Sức khỏe

Chuyên gia người Mỹ trăn trở về tình trạng thay khớp háng ngày càng nhiều tại Việt Nam

Hải Yến

(NLĐO) - Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc bệnh dẫn đến thay khớp háng có xu hướng tăng cao, không chỉ ở người lớn tuổi mà còn xảy ra trên nhiều người còn rất trẻ.

Ngày 15-4, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) phối hợp cùng Tổ chức Operation Walk Chicago phẫu thuật thay khớp háng miễn phí cho 40 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhiều ca thay khớp háng phức tạp hơn, bác sĩ Người Mỹ nói gì? - Ảnh 1.

Các bác sĩ thuộc Tổ chức Operation Walk Chicago và Bệnh viện Quân y 175 thay khớp háng cho bệnh nhân

Tại chương trình, bác sĩ John Lose, chuyên gia phục hồi chức năng người Mỹ thuộc Tổ chức Operation Walk Chicago, cho biết ông đã có 10 lần tham gia các chương trình hỗ trợ phẫu thuật tại Việt Nam, đồng hành cùng nhiều ê-kíp khác nhau. Đợt này, đoàn ghi nhận nhiều ca bệnh nặng và phức tạp hơn. 

Phần lớn bệnh nhân đều gặp vấn đề nghiêm trọng về khớp háng, nhiều trường hợp phải phẫu thuật lại hoặc xử lý biến chứng sau thay khớp. Thậm chí, có người bị gãy ngay tại vị trí đã can thiệp khiến ca mổ trở nên khó khăn và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn.

Nhiều ca thay khớp háng phức tạp hơn, bác sĩ Người Mỹ nói gì? - Ảnh 2.

BS John Lose nhận món quà lưu niệm của bệnh nhân sau quá trình hồi phục

Ông John Lose nhấn mạnh vai trò then chốt của phục hồi chức năng sau phẫu thuật, giúp bệnh nhân nhanh chóng lấy lại sức mạnh cơ bắp, tập đứng vững và đi lại, từ đó trở lại cuộc sống bình thường.

Tình trạng hoại tử vô mạch chỏm xương đùi (AVN) tại Việt Nam là đáng quan tâm. Tỉ lệ mắc bệnh này có xu hướng cao, không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi mà còn ở nhiều bệnh nhân trẻ. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định rõ ràng dù có những giả thuyết liên quan đến rượu bia, thuốc lá hay dinh dưỡng.

Chuyên gia này cũng mong muốn thực hiện các nghiên cứu so sánh giữa người Việt trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài nhằm làm rõ vai trò của yếu tố môi trường và lối sống đối với căn bệnh này.

Thiếu tướng, TS-BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết sự hợp tác này không chỉ mang lại hiệu quả điều trị mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Sau 5 năm triển khai, chương trình đã thực hiện thành công gần 250 ca phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đẩy mạnh đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế trong nước. Qua các lần hợp tác, chuyên gia quốc tế không chỉ hỗ trợ phẫu thuật mà còn tập trung trao đổi những ca lâm sàng khó, chia sẻ kinh nghiệm xử trí biến chứng những vấn đề thiết thực trong thực hành điều trị.

"Hình ảnh bệnh nhân có thể đứng dậy, bước đi và mỉm cười sau phẫu thuật là động lực lớn nhất để các y-bác sĩ tiếp tục duy trì và phát triển chương trình đầy ý nghĩa này" - bác sĩ Trần Quốc Việt nhấn mạnh.

Bệnh nhân 106 tuổi được thay khớp háng thành công

Bệnh nhân 106 tuổi được thay khớp háng thành công

(NLĐO) - Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất được thực hiện phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Phẫu thuật thay khớp háng cho cụ bà U100

(NLĐO) - Cụ bà 96 tuổi bị ngã gãy xương đùi cùng với nhiều bệnh như tiểu đường, suy thận... tưởng không qua khỏi nhưng vẫn được phẫu thuật thành công.

Gắng gượng chịu đau vì không có tiền thay khớp háng

(NLĐO) - Để đi lại bình thường thì phải thay cả 2 khớp háng, mỗi bên chi phí 70-80 triệu đồng, nên nhiều người lực bất tòng tâm

