



Kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán cùng lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang mở ra cánh cửa thu hút dòng vốn mới, giảm sức ép bán ròng của khối ngoại và tạo thêm "độ dày" cho thanh khoản. Đây là thông điệp nổi bật tại talkshow "Nâng hạng chứng khoán: Nấc thang mới, cơ hội lớn" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 18-9, trong bối cảnh FED vừa hạ lãi suất 0,25 điểm % và thị trường trong nước đứng trước một loạt chính sách quan trọng.

Chứng khoán vẫn tích cực

Phiên giao dịch 18-9, VN-Index dao động và giảm nhẹ xuống 1.665 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng sau nhịp điều chỉnh từ vùng đỉnh 1.700 điểm đầu tháng 9.

Dù vậy, phần lớn chuyên gia và công ty chứng khoán vẫn giữ cái nhìn tích cực khi FED bước vào chu kỳ nới lỏng lãi suất. Cùng với lần giảm 0,25 điểm %, giới phân tích đặt cược vào thêm 2 đợt hạ lãi suất nữa của FED từ nay đến cuối năm. Độ dốc lãi suất đi xuống thường khiến chi phí vốn rẻ hơn, cải thiện định giá và giúp dòng tiền chấp nhận rủi ro tốt hơn. Trong bối cảnh đó, việc chỉ số VN-Index lùi về quanh vùng 1.660 - 1.670 điểm được xem như một nhịp "lấy đà" cần thiết.

Phát biểu trực tuyến từ Hà Nội, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh tín hiệu từ FED có tác động hai chiều thuận lợi. Theo ông, với lần điều chỉnh này và kỳ vọng giảm tiếp, lãi suất cơ bản của Mỹ có thể lùi về 4% - 4,25%.

"Với diễn biến này, lãi suất của Mỹ sẽ thấp hơn lãi suất VNĐ tại Việt Nam, từ đó giảm việc khối ngoại bán ròng trên thị trường chứng khoán" - ông Hiếu nhìn nhận. Ông lưu ý chỉ số đồng USD (DXY) đã hạ về ngưỡng 96 - 97 điểm, giúp giảm áp lực lên tỉ giá USD/VNĐ. Tỉ giá ổn định là điều kiện tiên quyết để dòng vốn ngoại cân nhắc quay lại, còn nhà đầu tư trong nước an tâm với kế hoạch giải ngân trung và dài hạn.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Maybank, cho rằng đợt giảm lãi suất của FED đã phần nào được phản ánh vào giá, nên VN-Index không biến động mạnh trong ngày 18-9. "Triển vọng tích cực sẽ phản ứng nhiều hơn trong trung và dài hạn" - ông nhận định, đồng thời cho rằng nhà đầu tư cần quan tâm sát sao mùa báo cáo quý III và kế hoạch cả năm 2025 để định lượng "sức khỏe" doanh nghiệp.

Theo ông Khánh, khác với cấu trúc thị trường Mỹ - nơi công nghệ chiếm tỉ trọng lớn, thị trường chứng khoán Việt Nam được dẫn dắt chủ yếu bởi các nhóm tài chính - ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Nếu xu hướng phục hồi được duy trì, các nhóm "xương sống" này sẽ tiếp tục đóng vai trò đầu kéo.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích khối khách hàng cá nhân - Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, bổ sung ngoài chuyện lãi suất và nâng hạng thị trường, tuần giao dịch hiện tại còn chịu tác động kỹ thuật từ đáo hạn phái sinh, diễn biến cơ cấu của các quỹ ETF.

"Chuyện dài hơi hơn là thị trường khi lãi suất của Mỹ giảm, chi phí vốn của doanh nghiệp sẽ hạ, qua đó cải thiện mức định giá P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam, giúp nó hấp dẫn hơn so với hiện tại" - ông Minh đánh giá. Do ảnh hưởng chính sách thuế quan, nhóm xuất khẩu có thể chưa khởi sắc như kỳ vọng. Ngược lại, các nhóm bán lẻ, điện - thủy điện, tài chính - ngân hàng và chứng khoán đang có nền tảng tích cực hơn trong quý III.

Trong nhóm bất động sản, các chuyên gia đồng thuận về xu hướng phân hóa. Lợi nhuận quý III ở nhiều doanh nghiệp chưa bứt phá nhưng triển vọng doanh thu 12 - 18 tháng tới được đánh giá sáng hơn khi pháp lý dần thông suốt và tín dụng vào đúng địa chỉ.

