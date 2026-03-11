HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chuyên gia nói gì về đề xuất đánh thuế 0,1% giao dịch tài sản số?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Mức thuế 0,1% này được đánh giá tương đối thấp nếu so với những lợi ích mà nhà đầu tư nhận được, bao gồm tính hợp pháp, sự minh bạch của thị trường.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định chính sách thuế đối với hoạt động giao dịch và kinh doanh tài sản mã hóa trong giai đoạn thí điểm. Trong đó, điểm đáng chú ý là việc áp dụng mức thuế 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng đối với nhà đầu tư cá nhân – tương tự cách đánh thuế chuyển nhượng chứng khoán hiện hành.

Trao đổi với talkshow trực tuyến, chủ đề: "Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM: Cú hích nào cho thị trường tài sản số Việt Nam?" do Báo Người Lao Động tổ chức mới đây, ông Phan Vũ Tuấn, Trưởng văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam, Phó Chủ tịch Chi hội Blockchain TP HCM, cho rằng việc áp dụng mức thuế 0,1% trên mỗi giao dịch tài sản số có thể xem là một "sự đánh đổi hợp lý" để đổi lấy tính minh bạch và sự bảo vệ pháp lý cho nhà đầu tư.

Đánh thuế 0 , 1 % giao dịch tài sản số: Cơ hội cho nhà đầu tư Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Ông Phan Vũ Tuấn

Theo ông Tuấn, hiện nay, nhiều nhà đầu tư vẫn gặp khó khăn khi tham gia thị trường, đặc biệt trong việc chứng minh nguồn gốc dòng tiền hoặc lịch sử giao dịch.

Nguyên nhân là phần lớn các hoạt động mua bán tài sản số trước đây diễn ra trên các nền tảng quốc tế, trong khi khung pháp lý trong nước chưa hoàn thiện.

Nếu nhà nước xây dựng được cơ chế pháp lý rõ ràng để đưa hoạt động giao dịch tài sản số vào khuôn khổ chính thức, mức thuế 0,1% có thể xem là chi phí hợp lý.

Ông Tuấn đánh giá mức thuế này tương đối thấp nếu so với những lợi ích mà nhà đầu tư nhận được, bao gồm tính hợp pháp của hoạt động đầu tư, sự minh bạch của thị trường và các cơ chế bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp.

"Vì vậy, chính sách này không chỉ giúp hợp thức hóa thị trường mà còn góp phần tạo nền tảng pháp lý để bảo vệ nhà đầu tư và doanh nghiệp khi tham gia lĩnh vực tài sản số"- ông Tuấn nhìn nhận.

Ông Phạm Phước Nguyên, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh Ninety Eight, cũng có nhận xét tích cực với đề xuất áp dụng mức thuế 0,1% trên mỗi giao dịch. Theo ông, mức thuế này phù hợp trong giai đoạn đầu hình thành thị trường, vừa tạo nguồn thu cho nhà nước vừa không gây áp lực lớn đối với nhà đầu tư.

Đánh thuế 0 , 1 % giao dịch tài sản số: Cơ hội cho nhà đầu tư Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Ông Phạm Phước Nguyên

"Cách đánh thuế trực tiếp trên từng giao dịch với mức thấp sẽ giúp cơ chế thu thuế trở nên đơn giản và minh bạch hơn" - ông Nguyên đánh giá. 

Tuy vậy, ông Nguyên cũng thừa nhận một số nhà đầu tư giao dịch tần suất cao có thể lo ngại chi phí tăng lên khi phải nộp thuế cho mỗi lệnh mua bán.

Dù vậy, trong bối cảnh thị trường hiện nay chủ yếu là giao dịch giao ngay và chưa phát triển mạnh các sản phẩm phái sinh, mức thuế 0,1% vẫn được xem là tương đối hợp lý, nhất là với các nhà đầu tư dài hạn.

Ở góc độ cá nhân, ông Nguyên cho hay bản thân sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thuế khi tham gia thị trường trong nước.

