Sức khỏe

Bệnh nhân 106 tuổi được thay khớp háng thành công

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất được thực hiện phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Ngày 12-3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phẫu thuật thay khớp háng bán phần thành công cho bệnh nhân D.T.T (106 tuổi, trú xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất được thực hiện phẫu thuật thay khớp háng tại bệnh viện.

Trước đó, bệnh nhân D.T.T nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng đùi phải và khớp háng phải, mất khả năng vận động sau cú ngã từ giường. Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch vành.

Phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân 106 tuổi - Ảnh 1.

Bệnh nhân 106 tuổi được phẫu thuật thay khớp háng thành công

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi phải – dạng chấn thương thường gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, do tuổi rất cao, tình trạng loãng xương nặng và bệnh lý tim mạch, ca phẫu thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng toàn thân trong và sau mổ như: mất máu, nhiễm trùng, thuyên tắc mạch phổi hoặc nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân được thực hiện đầy đủ các xét nghiệm tiền phẫu để đánh giá nguy cơ. Đồng thời, hội chẩn đa chuyên khoa theo mô hình ERAS với sự tham gia của các chuyên khoa dinh dưỡng, tâm lý trị liệu và phục hồi chức năng nhằm tối ưu hóa tình trạng trước mổ và hỗ trợ phục hồi sớm sau phẫu thuật. Bệnh nhân cũng được điều trị tích cực chống loãng xương và dự phòng huyết khối.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình đã chỉ định phẫu thuật thay khớp háng bán phần – phương án giúp rút ngắn thời gian phục hồi vận động. Trong quá trình mổ, bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ về gây mê – hồi sức; đồng thời áp dụng kháng sinh dự phòng theo khuyến cáo và quy trình vô khuẩn nghiêm ngặt. Các thao tác phẫu thuật được thực hiện nhanh, chính xác, hạn chế tối đa tổn thương mô mềm.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 40 phút và thành công thuận lợi. Sau phẫu thuật 2 ngày, bệnh nhân có thể ngồi dậy và tập phục hồi chức năng. Sáu ngày sau phẫu thuật bệnh nhân được xuất viện trong niềm vui của gia đình và các y bác sĩ.

Được biết, bệnh nhân D.T.T là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Chồng của mẹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp khi mẹ mới 21 tuổi. Từ đó, mẹ một mình ở vậy, tảo tần nuôi dưỡng người con trai duy nhất trưởng thành.


phẫu thuật bệnh viện bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị phẫu thuật thay khớp
