-3, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty Chua Me đất - Oxalis tổ chức họp báo giới thiệu kế hoạch lặn khảo sát, thám hiểm sông ngầm bên trong Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới.

