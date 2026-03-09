HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Talkshow: "Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM: Cú hích nào cho thị trường tài sản số Việt Nam?"

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Báo Người Lao Động tổ chức talkshow trực tuyến, chủ đề: "Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM: Cú hích nào cho thị trường tài sản số Việt Nam?" ngày 10-3.

Trong nền kinh tế số, tài sản số đang ngày càng phổ biến. Trong đó, tài sản mã hóa là một loại tài sản số được tạo lập, lưu trữ và giao dịch trên nền tảng công nghệ mã hóa và blockchain.

Đáng chú ý, khái niệm tài sản mã hóa đã lần đầu tiên được xác lập rõ ràng trong khung pháp lý tại Việt Nam theo Luật Công nghiệp công nghệ số, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Và sau nhiều năm phát triển trong khoảng trống pháp lý, thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam hiện đã bước vào giai đoạn mới khi Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, có hiệu lực ngày 9-9-2025.

Để cụ thể hóa nghị quyết này, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 96/QĐ-BTC, công bố các thủ tục cấp phép, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Đây được xem là những "cánh cửa" pháp lý đầu tiên cho các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực mới mẻ này.

Đáng chú ý, việc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) vừa đi vào vận hành được kỳ vọng sẽ tạo thêm nền tảng và động lực mới cho các thị trường tài chính hiện đại, trong đó có thị trường tài sản số.

Talkshow Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM: Cú hích cho tài sản số Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Tuy nhiên, để thị trường này phát triển minh bạch và bền vững, bên cạnh khung pháp lý và hạ tầng, nhiều chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh phổ cập kiến thức về tài sản số, giúp nhà đầu tư hiểu đúng bản chất của loại tài sản mới. Đồng thời, thu hút dòng vốn giao dịch quay trở lại thị trường trong nước, thay vì chảy ra các nền tảng ở nước ngoài.

Và đó cũng chính là chủ đề Talkshow của Báo Người Lao Động: "Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM: Cú hích nào cho thị trường tài sản số Việt Nam?", phát trực tuyến (livestream) lúc 10 giờ ngày 10-3 trên báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội của báo.

Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời:

Thạc sĩ Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng Dự báo Kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, đồng thời là thành viên tổ tham mưu xây dựng Đề án xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM.

Ông Phan Vũ Tuấn, Trưởng văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam, Phó Chủ tịch Chi hội Blockchain TP HCM. Luật sư Phan Vũ Tuấn có gần 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, thương mại và blockchain.

Ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Ông Phạm Phước Nguyên - Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh Ninety Eight, Đại diện Ban tổ chức Sự kiện Ngày hội Công nghệ TPHCM CONVICTION 2026.

tài sản số trung tâm tài chính quốc tế tài sản mã hóa