Ông Nguyễn Thế Minh dự báo nhóm chứng khoán sẽ hưởng lợi trực tiếp nếu chuyện nâng hạng đi đúng lộ trình. Nhóm ngân hàng có thể cải thiện biên lợi nhuận nhờ tiền gửi thanh toán không kỳ hạn (CASA) nhích lên trong quý III; còn nhóm xây dựng - đầu tư công tiếp tục có "câu chuyện riêng" khi Chính phủ thúc đẩy giải ngân.

Talkshow “Nâng hạng chứng khoán: Nấc thang mới, cơ hội lớn” do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 18-9. Ảnh: QUANG LIÊM

Cần thêm giải pháp dài hạn

Điểm nhấn chính sách được nhắc nhiều trong talkshow là kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi theo bộ tiêu chí của FTSE Russell.

Vài ngày trước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác đã làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London - Anh để trao đổi các yêu cầu kỹ thuật và lộ trình đáp ứng tiêu chí. Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, đặt mục tiêu ngắn hạn "đáp ứng đầy đủ tiêu chí nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell trong năm 2025". Đây là khung tham chiếu quan trọng để cơ quan quản lý, sở giao dịch và các thành viên thị trường cùng chạy nước rút.

Từ góc độ dòng tiền, TS Nguyễn Trí Hiếu đánh giá tác động của việc nâng hạng thị trường chứng khoán không chỉ nằm ở yếu tố tâm lý. Khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, nhà đầu tư nước ngoài sẽ cảm thấy ít rủi ro hơn. Một số ước tính ban đầu cho thấy dòng vốn ngoại có thể vào từ 5 - 10 tỉ USD ngay trong năm đầu và tổng quy mô có thể tăng dần lên 40 tỉ USD nếu thị trường tiếp tục cải thiện một số tiêu chí. "Nâng hạng là bước đầu tiên, quan trọng là thị trường phải duy trì sức hút và tuân thủ chuẩn mực quốc tế để phát triển bền vững" - TS Hiếu nhấn mạnh.

Chuyện nâng hạng không còn mới, song lần này, thị trường chứng khoán có thêm căn cứ khi mốc thời gian được chờ đợi là ngày 7-10. Ông Phan Dũng Khánh cho biết thị trường chứng khoán đang dõi theo việc Việt Nam có được chính thức nâng hạng hay không, bởi khi đó, dòng tiền thụ động từ các quỹ theo dõi chỉ số mới nổi sẽ phản ứng rõ ràng hơn.

"Thanh khoản thị trường năm nay đã tăng rất cao, phản ánh kỳ vọng lớn của nhà đầu tư. Trong trung - dài hạn, ngoài nâng hạng, chứng khoán còn được hưởng lợi từ quyết tâm của Chính phủ về tăng trưởng GDP ít nhất 8% và những chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, đổi mới công nghệ" - ông Khánh tin tưởng.

Từ thực tiễn các thị trường vừa nâng hạng, ông Nguyễn Thế Minh lưu ý hiệu ứng thường diễn ra theo 2 nhịp: ngắn hạn tăng nhờ kỳ vọng và dòng vốn thụ động, sau đó quay về quỹ đạo vận động theo nội lực. Nâng hạng chỉ là yếu tố ngắn hạn, còn dài hạn vẫn cần nhiều giải pháp hơn.

"Một trong những "nỗi buồn" của chứng khoán Việt Nam là xu hướng bán ròng liên tục của khối ngoại thời gian qua, bất chấp VN-Index đi một mạch từ vùng 1.400 điểm lên 1.700 điểm chỉ trong vài tháng. Do đó, nếu thị trường chứng khoán được nâng hạng, chúng ta cần chính sách để tăng tỉ lệ của khối ngoại, vì nhà đầu tư tổ chức mới có xu hướng nắm giữ dài hạn - thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững, trở thành kênh huy động vốn bền vững" - ông Nguyễn Thế Minh lạc quan.

Một trong những yếu tố giúp chứng khoán Việt Nam hấp dẫn trở lại và có thể kéo dòng vốn ngoại chảy vào là "sóng" chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) của một loạt doanh nghiệp sắp tới. Cơ quan quản lý vừa sửa đổi các quy định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lên sàn, giúp tăng cường hàng hóa. Những DN chất lượng lên sàn chứng khoán sẽ thu hút dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài trở lại.



