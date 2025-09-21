HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chuyên gia nêu điều kiện để chứng khoán trở lại vùng đỉnh 1.700 điểm

Thái Phương

(NLĐO) – VN-Index chỉ cách vùng đỉnh lịch sử khoảng 35 điểm nhưng tài khoản của nhiều nhà đầu tư lại lỗ nặng.

Chứng khoán liên tục đi ngang, nhiều tài khoản thua lỗ nặng 

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch nhiều biến động khi VN-Index liên tục chịu sức ép từ cả yếu tố trong nước lẫn quốc tế. Sau khi tăng tốt trong hai phiên đầu tuần, chỉ số tiến sát đỉnh lịch sử 1.700 điểm nhưng không thể giữ được đà hưng phấn, nhanh chóng quay đầu giảm bốn phiên liên tiếp.

TIN LIÊN QUAN

Kết tuần, VN-Index dừng ở 1.658 điểm, mất 0,52% so với tuần trước. HNX-Index lùi về 276 điểm (giảm 0,9%) trong khi UPCoM-Index đứng ở 111 điểm, gần như đi ngang. 

Tính từ đỉnh 1.700 điểm, chỉ số mất khoảng 35 điểm, nhưng nhiều cổ phiếu giảm sâu khiến nhà đầu tư thiệt hại nặng hơn mức giảm chung.

Thanh khoản toàn thị trường tuần qua chỉ đạt trung bình hơn 28.000 tỉ đồng/phiên, thấp hơn 15% so với tuần trước. Dòng tiền tập trung chủ yếu ở một số mã trụ thuộc nhóm bất động sản và tiêu biểu là VIC. Nếu loại bỏ sự hỗ trợ này, mức giảm của VN-Index có thể còn mạnh hơn.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán – vốn được kỳ vọng hưởng lợi từ thị trường nâng hạng – lại gây thất vọng khi đồng loạt giảm 5-10%. Ngân hàng và bất động sản, hai nhóm có tỷ trọng lớn, cũng mất trung bình 3-7%. Một số cổ phiếu riêng lẻ lao dốc tới 15% chỉ trong hai tuần, khiến nhiều tài khoản bốc hơi mạnh.

Anh Lê Quốc (nhà đầu tư tại TP HCM) cho biết danh mục gồm các mã chứng khoán, bất động sản và ngân hàng của anh đã giảm 10-15% liên tục trong hai tuần qua. "VN-Index nhìn qua chỉ giảm vài chục điểm, nhưng tài khoản của tôi mất cả trăm triệu vì cổ phiếu rơi quá mạnh" - anh chia sẻ.

- Ảnh 3.

Chứng khoán liên tục đi ngang trong những ngày qua

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, chuyên gia khuyến nghị giữ tiền mặt

Một yếu tố khác gây áp lực là hoạt động bán ròng của khối ngoại. Tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xả ròng hơn 2.000 tỉ đồng, tập trung ở các mã vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và thép. Đây là tuần bán ròng thứ ba liên tiếp, góp phần khiến tâm lý thị trường thêm phần dè dặt.

Ngoài ra, các yếu tố quốc tế cũng tác động đáng kể. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vừa hạ lãi suất thêm 0,25 điểm %, động thái vốn được kỳ vọng hỗ trợ thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, lo ngại về suy thoái và tâm lý thận trọng trước các dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố đã khiến dòng vốn chưa quay lại mạnh. Cùng lúc, thông tin liên quan đến tiến trình nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm mới nổi theo chuẩn FTSE cũng chưa đủ sức xoay chuyển tình thế.

Theo ông Đinh Việt Bách, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, hiện tượng "ru ngủ, cưa chân bàn", tức thị trường giảm nhẹ xen kẽ với đi ngang, đang khiến nhà đầu tư mất kiên nhẫn. Bên cạnh đó, ngày đáo hạn phái sinh và hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF cuối tuần càng làm biến động chỉ số thêm nhiễu loạn.

Công ty Chứng khoán SHS nhận định trong bối cảnh thanh khoản thấp và khối ngoại tiếp tục bán ròng, kịch bản VN-Index phá thủng vùng hỗ trợ 1.603 điểm hoàn toàn có thể xảy ra nếu áp lực bán tăng mạnh. Ngược lại, để thị trường xác lập xu hướng rõ ràng, cần một phiên bùng nổ thanh khoản với giá trị giao dịch vượt 35.000 – 37.000 tỉ đồng.

Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cũng cho rằng xác suất VN-Index bứt phá vượt đỉnh 1.700 điểm ngay trong tuần tới không cao, khả năng cao sẽ thiên về nhịp điều chỉnh và tích lũy. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỉ lệ tiền mặt cao hơn, hạn chế dùng margin và kiên nhẫn chờ cơ hội ở vùng giá hấp dẫn hơn.

- Ảnh 4.

Biến động của các nhóm ngành trong tuần qua


